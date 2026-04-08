ભારતે ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેના બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામનું સ્વાગત કર્યું
વિદેશ મંત્રાલયે ભાર મૂક્યો કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી લોકોને તકલીફ પડી રહી છે અને વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠો પણ ખોરવાઈ ગયો છે.
Published : April 8, 2026 at 3:01 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતે બુધવારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચેના બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામનું સ્વાગત કર્યું અને પશ્ચિમ એશિયામાં કાયમી શાંતિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે "ડી-એસ્કેલેશન, સંવાદ અને રાજદ્વારી" માટે હાકલ કરી. એક નિવેદનમાં, વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે સંઘર્ષના ઉકેલ માટે સંવાદ અને રાજદ્વારી મહત્વપૂર્ણ છે.
MEA એ જણાવ્યું, "અમે થયેલા યુદ્ધવિરામનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે તે પશ્ચિમ એશિયામાં કાયમી શાંતિ તરફ દોરી જશે. જેમ આપણે ભૂતકાળમાં સતત જાળવી રાખ્યું છે, ચાલુ સંઘર્ષના વહેલા ઉકેલ માટે ડી-એસ્કેલેશન, સંવાદ અને રાજદ્વારી આવશ્યક છે."
Statement on the recent development in West Asia ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 8, 2026
MEA એ વધુમાં ભાર મૂક્યો કે પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષથી લોકોને તકલીફ પડી છે અને વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડ્યો છે. નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, "આ સંઘર્ષે પહેલાથી જ લોકોને ભારે દુઃખ પહોંચાડ્યું છે અને વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠો અને વેપાર નેટવર્કને વિક્ષેપિત કર્યા છે. અમને આશા છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોની અવરજવર અને વૈશ્વિક વેપારનો પ્રવાહ કોઈપણ અવરોધ વિના ચાલુ રહેશે."
ઈરાન અને અમેરિકા શરતી યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા છે, જેમાં દરિયાઈ ટ્રાફિક માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવાનો સમાવેશ થાય છે.
વિદેશ મંત્રાલયનું આ નિવેદન યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા સંબંધિત આયોજિત હડતાલને શરતી રીતે બે અઠવાડિયા માટે સ્થગિત કરવાની જાહેરાત બાદ આવ્યું છે; આ વિકાસથી વિશ્વભરના લોકોને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. આ નિર્ણય રાત્રે 8 વાગ્યાની EST સમયમર્યાદા - ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે કરાર કરવા માટે પોતે નક્કી કરેલી સમયમર્યાદા - ના 90 મિનિટ પહેલા લેવામાં આવ્યો હતો અને બેક-ચેનલ ડિપ્લોમસીના સમયગાળાને અનુસરીને લેવામાં આવ્યો હતો.
