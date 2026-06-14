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ભારતે પાછલા 12 વર્ષોમાં સ્વાસ્થ્ય સેવાને સસ્તી અને સરળ બનાવવા માટે કામ કર્યું: PM મોદી

PM મોદીએ કહ્યું કે, આજે ભારતને દુનિયાના સૌથી મોટા સ્વાસ્થ્ય સેવા પ્રોગ્રામ, આયુષ્માન ભારતવાળા દેશ તરીકે ઓળખાય છે.

સ્વસ્થ ભારત
સ્વસ્થ ભારત (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 3:30 PM IST

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નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, દેશે છેલ્લા 12 વર્ષોમાં સારી સ્વાસ્થ્ય સેવાને વધારે સરળ અને સસ્તી બનાવવા માટે કામ કર્યું છે, અને સરકાર સ્વસ્થ ભારત બનાવવા માટે આવા પ્રયાસો ચાલુ રાખશે. મોદીએ એ એમ પણ કહ્યું કે, સરકારને ગર્વ થાય છે જ્યારે "ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા સ્વાસ્થ્ય સેવા પ્રોગ્રામ, આયુષ્માન ભારતવાળા દેશ તરીકે ઓળખાય છે, જે સમાજના સૌથી નબળા વર્ગોને ઉચ્ચ-સ્તરીય આરોગ્યસેવા પૂરી પાડે છે.

X પરની એક પોસ્ટમાં, વડા પ્રધાન મોદીએ લખ્યું, "છેલ્લા 12 વર્ષોમાં, ભારતે સારી સ્વાસ્થ્ય સેવાને વધારે સસ્તી અને સરળ બનાવવા પર કામ કર્યું છે." તેમણે કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જનઔષધિ પરિયોજના (PMBJP) જેવી પહેલોએ દવાઓ, સ્ટેન્ટ અને ઘૂંટણના પ્રત્યારોપણને વધુ સસ્તું બનાવ્યા છે, જેનાથી ઘણા લોકોને ફાયદો થયો છે.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, વધુ સંસ્થાઓ અને બેઠકોની ઉપલબ્ધતાને કારણે તબીબી શિક્ષણ વધુ સુલભ બન્યું છે. તેમણે કહ્યું, "અમે સ્વસ્થ ભારત બનાવવા માટે અત્યાર સુધી હાથ ધરવામાં આવેલી પહેલો પર નિર્માણ કરવાનું ચાલુ રાખીશું."

એક નિવેદનમાં, કેન્દ્ર સરકારના પ્લેટફોર્મ 'MyGov India' એ કહ્યું કે સ્વાસ્થ્ય સેવા સુધીની પહોંચ સૌથી જરૂરી રોકાણમાંતી એક છે, જે કોઈ દેશ કરી શકે છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "છેલ્લા 12 વર્ષોમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ, ભારતે સારી સ્વાસ્થ્ય સેવા વધારે લોકો સુધી સારી રીતે અને સસ્તીમાં પહોંચાડવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલાં લીધા છે. આજે, હેલ્થકેર ઇકોસિસ્ટમ પોતાના નાગરિકો માટે વધુ સુલભ, મજબૂત અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર છે."

MyGov India એ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, મજબૂત હેલ્થકેર સિસ્ટમ વધુ ડોકટરો, સારી તાલીમ અને તબીબી શિક્ષણની વધુ સુલભતાથી શરૂ થાય છે. "તાજેતરના વર્ષોમાં, મહત્વાકાંક્ષી તબીબી વ્યાવસાયિકોને ઘરની નજીક તકો મળી છે, જેમાં એવા ક્ષેત્રોનો પણ સમાવેશ થાય છે જ્યાં અગાઉ આવી સંસ્થાઓનો અભાવ હતો. પરિણામ એ છે કે સ્વસ્થ ભારતની સેવા કરવા માટે તૈયાર કુશળ હેલ્થકેરનું ટેલેન્ટનો મોટી સંખ્યામાં ઊભરી રહ્યું છે."

નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, લાખો પરિવારો માટે, ટીબી સામેની લડાઈ હવે અંધારામાં લડવામાં આવી રહી નથી. સાથે જ, ભારત પ્રારંભિક તપાસ, મોટા પાયે સ્ક્રીનીંગ, સારવારની સારી પહોંચ અને સમુદાય જોડાણ દ્વારા ટીબી મુક્ત ભવિષ્ય તરફની તેની સફરને વેગ આપી રહ્યું છે. તેમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે અમુક રોગો, જે એક સમયે મુખ્ય જાહેર આરોગ્ય પડકારો હતા, હવે ધીમે ધીમે ભૂતકાળની વાત બની રહ્યા છે. નિવેદનમાં વધુમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે, "સારી દેખરેખ, મજબૂત હેલ્થકેર ડિલિવરી અને સતત જાહેર આરોગ્ય પ્રયાસો ભારતને રોગના ભારણને ઘટાડવામાં અને ઘણા અટકાવી શકાય તેવા રોગોને દૂર કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છે."

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