ભારતીય સેનાએ નવી યુનિફોર્મ નીતિ જાહેર કરી, જૂની પ્રથાઓ રદ કરી
આર્મી યુનિફોર્મ-2026 પેમ્ફલેટમાં સામાન્ય ડ્રેસ નંબરિંગનો પરિચય આપવામાં આવ્યો છે, સ્વદેશી વસ્તુઓ અપનાવવામાં આવી છે અને આર્મી પરંપરાઓ જાળવી રાખીને ઔપચારિક નિયમોને સરળ બનાવવામાં આવ્યા
Published : June 15, 2026 at 3:35 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય સેનાએ તેના યુનિફોર્મ નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા છે, નવી ડ્રેસ નીતિ લાગુ કરી છે. આનો ઉદ્દેશ્ય વિવિધ વસાહતી યુગની પરંપરાઓને છોડીને સ્વદેશી ઓળખને મજબૂત બનાવવાનો અને સશસ્ત્ર દળોમાં એકરૂપતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
'આર્મી યુનિફોર્મ્સ–2026' પેમ્ફલેટ અનુસાર, સુધારેલા માર્ગદર્શિકા ડ્રેસ નામકરણને સ્ટાન્ડર્ડ કરે છે, જૂની પરિભાષા અને એસેસરીઝને દૂર કરે છે અને પરંપરાગત ભારતીય ચીજોને સમાવિષ્ટ કરે છે. આ તાજેતરના વર્ષોમાં સેનાના ડ્રેસ કોડમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો પૈકી એક છે.
નવી માર્ગદર્શિકા હેઠળ, વસાહતી યુગમાંથી વારસામાં મળેલી પરિભાષા, એસેસરીઝ અને પ્રથાઓને તબક્કાવાર રીતે દૂર કરવામાં આવશે. આ સુધારાઓ આર્મી, નેવી અને એરફોર્સમાં એક સામાન્ય ગણવેશ નંબરિંગ સિસ્ટમ પણ રજૂ કરે છે, જે ઓળખને સરળ બનાવે છે અને ત્રણેય સેવાઓ વચ્ચે આંતર-કાર્યક્ષમતા વધારે છે.
અનુભવી બ્રિગેડિયર બી.કે. ખન્નાએ ટિપ્પણી કરી, "જ્યારે બ્રિટિશ યુગમાંથી વારસામાં મળેલી ઘણી પરંપરાઓ સંગઠનાત્મક શિસ્ત અને વ્યાવસાયીકરણ સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરતી હતી, ત્યારે સ્વતંત્રતા પછીના ભારતમાં કેટલાક પ્રતીકાત્મક તત્વો જૂના થઈ ગયા છે. પરિણામે, સુધારેલા નિયમો મૂલ્યવાન સંસ્થાકીય પ્રથાઓને સાચવવા અને સમકાલીન રાષ્ટ્રીય ઓળખ સાથે સુસંગત ન હોય તેવી પરિભાષા જાળવી રાખવા વચ્ચે તફાવત કરે છે."
ત્રણેય સેવાઓમાં એક જ નંબરિંગ યોજના
સૌથી નોંધપાત્ર સુધારાઓમાંનો એક ભારતીય સેના, ભારતીય નૌકાદળ અને ભારતીય વાયુસેના માટે એક સામાન્ય યુનિફોર્મ નંબરિંગ યોજનાનો પરિચય છે. અગાઉ, દરેક સેવા ઔપચારિક, ઓપરેશનલ અને લડાયક પોશાકને વર્ગીકૃત કરવા માટે પોતાની સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરતી હતી, જે ઘણીવાર સંયુક્ત કામગીરી, આંતર-સેવા સંકલન અને વહીવટી સંદેશાવ્યવહાર દરમિયાન મૂંઝવણ પેદા કરતી હતી. એક જ નંબરિંગ સિસ્ટમ આવી વિસંગતતાઓને દૂર કરવા અને ડ્રેસ શ્રેણીઓના વર્ગીકરણને સરળ બનાવવા માટે બનાવવામાં આવી છે.
બ્રિગેડિયર ખન્નાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ ફેરફાર સશસ્ત્ર દળોમાં વધુ સારા સંકલનને સરળ બનાવશે, ખાસ કરીને ભારત દ્વારા સંકલિત થિયેટર કમાન્ડ્સ અને સંયુક્ત લશ્કરી આયોજન પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે."
