ભારતીય વાયુસેનામાં કમિશન્ડ ઑફિસર બનવાની સુવર્ણ તક, જાણો અરજી કરવાની પ્રક્રિયા અને અંતિમ તારીખ
ભારતીય વાયુસેનામાં કારકિર્દી બનાવવાની સુવર્ણ તક, AFCAT 02/2026 માટે 19 જૂન ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ, ₹56,100 થી ₹1,77,500 સુધીનો પગાર.
Published : June 16, 2026 at 9:11 PM IST
હૈદરાબાદ : ભારતીય વાયુસેનાએ દેશના યુવાનો માટે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. વાયુસેના દ્વારા એએફસીએટી (AFCAT) 02/2026ની પરીક્ષા માટે આધિકારિક નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ભરતી દ્વારા યોગ્ય અને ઉત્સાહી ઉમેદવારોને ભારતીય વાયુસેનામાં કમિશન્ડ ઑફિસર તરીકે જોડાવાની સુવર્ણ તક મળશે.
આ ભરતી ફ્લાઈંગ બ્રાન્ચ, ગ્રાઉન્ડ ડ્યુટી (ટેક્નિકલ) અને ગ્રાઉન્ડ ડ્યુટી (નોન-ટેક્નિકલ) બ્રાન્ચ માટે યોજવામાં આવશે. આ સાથે એનસીસી સ્પેશિયલ એન્ટ્રી અને ગેટ સ્કોર એન્ટ્રી યોજના પણ શામેલ છે. પસંદગી પામનાર ઉમેદવારોને જુલાઈ 2027માં શરૂ થનારા કોર્સ માટે તાલીમ આપવામાં આવશે. આ ભરતી અંતર્ગત ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન 19 જૂન 2026 સુધી ચાલુ રહેશે.
મહત્વપૂર્ણ તારીખો
વયમર્યાદા
શૈક્ષણિક લાયકાત
વેતન અને સુવિધાઓ
ભારતીય વાયુસેનામાં કમિશન્ડ ઓફિસર તરીકે જોડાયા પછી ઉમેદવારોને ખૂબ જ આકર્ષક પગાર પેકેજ મળે છે. કમિશન પછીનો પગાર દરમિયાન રૂ. 56,100 થી રૂ. 1,77,500 (લેવલ-10) રહેશે. આ સાથે એમએસપી અને અન્ય ભથ્થાં પણ આપવામાં આવશે.
તાલીમ દરમિયાન ફ્લાઇટ કેડેટ્સને માસિક રૂ. 56,100 નિશ્ચિત સ્ટાઇપેન્ડ (વજીફો) આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, વાયુસેનામાં જોડાયા બાદ રહેવાની સુવિધા, તબીબી સુવિધાઓ, પેન્શન, અને અન્ય ઘણી સુવિધાઓ મળે છે.
અરજી ફી
- એફસીએટી એન્ટ્રી માટે: અરજી ફી રૂ.550 + GST (નોન-રિફંડેબલ) છે. આ ફી ઓનલાઈન પેમેન્ટ દ્વારા જ ભરવાની રહેશે.
- એનસીસી સ્પેશિયલ એન્ટ્રી અને ગેટ સ્કોર એન્ટ્રી માટે: અરજી ફી નથી. આ શ્રેણીના ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની જરૂર નથી.
- ફી ભરવાની સુવિધા: ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, નેટ બેંકિંગ, અથવા યુપીઆઈ દ્વારા ઓનલાઈન ફી ભરી શકાય છે.
પસંદગી પ્રક્રિયા
ભારતીય વાયુસેનામાં પસંદગી સંપૂર્ણપણે યોગ્યતા અને મેરિટના આધારે કરવામાં આવે છે. પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના તબક્કાઓ શામેલ છે:
અરજી કરવાની પ્રક્રિયા
ઉમેદવારોએ નીચે આપેલા સરળ પગલાં અનુસરીને ઓનલાઈન અરજી કરવી:
મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ
- અરજી ફક્ત ઓનલાઈન મોડ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે. કોઈપણ ઓફલાઈન અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
- અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ નોટિફિકેશનને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
- ખાતરી કરો કે તમારી પાસે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા, અને શારીરિક ફિટનેસ છે.
- અંતિમ તારીખ સુધી રાહ ન જુઓ. જલદી સંભવ હોય ત્યાં સુધીમાં અરજી પૂર્ણ કરો.
- ખોટી અથવા અધૂરી વિગતો આપવાથી અરજી રદ થઈ શકે છે.
- પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યૂ માટે સમયસર તૈયારી કરો.
અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિગતો
IAF FCAT 02/2026 ભરતી એ દેશના યુવાનો માટે એક શાનદાર તક છે. જેઓ દેશની સેવા કરવા માંગે છે અને વાયુસેનામાં કમિશન્ડ ઓફિસર બનવા માંગે છે, તેમના માટે આ સુવર્ણ તક છે. ઉત્તમ પગાર પેકેજ, વિશ્વભરમાં પ્રતિષ્ઠિત તાલીમ, અને દેશની સેવા કરવાનો ગૌરવ - આ બધું જ આ ભરતીમાં છે.
ઉમેદવારોએ 19 જૂન 2026ની અંતિમ તારીખ સુધી રાહ ન જોવી. તમારા દસ્તાવેજો તૈયાર કરો, શારીરિક ફિટનેસ વાયુસેનાના ધોરણો પ્રમાણે સુનિશ્ચિત કરો, અને લેખિત પરીક્ષાની તૈયારી તરત જ શરૂ કરો. સમય પહેલા અરજી કરો જેથી કોઈ તકનીકી સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે.
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