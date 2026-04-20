ભારત-અમેરિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર: વોશિંગ્ટનમાં ત્રણ દિવસની વાટાઘાટો કરશે

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર પર વાટાઘાટો 20 થી 22 એપ્રિલ દરમિયાન વોશિંગ્ટન ડીસીમાં યોજાશે. ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ મુખ્ય વાટાઘાટકાર દર્પણ જૈન કરશે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (File Photo / PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 2:53 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતના લગભગ એક ડઝન અધિકારીઓ દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) ના પ્રથમ તબક્કા પર યુએસ અધિકારીઓ સાથે ત્રણ દિવસની વાટાઘાટો માટે 20 એપ્રિલે વોશિંગ્ટન પહોંચશે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે યુએસમાં ટેરિફ વાતાવરણ બદલાઈ ગયું હોવાથી, બંને પક્ષો 7 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ જાહેર કરાયેલા કરારના માળખાની સમીક્ષા કરવા માંગે છે.

યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના ઘણા દેશો પર યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ભારે ટેરિફ સામેના ચુકાદા બાદ, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે 24 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થતા 150 દિવસ માટે બધા દેશો પર 10 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે.

આ વાટાઘાટો 20 એપ્રિલથી 22 એપ્રિલ સુધી વોશિંગ્ટન, ડીસીમાં યોજાશે. ભારતના મુખ્ય વાટાઘાટકાર, દર્પણ જૈન (વાણિજ્ય વિભાગમાં વધારાના સચિવ), ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. કસ્ટમ્સ અને વિદેશ મંત્રાલયના અધિકારીઓ પણ ભારતીય ટીમનો ભાગ છે.

આ ઉપરાંત, ત્રણ દિવસની વાટાઘાટો દરમિયાન યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ ​​(USTR) દ્વારા શરૂ કરાયેલી બે એકપક્ષીય તપાસ પર પણ ચર્ચા થવાની શક્યતા છે.

ભારતે તેના વેપાર કાયદાની કલમ 301 હેઠળ તે બે તપાસમાં યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ ​​દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે અને વિનંતી કરી છે કે તપાસ રદ કરવામાં આવે કારણ કે શરૂઆતની સૂચના દાવાઓને સાબિત કરવા માટે કોઈ પુરાવા પૂરા પાડવામાં નિષ્ફળ ગઈ હતી.

વેપાર કરાર માળખાના ભાગ રૂપે, યુએસ ભારત પર ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરવા સંમત થયું. તેણે રશિયન તેલમાંથી ખરીદેલા ભારતીય માલ પર 25 ટકા ટેરિફ દૂર કર્યો, અને બાકીના 25 ટકા કરાર હેઠળ ઘટાડીને 18 ટકા કરવાનો હતો.

જોકે, 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ, યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના પારસ્પરિક ટેરિફ સામે ચુકાદો આપ્યો, જે 1977ના ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ (IEEPA) હેઠળ લાદવામાં આવ્યા હતા. આ પછી, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે 24 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થતા 150 દિવસ માટે બધા દેશો પર 10 ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરી.

આ ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારત અને યુએસ મુખ્ય વાટાઘાટકારો વચ્ચે ફેબ્રુઆરીમાં યોજાનારી વાટાઘાટો મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. તેઓ હવે 20 એપ્રિલ, 2026 થી વોશિંગ્ટનમાં બેઠક કરી રહ્યા છે.

સંમત માળખા હેઠળ, ભારતે તમામ યુએસ ઔદ્યોગિક માલ અને યુએસ ખાદ્ય અને કૃષિ ઉત્પાદનોની શ્રેણી પર ટેરિફ દૂર કરવાનો અથવા ઘટાડવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, જેમાં સૂકા ડિસ્ટિલર્સના અનાજ (DDG), પશુ આહાર માટે લાલ જુવાર, ઝાડના બદામ, તાજા અને પ્રોસેસ્ડ ફળો, સોયાબીન તેલ, વાઇન અને સ્પિરિટ અને અન્ય ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતે આગામી પાંચ વર્ષમાં US$500 બિલિયન મૂલ્યના યુએસ ઉર્જા ઉત્પાદનો, વિમાન અને વિમાનના ભાગો, કિંમતી ધાતુઓ, ટેકનોલોજી ઉત્પાદનો અને કોકિંગ કોલ ખરીદવાનો પોતાનો ઇરાદો પણ વ્યક્ત કર્યો. વધુમાં, જ્યારે ભારતે સોદો અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યો, ત્યારે તેને તેના સ્પર્ધકો કરતાં તુલનાત્મક ફાયદો મળ્યો. હવે, બધા યુએસ વેપાર ભાગીદારો એકસમાન 10 ટકા ટેરિફનો સામનો કરી રહ્યા છે, ત્યારે કરારની ફરીથી તપાસ કરવાની જરૂર છે.

એક સરકારી સૂત્રએ જણાવ્યું, "તેથી કરારને ફરીથી નિર્ધારિત કરવો પડશે અને ફરીથી ડ્રાફ્ટ કરવો પડશે." તેમણે ઉમેર્યું, "તેમના પક્ષે ઘણા ફેરફારો થશે." સૂત્રએ ઉમેર્યું, "અમારા કિસ્સામાં, કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા ન હોવાથી, અમારી પાસે કોઈપણ જરૂરી ફેરફારો કરવાનો વિકલ્પ છે."

2025-26માં ચીન અમેરિકાને પાછળ છોડીને ભારતનો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર બનવાની ધારણા છે. 2024-25 સુધી સતત ચાર વર્ષ સુધી અમેરિકા ભારતનો સૌથી મોટો વેપારી ભાગીદાર હતો. ગયા નાણાકીય વર્ષમાં, દેશની અમેરિકામાં નિકાસ 0.92 ટકા વધીને $87.3 અબજ થઈ હતી, જ્યારે આયાત 15.95 ટકા વધીને $52.9 અબજ થઈ હતી. વેપાર સરપ્લસ 2024-25માં $40.89 અબજથી ઘટીને 2025-26માં $34.4 અબજ થઈ હતી.

