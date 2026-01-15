નંદા દેવી જંગલમાં લાગી આગ: જોશીમઠમાં આગને કાબુમાં લેવા માટે વાયુસેનાએ હેલિકોપ્ટર તૈનાત કર્યા
ભારતીય વાયુસેનાએ ચમોલીના નંદા દેવી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં આગ ઓલવવા માટે એક ઓપરેશનની તૈયારી કરી.
Published : January 15, 2026 at 1:55 PM IST
ચમોલી/દહેરાદૂન : IAF માસ્ટર કંટ્રોલ સેન્ટર (MCC) એ X પર માહિતી પોસ્ટ કરી કે, ચમોલીના નંદા દેવી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન (નંદા દેવી બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ)માં જંગલની આગને કાબુમાં લેવા માટે કામગીરી ચાલી રહી છે. ભારતીય વાયુસેનાએ કમાન સંભાળી લીધી છે અને આગને કાબુમાં લેવા માટે Mi-17 V5 હેલિકોપ્ટરનો ઉપયોગ કરશે. બુધવારે હવાઈ સર્વેક્ષણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
ઉત્તરાખંડના નંદા દેવી બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ વિસ્તારમાં જંગલમાં લાગેલી આગને કાબુમાં લેવા માટે ભારતીય વાયુસેના માસ્ટર કંટ્રોલ સેન્ટ્રલે ઝડપી કાર્યવાહી કરી ત્યારે ભારતીય વાયુસેનાની ઓપરેશનલ તૈયારી ફરી એકવાર પ્રદર્શિત થઈ. રાજ્ય સરકારની વિનંતી પર, સેન્ટ્રલ એર કમાન્ડનું એક IAF Mi-17 V5 હેલિકોપ્ટર આગને કાબુમાં લેવા માટે જોશીમઠમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું.
The IAF’s operational readiness was demonstrated yet again, when the @IAF_MCC responded swiftly to fight a forest fire in Uttarakhand's Nanda Devi Biosphere Reserve area. The IAF Mi-17 V5 helicopter, from Central Air Command was deployed in fire fighting mode at Joshimath to meet… pic.twitter.com/sO6INaoM0Q— CAC, IAF (@CAC_CPRO) January 14, 2026
ઉલ્લેખનીય છે કે 9 જાન્યુઆરીથી નંદા દેવી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન વન વિભાગમાં ભીષણ આગ લાગી છે. ગોવિંદઘાટ નજીક ભ્યુંદર ખીણમાં આગ લાગી હતી. આગના કારણે કરોડો રૂપિયાના કિંમતી વન સંસાધનો નાશ પામી રહ્યા છે. આ વિસ્તારમાં જોવા મળતા ઔષધીય વનસ્પતિઓ, સમૃદ્ધ જૈવવિવિધતા અને દુર્લભ વન્યજીવોને પણ ગંભીર ખતરો છે.
