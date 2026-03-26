થાઇલેન્ડમાં ભારતના રાજદૂતે રામોજી ફિલ્મ સિટીની પ્રશંસા કરી, કહ્યું- શાનદાર અને વિશ્વસ્તરીય
પુનીત અગ્રવાલે અનેક લોકપ્રિય સ્થળોની મુલાકાત લીધી, જેમાં ભવ્ય હવા મહેલ, વિશ્વ વિખ્યાત 'બાહુબલી' ફિલ્મ સેટ અને વાઇબ્રન્ટ પ્રિન્સ સ્ટ્રીટનો સમાવેશ થાય છે.
Published : March 26, 2026 at 3:48 PM IST
હૈદરાબાદ: રામોજી ફિલ્મ સિટીને ભવ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર બાંધવામાં આવ્યું હોવાનું ગણાવતા થાઇલેન્ડમાં ભારતના નવનિયુક્ત રાજદૂત પુનીત અગ્રવાલે શહેરની મુલાકાત દરમિયાન રામોજી ફિલ્મ સિટીની પ્રશંસા કરી હતી.
'ભારત દર્શન' દરમિયાન પુનીત અગ્રવાલ પોતાના પરિવારના સભ્યો સાથે જાણીતી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમનું સિતારા હોટલમાં ભવ્ય અને પારંપરિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેલુગુ પરંપરાઓની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાની ઝલક જોવા મળી હતી. મુલાકાતી મહાનુભાવો આ ઉષ્માભર્યા સ્વાગતથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા.
બાદમાં રામોજી ફિલ્મ સિટીના અધિકારીઓએ રાજદૂતને આ વિશાળ પરિસરમાં વિવિધ આકર્ષણ અને સુવિધાઓ વિશે જાણકારી આપી હતી. પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન અગ્રવાલે કેટલીક લોકપ્રિય જગ્યાઓ જોઇ હતી જેમાં શાનદાર હવા મહેલ, વિશ્વ પ્રસિદ્ધ 'બાહુબલી' ફિલ્મનો સેટ અને જીવંત 'પ્રિન્સ સ્ટ્રીટ' સામેલ હતી. દરેક જગ્યાએ તે ભવ્યતા અને રચનાત્કમતાને ઉજાગર કરી જેના માટે રામોજી ફિલ્મ સિટીને ઓળખવામાં આવે છે.
આ પ્રવાસ દરમિયાન એક મુખ્ય આકર્ષણ આધુનિક ફિલ્મ નિર્માણ ટેકનિકનું સીધુ પ્રદર્શન હતું. રાજદૂતે ધ્યાનથી જોયું કે મોશન કેપ્ચર ટેકનિક અને 3ડી ફિલ્મ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે અને આ રીતે તેમણે સિનેમા નિર્માણ ટેકનિકના પાસાઓ વિશે જાણકારી મેળવી હતી. રામોજી ફિલ્મ સિટીના મેનેજમેન્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા આતિથ્ય બદલ તેમના પરિવારના સભ્યોએ પણ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.
વર્તમાનમાં વિદેશ મંત્રાલયમાં અધિક સચિવ તરીકે સેવા આપતા પુનીત અગ્રવાલ ટૂંક સમયમાં થાઇલેન્ડમાં ભારતના રાજદૂત તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળશે. આ મુલાકાત દરમિયાન, રામોજી ફિલ્મ સિટીના પ્રચાર વિભાગના ઉપપ્રમુખ એ.વી.રાવ સહિત અન્ય સીનિયર અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.
