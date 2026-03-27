ભારત ફરી રશિયા પાસેથી ખરીદશે S-400 ડિફેન્સ સિસ્ટમ, DACએ આપી મંજૂરી; દુશ્મન દેશોનું ટેન્શન વધશે!
રશિયાની S-400 ટ્રાયમ્ફ વિશ્વની સૌથી શક્તિશાળી હવાઇ સંરક્ષણ પ્રણાલીમાંની એક છે. ભારતના હવાઇ સુરક્ષા માટે આ સિસ્ટમ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
Published : March 27, 2026 at 7:59 PM IST
નવી દિલ્હી: સંરક્ષણ મંત્રાલયે S-400 મિસાઇલ અને પરિવહન વિમાન સહિત 2.38 લાખ કરોડ રૂપિયાના હથિયાર અને સૈન્ય સાધનો ખરીદીને મંજૂરી આપી છે.
સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં સંરક્ષણ સંપાદન પરિષદ (DAC)એ આ પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે. આ સંદર્ભમાં, મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય વાયુસેના માટે મધ્યમ પરિવહન વિમાન, લાંબા અંતરની સપાટીથી હવામાં પ્રહાર કરતી S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમ તેમજ ડ્રોન અને Su-30 એરો એન્જિનના સમારકામ માટેના પ્રસ્તાવોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
A press release by the Ministry of Defence reads, " the defence acquisition council (dac), chaired by raksha mantri rajnath singh on march 27, 2026, granted acceptance of necessity (aon) for various proposals worth an estimated cost of about rs 2.38 lakh crore. for the indian… https://t.co/f1ZObF0OrE pic.twitter.com/2a0uBJ8Gfi— Press Trust of India (@PTI_News) March 27, 2026
આ સિવાય AN-32 અને IL-76 પરિવહન વિમાનોના કાફલાને મધ્યમ પરિવહન વિમાનોને સામેલ કરવાથી સેવાઓની વ્યૂહાત્મક અને કાર્યકારી હવાઇ પરિવહન જરૂરિયાતો પૂર્ણ થશે.
મંત્રાલયે જણાવ્યું, "S-400 સિસ્ટમ મહત્ત્વપૂર્ણ વિસ્તારને નિશાન બનાવનારા દુશ્મના લાંબા અંતરના હવાઇ હુમલાનો મુકાબલો કરશે, જ્યારે ડ્રોન જવાબી કાર્યવાહી સિવાય હવાઇ અભિયાનમાં મદદગાર સાબિત થશે, તેનો ઉપયોગ જાસુસી જાણકારી અને દેખરેખ પ્રવૃત્તિઓ માટે પણ થઈ શકશે."
એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે "Su-30 એરો-એન્જિનનું સમારકામ વિમાનના સેવાકાળને લંબાવશે અને વાયુસેનાની કાર્યકારી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ બનશે."
ભારતીય સેના માટે આ હથિયારોની મળી મંજૂરી
ભારતીય વાયુ સેનાની સાથે સાથે આ બેઠકમાં ભારતીય સેનાની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખતા કેટલાક હથિયાર ખરીદવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. બેઠકમાં ભારતીય સેના માટે એર ડિફેન્સ ટ્રેક્ડ સિસ્ટમ, આર્મર-પિયસિંગ ટૈન્ક એમ્યુનિશન, હાઇ કેપેસિટી રેડિયો રિલે, ધનુષ ગન સિસ્ટમ અને રન વે ઇન્ડિપેડન્ટ એરિયલ સર્વિલાન્સ સિસ્ટમને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
એર ડિફેન્સ ટ્રેક્ડ સિસ્ટમ ભારતીય સેનાને રીઅલ-ટાઇમ એર ડિફેન્સ કંટ્રોલ અને રિપોર્ટિંગ ક્ષમતાઓ પ્રદાન કરશે, જ્યારે હાઇ કેપેસિટી રેડિયોરિલે વિશ્વસનીય અને અવિરત સંદેશાવ્યવહાર સુનિશ્ચિત કરશે. ધનુષ ગન સિસ્ટમ સેનાની આર્ટિલરી ક્ષમતાઓમાં વધારો કરશે, જેનાથી ભારતીય સેના તમામ પ્રકારના વિસ્તારમાં સંપૂર્ણ ચોકસાઈ સાથે લાંબા અંતર પર લક્ષ્યોને ભેદી શકશે.
