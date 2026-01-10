ભારત એક વર્ષમાં ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે, અમિત શાહે કર્યો દાવો
ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, આપણે દુનિયામાં આગળ વધવા માટે દરેક પ્રકારની ભાષા શીખવી જોઈએ, પરંતુ સ્વભાષાને ન ભૂલવી જોઈએ.
Published : January 10, 2026 at 3:08 PM IST
જોધપુર: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, 11 વર્ષમાં ભારત વિશ્વની 11મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાથી ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. તેમને વિશ્વાસ છે કે આગામી વર્ષમાં તે ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે. ટોચ પર પહોંચવાનો એકમાત્ર રસ્તો આત્મનિર્ભરતા છે. આની એકમાત્ર ચાવી સ્વદેશી છે. શનિવારે જોધપુરમાં મહેશ્વરી સમુદાયના સંમેલનને સંબોધતા શાહે કહ્યું કે, સ્વદેશી ઉત્પાદનોનો શક્ય તેટલો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દુકાનદારોએ પણ શક્ય તેટલી સ્વદેશી વસ્તુઓ વેચવી જોઈએ.
સ્વદેશીની સાથે પોતાની ભાષા અપનાવો: તેમણે કહ્યું કે, આત્મનિર્ભરતાનું બીજું પાસું સ્વદેશી છે. તેમણે દરેકને એવા ઉત્પાદનો બનાવવા વિનંતી કરી જે દેશમાં ઉત્પાદિત નથી થતા. મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ કાર્યક્રમને સંબોધતા રાજ્ય અને રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં મહેશ્વરી સમુદાયના યોગદાન બદલ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી અને તેમના સતત યોગદાન વિશે વાત કરી. ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, દુનિયામાં આગળ વધવા માટે આપણે બધી ભાષાઓ શીખવી જોઈએ. પ્રગતિ માટે આ જરૂરી છે, પરંતુ આપણે આપણી પોતાની ભાષા ભૂલવી ન જોઈએ. બાળકો સાથે પોતાની ભાષાનો ઉપયોગ કરો. તેમણે મારવાડી અને રાજસ્થાની ભાષામાં બોલવું જોઈએ, જેથી તેઓ પોતાની સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલા રહે. આ એક એવો સમુદાય છે જેની પાસે તલવાર અને ત્રાજવું બંને છે.
देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जोधपुर में हैं।— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) January 10, 2026
आज प्रातः बीएसएफ मुख्यालय के गेस्ट हाउस में उनसे शिष्टाचार भेंट का अवसर प्राप्त हुआ।
इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी तथा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की भी गरिमामयी विद्यमानता… pic.twitter.com/1sc5arEjYV
દાનવીરોની યાદી ખૂબ લાંબી છે: ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, મહેશ્વરી સમુદાયના દાનવીરોની યાદી ખૂબ લાંબી છે. આ એક એવો સમુદાય છે જેણે પોતાના મૂળને વળગી રહ્યો છે. આ સમુદાયે જરૂરિયાત મુજબ દેશને યોગદાન આપ્યું છે. તેઓ નોકરી શોધનારા નથી, પરંતુ રોજગાર સર્જકો છે. સાંસ્કૃતિક પુનર્જાગરણમાં યોગદાનનું મહત્વ એ હકીકત પરથી અંદાજી શકાય છે કે સ્વતંત્રતા પછી રામ મંદિર ચળવળમાં પોતાના જીવનનું બલિદાન આપનારા પહેલા બે ભાઈઓ મહેશ્વરી હતા.
