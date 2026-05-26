કેરળમમાં આજથી સત્તાવાર ચોમાસું બેસ્યું, હવામાન વિભાગે ત્રણ રાજ્યોમાં યલો એલર્ટ કર્યુ જાહેર

અરબી સમુદ્રમાંથી ભેજયુક્ત પવનો ઝડપી ગતિએ આગળ વધી રહ્યા, હવામાન વિભાગ દ્વારા 28 મેથી 3 જૂન સુધી અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

કેરલમમાં ચોમાસાની સત્તાવાર શરૂઆત (windy.com)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 2:56 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતમાં હાલમાં હવામાનનો બેવડો મિજાજ જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ દક્ષિણ ભારતમાં ચોમાસું સમય પહેલા દસ્તક દઈ રહ્યું છે, જ્યારે બીજી તરફ ઉત્તર ભારતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે ભારે વરસાદ અને તોફાની વાદળો સક્રિય થયા છે. હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા આ બંને ગતિવિધિઓને ધ્યાનમાં રાખીને એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

સેટેલાઇટ તસવીરો (INSAT-3DS) પરથી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે દેશમાં એકસાથે બે મોટી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. આ સિસ્ટમોને કારણે દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં હવામાનમાં ભારે ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે આ સ્થિતિ ઉનાળા અને ચોમાસા વચ્ચેના સંક્રમણ કાળની ક્લાસિક નિશાની છે, જે દર્શાવે છે કે ટૂંક સમયમાં જ સમગ્ર દેશના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે.

ઉત્તર ભારતમાં આકાશી આફત: ત્રણ રાજ્યોમાં યલો એલર્ટ

લેટેસ્ટ સેટેલાઇટ ઈમેજરીમાં જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ પર વાદળોનો એક વિશાળ સ્પ્રિંગ આકારનો ઘેરાવ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. આ વાદળોના ઘેરાવાને કારણે જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદનો ખતરો ઊભો થયો છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ, વીજળીના કડાકા, વાવાઝોડું અને કેટલાક પહાડી વિસ્તારોમાં સ્થાનિક સ્તરે કરા પડી શકે છે.

મેદાની વિસ્તારોની કાળઝાળ ગરમી અને પહાડોની ઠંડી હવા વચ્ચે થઈ રહેલા ટકરાવને કારણે આ તોફાની વાદળો બંધાયા છે. હવામાન વિભાગે આ ત્રણેય રાજ્યો માટે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. યલો એલર્ટનો અર્થ એ છે કે હવામાન ખરાબ થવાની સંભાવના છે, અને લોકોએ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. પહાડી વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને ખાસ કરીને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, કારણ કે ભારે વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલન અને પાણી ભરાવાની શક્યતા રહે છે.

કેરળમાં સમય પહેલા ચોમાસાનો પ્રારંભ

દક્ષિણ ભારતમાંથી સામાન્ય રીતે 1 જૂનની આસપાસ શરૂ થતું ચોમાસું આ વર્ષે વહેલું દસ્તક દઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 26 મે (આજે) કેરળમાં ચોમાસાની સત્તાવાર શરૂઆત થઈ શકે છે. આ સમય પહેલાનું ચોમાસું છે, જે સામાન્ય કરતાં લગભગ 5-6 દિવસ વહેલું આવી રહ્યું છે. કેરળના દરિયાકાંઠે અને લક્ષદ્વીપ નજીક કાળા ડિબાંગ વાદળો છવાયા છે, જે દર્શાવે છે કે હિંદ મહાસાગરમાંથી ભેજયુક્ત પવનો તેજીથી ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યા છે.

ચોમાસાના પ્રારંભિક તબક્કાને કારણે કેરળમાં 28 મેથી 3 જૂન દરમિયાન અત્યંત ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ માટે કેરળ સરકારનું તંત્ર સજ્જ થઈ ગયું છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. કેરળમાં વહેલા ચોમાસાને કારણે ખેતી અને પાણીની અછત જેવી સમસ્યાઓમાં રાહત મળવાની શક્યતા છે, પરંતુ ભારે વરસાદથી પૂર અને પાણી ભરાવાનો પણ ખતરો છે.

મધ્ય અને પશ્ચિમ ભારતમાં હજુ પણ હીટવેવની પકડ

જ્યારે ઉત્તર અને દક્ષિણમાં વાદળો ઘેરાયા છે, ત્યારે મધ્ય ભારત અને વાયવ્ય ભારત (જેમાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગો પણ સામેલ છે) હજુ પણ ગરમીની લપેટમાં છે. આ વિસ્તારોમાં તાપમાન 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે તેથી વધુ રહેવાની સંભાવના છે.

હવામાન વૈજ્ઞાનિકોના મતે આ સ્થિતિ ઉનાળા અને ચોમાસા વચ્ચેના સંક્રમણ કાળની ક્લાસિક નિશાની છે. જ્યારે ઉત્તરમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને દક્ષિણમાં ચોમાસું સક્રિય થાય છે, ત્યારે મધ્ય ભારતમાં ગરમીની તીવ્રતા વધી જાય છે. આ સ્થિતિ દર્શાવે છે કે ટૂંક સમયમાં જ સમગ્ર દેશના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. આગામી એક અઠવાડિયામાં ચોમાસાની રેખા આગળ વધશે અને મધ્ય ભારતના ઘણા ભાગોમાં પણ વરસાદ શરૂ થઈ શકે છે.

ચોમાસાના આગમનની સમગ્ર દેશ પર અસર

ચોમાસાનું વહેલું આગમન કેરળ અને દક્ષિણ ભારત માટે રાહતની વાત છે. કેરળમાં ચોમાસા પહેલા ભારે ગરમી અને દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી હતી, જેમાં ચોમાસું રાહત લાવશે. આ ઉપરાંત, કેરળની ખેતી માટે પણ ચોમાસું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ચોમાસાના આગમન સાથે જ કેરળમાં ખેતીકાર્યમાં ઝડપ આવશે અને પાણીની અછતની સમસ્યા ઓછી થશે.

ઉત્તર ભારતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે થતો ભારે વરસાદ પહાડી વિસ્તારોમાં ઠંડી લાવશે, પરંતુ ભૂસ્ખલન અને પાણી ભરાવાનો ખતરો પણ વધારશે. હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં ઘણી વખત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે વિનાશકારી પૂર અને ભૂસ્ખલન આવે છે, તેથી સરકારે આ વિસ્તારોમાં રાહતઅને બચાવટીમો તૈનાત કર્યા છે.

તંત્ર સજ્જ

હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે તેઓ સેટેલાઇટ અને અન્ય આધુનિક સાધનો દ્વારા સતત હવામાન પર દેખરેખ રાખી રહ્યા છે. INSAT-3DS સેટેલાઇટ દ્વારા મળતી તસવીરો અને ડેટાના આધારે, વિભાગ દ્વારા સમયસર ચેતવણી અને એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા છે. કેરળ અને ઉત્તર ભારતના પહાડી રાજ્યોમાં સ્થાનિક તંત્રને પણ સજ્જ રાખવામાં આવ્યું છે. કોઈપણ આપત્તિની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કાર્ય હાથ ધરવા માટે ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે.

