ETV Bharat / bharat

નંદા દેવી જંગલમાં લાગી આગ: જોશીમઠમાં આગને કાબુમાં લેવા માટે વાયુસેનાએ હેલિકોપ્ટર તૈનાત કર્યા

ભારતીય વાયુસેનાએ ચમોલીના નંદા દેવી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં આગ ઓલવવા માટે એક ઓપરેશનની તૈયારી કરી.

જોશીમઠમાં આગને કાબુમાં લેવા માટે વાયુસેનાએ હેલિકોપ્ટર તૈનાત કર્યા
જોશીમઠમાં આગને કાબુમાં લેવા માટે વાયુસેનાએ હેલિકોપ્ટર તૈનાત કર્યા (PHOTO- @CAC_CPRO)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 15, 2026 at 1:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ચમોલી/દહેરાદૂન : IAF માસ્ટર કંટ્રોલ સેન્ટર (MCC) એ X પર માહિતી પોસ્ટ કરી કે, ચમોલીના નંદા દેવી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન (નંદા દેવી બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ)માં જંગલની આગને કાબુમાં લેવા માટે કામગીરી ચાલી રહી છે. ભારતીય વાયુસેનાએ કમાન સંભાળી લીધી છે અને આગને કાબુમાં લેવા માટે Mi-17 V5 હેલિકોપ્ટરનો ઉપયોગ કરશે. બુધવારે હવાઈ સર્વેક્ષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

ઉત્તરાખંડના નંદા દેવી બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ વિસ્તારમાં જંગલમાં લાગેલી આગને કાબુમાં લેવા માટે ભારતીય વાયુસેના માસ્ટર કંટ્રોલ સેન્ટ્રલે ઝડપી કાર્યવાહી કરી ત્યારે ભારતીય વાયુસેનાની ઓપરેશનલ તૈયારી ફરી એકવાર પ્રદર્શિત થઈ. રાજ્ય સરકારની વિનંતી પર, સેન્ટ્રલ એર કમાન્ડનું એક IAF Mi-17 V5 હેલિકોપ્ટર આગને કાબુમાં લેવા માટે જોશીમઠમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું.

ઉલ્લેખનીય છે કે 9 જાન્યુઆરીથી નંદા દેવી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વન વિભાગમાં ભીષણ આગ લાગી છે. ગોવિંદઘાટ નજીક ભ્યુંદર ખીણમાં આગ લાગી હતી. આગના કારણે કરોડો રૂપિયાના કિંમતી વન સંસાધનો નાશ પામી રહ્યા છે. આ વિસ્તારમાં જોવા મળતા ઔષધીય વનસ્પતિઓ, સમૃદ્ધ જૈવવિવિધતા અને દુર્લભ વન્યજીવોને પણ ગંભીર ખતરો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. મકાનમાં આગ લાગવાથી 3 બાળકો સહિત 6 જીવતા ભડથું થયા, હિમાચલના સિરમૌરની ઘટના
  2. આંધ્ર પ્રદેશમાં ONGCના કુવામાં ગેસ લીક થતા ભીષણ આગ લાગી, 5 KMનો વિસ્તાર ખાલી કરાવાયો

TAGGED:

INDIAN AIR FORCE
INDIAN AIR FORCE OPERATION
CHAMOLI NANDA DEVI PARK FIRE
NANDA DEVI NATIONAL PARK FIRE
INDIAN AIR FORCE OPERATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.