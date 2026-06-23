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JAI મિશન હેઠળ ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશનને મજબૂત બનાવવા માટે ભારતીય સેના અને ઝોહોએ MoU પર હસ્તાક્ષર કર્યા

JAI મિશન હેઠળ સેનામાં ટેકનોલોજીકલ ટ્રાન્સફોર્મેશનને આગળ વધારવા માટે ભારતીય સેના અને ઝોહો એક નવા MoU દ્વારા સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે.

એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી ફોટોગ્રાફ માટે પોઝ આપતા ભારતીય સેના અને ઝોહો કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ
એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી ફોટોગ્રાફ માટે પોઝ આપતા ભારતીય સેના અને ઝોહો કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ (X/@adgpi)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 4:28 PM IST

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હૈદરાબાદ: ભારતીય સેના અને ટેક કંપની ઝોહો કોર્પોરેશને દેશના "જોઈન્ટનેસ, સેલ્ફ-રિલાયન્સ અને ઈનોવેશન" (JAI) મિશન હેઠળ સ્વદેશી ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશનને મજબૂત બનાવવા માટે એક સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

ભારતીય સેના દ્વારા X પર શેર કરવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, લેફ્ટનન્ટ જનરલ હર્ષ છિબ્બર (ડાયરેક્ટર જનરલ ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ્સ - DGIS) અને ઝોહો કોર્પોરેશનના એન્જિનિયરિંગ ડિરેક્ટર રાજેન્દ્રન દંડપાણી દ્વારા MoU પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. હસ્તાક્ષર સમારોહ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદી (સેના પ્રમુખ - COAS) અને ઝોહો કોર્પોરેશનના સ્થાપક શ્રીધર વેમ્બુની હાજરીમાં યોજાયો હતો.

આ ભાગીદારીનો હેતુ એપ્લિકેશન-આધારિત સંશોધન અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા, સુરક્ષિત અને ટકાઉ ડિજિટલ સોલ્યુશન્સ બનાવવા અને ભારતીય સેનામાં ટેકનોલોજી-આધારિત કૌશલ્યો વધારવાનો છે. આ ફેરફારોનો હેતુ ભવિષ્ય માટે તૈયાર અને ડિજિટલી સશક્ત દળમાં સેનાના વિકાસને વેગ આપવાનો છે.

દરમિયાન, ઝોહોએ X પર ભારતીય સેનાની જાહેરાત ફરીથી પોસ્ટ કરી, કહ્યું કે કંપની ભારતના JAI મિશનમાં યોગદાન આપવા બદલ ગર્વ અનુભવે છે. "એક સ્વદેશી ટેકનોલોજી કંપની તરીકે, અમે સુરક્ષિત અને ટકાઉ ડિજિટલ ક્ષમતાઓ વિકસાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ," કંપનીએ જણાવ્યું. ઝોહોએ ભારતીય સેના અને COASનો આભાર માનીને અને સંગઠન સાથે કામ કરવા અંગે ઉત્સાહ વ્યક્ત કરીને પોતાની પોસ્ટનો અંત કર્યો.

JAI મિશન શું છે?

JAI મિશન એ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ભારતની સેનાને માર્ગદર્શન અને આધુનિક બનાવવા માટે શરૂ કરાયેલ એક મૂળભૂત વ્યૂહાત્મક સિદ્ધાંત છે. તેના ત્રણ મુખ્ય સ્તંભો છે: સંયુક્તતા, આત્મનિર્ભરતા અને નવીનતા. JAI મિશનના માળખામાં, સંયુક્તતાનો અર્થ એ છે કે સેના, નૌકાદળ, વાયુસેના, અર્ધલશ્કરી દળો અને રાજ્ય એજન્સીઓ એક ટીમ તરીકે સાથે કામ કરે છે. આત્મનિર્ભરતાનો અર્થ એ છે કે ભારત અન્ય દેશો પાસેથી શસ્ત્રો અને ટેકનોલોજી ખરીદવાને બદલે તેનું ઉત્પાદન કરશે, જ્યારે નવીનતાનો અર્થ એ છે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), ડ્રોન, રોબોટ્સ અને સાયબર ટૂલ્સ જેવી નવી ટેકનોલોજીઓને ઝડપથી અપનાવવી જેથી દુશ્મનોથી આગળ રહી શકાય અને તેમને હરાવી શકાય.

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N DIGITAL TRANSFORMATION
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INDIAN ARMY AND ZOHO

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