અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચે આ તારીખે બુલેટ ટ્રેન શરૂ થશે, રેલ્વેમંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કરી જાહેરાત
રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું, "2027 માં સ્વતંત્રતા દિવસ પર બુલેટ ટ્રેનની ટિકિટ ખરીદો, દેશને તેની પહેલી બુલેટ ટ્રેન મળશે."
Published : January 1, 2026 at 5:06 PM IST
નવી દિલ્હી : રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ગુરુવારે સંકેત આપ્યો કે ભારતને 15 ઓગસ્ટ, 2027ના રોજ તેની પહેલી બુલેટ ટ્રેન મળવાની શક્યતા છે. વૈષ્ણવે કહ્યું કે દેશ આવતા વર્ષે તેની પહેલી બુલેટ ટ્રેન પાટા પર દોડતી જોશે.
વૈષ્ણવે એમ પણ કહ્યું કે વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ચેર કારે દેશભરમાં એક નવો આત્મવિશ્વાસ જગાવ્યો છે, અને લોકોએ તેની ખૂબ પ્રશંસા કરી છે. તેમણે કહ્યું, "હવે, સમગ્ર ભારતમાંથી વંદે ભારત ટ્રેનો માટે વિનંતીઓ આવી રહી છે, અને લગભગ દરેક સાંસદ એક ઇચ્છે છે. સમાન આરામ, સલામતી અને ધોરણો સાથે, વંદે ભારત સ્લીપર સાથે એક નવી રાતની સફર શરૂ થશે."
VIDEO | Delhi: “First Bullet train will be on tracks from 15th August 2027”, says Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw), during a press conference.#BulletTrain #railways— Press Trust of India (@PTI_News) January 1, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/hROA7u01Fp
ભારતનો પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે 508 કિમી લાંબો છે. આમાંથી ૩૫૨ કિમી ગુજરાત અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં અને 156 કિમી મહારાષ્ટ્રમાં છે. સરકારના જણાવ્યા મુજબ, આ કોરિડોર અમદાવાદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, વાપી, થાણે અને મુંબઈ જેવા મુખ્ય શહેરોને જોડશે અને તેનાથી બંને મહાનગરો વચ્ચે મુસાફરીનો સમય લગભગ બે કલાક ઘટશે, જેનાથી આંતર-શહેર ગતિશીલતામાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.
નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) અનુસાર, કોરિડોરનો 85 ટકાથી વધુ ભાગ - લગભગ 465 કિમી - એલિવેટેડ વાયડક્ટ્સ પર બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાંથી 326 કિમી પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
નવેમ્બરમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતની મુલાકાત દરમિયાન મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ (MAHSR) પ્રોજેક્ટની વિગતવાર સમીક્ષા કરી હતી. 26.3 મીટરની ઊંચાઈ અને 58,352 ચોરસ મીટરના બિલ્ટ-અપ વિસ્તાર સાથે, સ્ટેશનમાં ત્રણ સ્તરો છે. પાર્કિંગ અને સુરક્ષા તપાસ માટે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, લાઉન્જ, રેસ્ટ રૂમ, કિઓસ્ક અને ટિકિટિંગ માટે કોનકોર્સ લેવલ અને મુસાફરો માટે બોર્ડિંગ માટે પ્લેટફોર્મ લેવલ. માળખાકીય કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે, પરંતુ આંતરિક અને સ્ટેશન સુવિધાઓ જેવા અંતિમ કાર્યો હજુ પણ ચાલુ છે. આરસી ટ્રેક-બેડ બાંધકામ અને કામચલાઉ ટ્રેક ઇન્સ્ટોલેશન સહિત ટ્રેકનું કામ પણ સ્થળ પર પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
નદીના પુલો પર પણ નોંધપાત્ર કામ ચાલી રહ્યું છે, જેમાં 25માંથી 17 પુલ પૂર્ણ થયા છે. 47 કિમી લાંબો સુરત-બિલીમોરા સેક્શન સૌથી અદ્યતન સેક્શનમાંનો એક છે, જ્યાં સિવિલ વર્ક અને ટ્રેક-બેડની તૈયારી સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.
