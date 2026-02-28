ઈરાન-ઇઝરાયલ યુદ્ધની અસર, ભારતીય એરલાઈન્સની મિડલ ઈસ્ટ સેવા ઠપ, ફ્લાઈટના રૂટ બદલાયા
મિડલ ઇસ્ટમાં વધતા યુદ્ધના કારણે એર ઈન્ડિયા અને ઈન્ડિગોએ તમામ ઉડાણ રદ કરી. હજારો ભારતીયો ખાડી દેશોમાં ફસાયા.
Published : February 28, 2026 at 7:00 PM IST
નવી દિલ્હી: મધ્ય પૂર્વ (પશ્ચિમ એશિયા) માં વધતી જતા લશ્કરી સંકટ અને વધતા જતા યુએસ-ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષે વૈશ્વિક ઉડ્ડયન ક્ષેત્રને વિક્ષેપિત કર્યું છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતની મુખ્ય એરલાઇન્સ, એર ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિગોએ તાત્કાલિક અસરથી ખાડી દેશોની બધી ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત કરી દીધી છે.
યુદ્ધનો નવો વળાંક અને ફ્લાઇટ્સ પર અસર
28 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, જ્યારે યુએસ અને ઇઝરાયલે ઓપરેશન એપિક ફ્યુરીના ભાગ રૂપે ઇરાનની અંદર અનેક લક્ષ્યો પર સંયુક્ત હુમલાઓ શરૂ કર્યા ત્યારે આ ક્ષેત્રમાં તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો. જવાબમાં, ઇરાને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (યુએઈ), બહેરીન અને સાઉદી અરેબિયાના ભાગો પર મિસાઇલો છોડી. ભીષણ ગોળાબાર અને અસુરક્ષિત હવાઈ ક્ષેત્રને જોતા ભારતીય એરલાઇન્સ કંપનીઓએ મુસાફરો અને ક્રૂની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ કડક પગલું ભર્યું છે.
એર ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિગો તરફથી સત્તાવાર નિવેદનો
એર ઇન્ડિયાએ તેની એડવાઈઝરીમાં જણાવ્યું હતું કે, "મધ્ય પૂર્વના ભાગોમાં બગડતી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, પ્રદેશના તમામ સ્થળોએ અમારી ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત કરવામાં આવી છે. અમે સલામતીના ઉચ્ચતમ ધોરણો જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ." એર ઇન્ડિયાએ ફક્ત ગલ્ફ દેશોની ફ્લાઇટ્સ જ નહીં, પરંતુ પ્રભાવિત એરસ્પેસથી બચવા માટે અમેરિકા અને યુરોપની તેની લાંબા અંતરની ફ્લાઇટ્સનો પણ રૂટ બદલી નાખ્યો છે.
દરમિયાન, દેશની સૌથી મોટી બજેટ એરલાઇન, ઇન્ડિગોએ જાહેરાત કરી છે કે મધ્ય પૂર્વની બધી ફ્લાઇટ્સ મધ્યરાત્રિ સુધી રદ કરવામાં આવશે. ઇન્ડિગોના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "ઇરાન અને આસપાસના એરસ્પેસમાં વધેલા પ્રતિબંધોને કારણે અમે આ નિર્ણય લીધો છે. અમારી ટીમો પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહી છે."
મુસાફરો માટે મુશ્કેલીઓ અને વિકલ્પો
આ નિર્ણયને કારણે ગલ્ફ દેશો અને ભારત વચ્ચે હજારો ભારતીય મુસાફરો ફસાયેલા છે. દુબઈ, અબુ ધાબી, દોહા, જેદ્દાહ અને રિયાધ જેવા મોટા શહેરો માટે ઉડાન ભરનારા મુસાફરો એરપોર્ટ પર ફસાયેલા છે.
રિફંડ અને રિશેડ્યુલિંગ: એરલાઇન્સે અસરગ્રસ્ત મુસાફરોને સંપૂર્ણ રિફંડ અથવા કોઈપણ વધારાના ખર્ચ વિના તેમની ટિકિટ ફરીથી શેડ્યુલ કરવાનો વિકલ્પ ઓફર કર્યો છે.
સ્પાઇસજેટનું વલણ: સ્પાઇસજેટે ચેતવણી પણ આપી છે કે એરસ્પેસ બંધ થવાથી તેની દુબઈ જતી ફ્લાઇટ્સ પર ગંભીર અસર પડશે.
વૈશ્વિક અસર
માત્ર ભારતીય એરલાઇન્સ જ નહીં, પરંતુ એર ફ્રાન્સ, લુફ્થાન્સા, કતાર એરવેઝ અને ટર્કિશ એરલાઇન્સ જેવી વૈશ્વિક એરલાઇન્સે પણ આ ક્ષેત્રમાં કામગીરી સ્થગિત કરી દીધી છે. ઇઝરાયલ, ઈરાન, ઇરાક અને જોર્ડનનું હવાઈ ક્ષેત્ર સંપૂર્ણપણે બંધ છે, જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર અને મુસાફરી પર બ્રેક લાગી ગઈ છે.
