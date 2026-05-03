રીલના ચક્કરમાં જીવ ગુમાવ્યો: પાણીની ટાંકીની સીડી તૂટતા ત્રણ બાળકો નીચે પટકાયા, 2નું 16 કલાકે હેલિકોપ્ટરથી રેસ્ક્યૂ

સિદ્ધાર્થનગરમાં, ભારતીય વાયુસેનાએ બચાવ કામગીરીમાં બે બાળકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવ્યા, જેમાં એકનું મોત નીપજ્યું.

રીલ બનાવવા માટે પાંચ બાળકો પાણીની ટાંકી પર ચઢ્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 3, 2026 at 4:06 PM IST

સિદ્ધાર્થનગર : ઉત્તર પ્રદેશના સિદ્ધાર્થનગરથી સમાચાર આવી રહ્યા છે. રવિવારે સવારે ભારતીય વાયુસેનાએ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી અને પાણીની ટાંકીમાં ફસાયેલા બે બાળકોને બચાવ્યા. તેઓ લગભગ 16 કલાકથી ત્યાં ફસાયેલા હતા. વાયુસેનાએ એક ખાસ કામગીરી દ્વારા આ બાળકોના જીવ બચાવ્યા. ભારતીય વાયુસેનાએ આ કામગીરી વિશે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા માહિતી શેર કરી.

બાળકો ટાંકી સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યા?

આ સમગ્ર ઘટના એક રીલને કારણે બહાર આવી રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે શનિવારે, પાંચ બાળકો રીલ બનાવવા માટે ગામમાં પાણીની ટાંકી પર ચઢ્યા હતા. ટાંકી પર ચઢતી વખતે, જર્જરિત સીડી અચાનક તૂટી ગઈ. ત્રણ બાળકો નીચે પડી ગયા, જ્યારે બે બાળકો ટાંકીની ટોચ પર પહોંચ્યા. નીચે પટકાયેલા એક બાળકનું ગંભીર ઇજાઓથી મૃત્યુ થયું. જ્યારે અન્ય બાળકોને સારવાર માટે માધવ પ્રસાદ ત્રિપાઠી મેડિકલ કોલેજમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની હાલત ખતરાની બહાર હોવાનું જણાવાયું છે.

ટાંકીમાંથી ઉતરવાનો કોઈ રસ્તો નહોતો

જ્યારે ટાંકીમાં ફસાયેલા અન્ય બે બાળકોને બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો ન મળ્યો, ત્યારે તેઓ ટાંકી પર જ અટવાઈ ગયા. તેઓ લગભગ 16 કલાક સુધી ત્યાં જ અટવાઈ રહ્યા. રાત્રે, ગોરખપુરથી નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF)ની ટીમ આવી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. જોકે, ટાંકી સુધી પહોંચવા માટે રસ્તો ન હોવાને કારણે, તેમની લિફ્ટ કામ કરી શકી નહીં, અને બચાવ કામગીરી નિષ્ફળ ગઈ. ત્યારબાદ વાયુસેનાને મદદ માટે બોલાવવામાં આવી.

હેલિકોપ્ટર દ્વારા બચાવ

રાજ્ય સરકારની વિનંતી પર, ભારતીય વાયુસેનાના Mi-17 V5 હેલિકોપ્ટરે ઉડાન ભરી. તેણે બંને બાળકોને ટાંકીમાંથી બચાવ્યા અને સુરક્ષિત રીતે જમીન પર ઉતાર્યા. પરિવારે રાહતનો શ્વાસ લીધો. બાળકો લગભગ 16 કલાક સુધી ફસાયેલા રહ્યા. તેમને તાત્કાલિક ગોરખપુરની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા.

રસ્તો ધોવાઈ ગયો

ટાંકીનું સ્થાન કાચું હતું. બચાવ ટીમ ત્યાં પહોંચી શકે તે માટે સવારે 3 વાગ્યા સુધીમાં ઉતાવળમાં રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ વરસાદે બધા પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવ્યા. ત્યારબાદ હેલિકોપ્ટરની મદદ માંગવામાં આવી. ભારતીય સેનાએ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી, અને બંને બાળકોને સુરક્ષિત રીતે નીચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય વાયુસેનાએ તેના એક્સ-રે એકાઉન્ટ દ્વારા કામગીરીના ફૂટેજ પણ જાહેર કર્યા છે. કામગીરી દરમિયાન ઘણા અધિકારીઓ અને પોલીસ કર્મચારીઓ હાજર હતા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પાંચ બાળકો રીલ બનાવવા માટે ટાંકી પર ચઢી ગયા હતા. પોલીસ આ બાબતની તપાસ કરી રહી છે. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શિવશરણપ્પા જી.એન. એ જણાવ્યું હતું કે બધા બાળકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