ચાર મુખ્ય યુનિફોર્મ શ્રેણીઓ બાકી રહેશે
ફેરફારો છતાં, સેનાએ ચાર પ્રાથમિક યુનિફોર્મ શ્રેણીઓ જાળવી રાખી છે: ઔપચારિક ડ્રેસ (સેરેમોનિયલ ડ્રેસ), કાર્યકારી ડ્રેસ (વર્કિંગ ડ્રેસ), મેસ ડ્રેસ અને લડાયક (કોમ્બેટ) ડ્રેસ.
સરળ ઓળખ અને સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરેક શ્રેણીને અલગ 'ડ્રેસ નંબરો' સોંપવામાં આવ્યા છે. આ સરળ વર્ગીકરણ વિવિધ કમાન્ડ્સમાં એકરૂપતા લાવશે અને વિવિધ પ્રસંગો માટે અધિકૃત પોશાક અંગે મૂંઝવણ ઘટાડશે તેવી અપેક્ષા છે.
પરંપરાગત બંડી જેકેટનો સમાવેશ
સૌથી પ્રતીકાત્મક ફેરફારોમાંનો એક પરંપરાગત બંડી જેકેટનો ઔપચારિક નાગરિક પોશાકના સ્વીકૃત ભાગ તરીકે સમાવેશ છે. આ પગલું ભારતીય સંસ્કૃતિના તત્વોને સત્તાવાર લશ્કરી પ્રતિનિધિત્વમાં સમાવવાના પ્રયાસને દર્શાવે છે. ભારતીય ઔપચારિક પોશાક સાથે વ્યાપકપણે સંકળાયેલ બુંદી જેકેટ, છેલ્લા દસ વર્ષમાં રાજદ્વારી, સરકારી અને ઔપચારિક સેટિંગ્સમાં લોકપ્રિય બન્યું છે.
બ્રિગેડિયર ખન્નાએ કહ્યું, "આ (બંડી જેકેટ)નો સમાવેશ ભારતની સાંસ્કૃતિક ઓળખને અનુરૂપ અને સત્તાવાર ફરજો માટે પણ યોગ્ય કપડાં અપનાવવાના સેનાના ઇરાદાને દર્શાવે છે."
જૂના એસેસરીઝ દૂર કરવા
બદલાવેલા નિયમો આધુનિક લશ્કરી પ્રથામાં જૂના અથવા બિનજરૂરી ગણાતા કેટલાક એસેસરીઝને પણ દૂર કરે છે. આમાં મેસ ડ્રેસ નંબર 5 અને 6 માંથી પાઉચ બેલ્ટ દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છે. ઔપચારિક ગણવેશ સાથે લાંબા સમયથી સંકળાયેલા પાઉચ બેલ્ટનું આજે વ્યવહારિક મહત્વ ઓછું છે, અને તેને દૂર કરવાનો હેતુ ડ્રેસ આવશ્યકતાઓને સરળ બનાવવાનો છે.
એ જ રીતે, સમીક્ષા અધિકારી માટે તલવાર રાખવાની જરૂરિયાતને હળવી કરવામાં આવી છે, જે તેને ફરજિયાતને બદલે વૈકલ્પિક બનાવે છે. આ ફેરફાર બદલાતી ઔપચારિક પ્રથાઓને ઓળખે છે અને સંદર્ભ અને પ્રોટોકોલના આધારે સુગમતા પ્રદાન કરે છે. બ્રિગેડિયર ખન્નાના મતે, આ ફેરફારો લશ્કરી સમારંભોની ગરિમા અથવા ગૌરવ સાથે સમાધાન કર્યા વિના બિનજરૂરી ગૂંચવણો ઘટાડવાની અપેક્ષા રાખે છે.
જૂના પેટર્ન પાછા ખેંચવામાં આવશે
સેનાએ ઘણા જૂના ડ્રેસ પેટર્નને ધીમે ધીમે પાછી ખેંચવાની પણ જાહેરાત કરી છે. સુધારેલી નીતિમાં એક ઉદાહરણ ડ્રેસ નંબર 3A છે, જે 30 જૂન, 2029 સુધીમાં બંધ કરવામાં આવશે. સંક્રમણ સમયગાળો એકમોને હાલના સ્ટોકને બદલવા, ઇન્વેન્ટરી અપડેટ કરવા અને ઓપરેશનલ તૈયારીમાં ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના ખરીદી પ્રક્રિયામાં અનુકૂલન કરવા માટે પૂરતો સમય આપે છે. બ્રિગેડિયર ખન્નાએ જણાવ્યું હતું કે તબક્કાવાર અમલીકરણ વ્યૂહરચનાનો હેતુ તમામ રચનાઓમાં એકરૂપતા સુનિશ્ચિત કરતી વખતે નાણાકીય ખર્ચ ઘટાડવાનો છે.