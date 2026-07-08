ભારત ગ્રેટર નિકોબાર નજીક સ્થિત ઇન્ડોનેશિયાના સબાંગ બંદરનો વિકાસ કરશે
ભાજપે સબાંગ બંદર પ્રોજેક્ટ પર ઇન્ડોનેશિયા સાથેના કરારની પ્રશંસા કરી; કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું
By PTI
Published : July 8, 2026 at 4:41 PM IST
નવી દિલ્હી: શાસક ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ બુધવારે ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે સબાંગ બંદરના સંયુક્ત વિકાસ માટે થયેલા કરારની પ્રશંસા કરી, તેને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પૂર્વ એશિયાઈ ટાપુ રાષ્ટ્રની મુલાકાત માટે "મોટી વ્યૂહાત્મક સફળતા" ગણાવી.
ભાજપે અગાઉની કોંગ્રેસ સરકારો પર ભારત-પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં ભારતના ભૌગોલિક લાભનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ રહેવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો.
ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા મંગળવારે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ સબાંગ બંદરને સંયુક્ત રીતે વિકસાવવા સંમત થયા. આ બંદર મલાક્કા સ્ટ્રેટની નજીક સ્થિત છે અને ભારતના ગ્રેટ નિકોબાર બંદર પ્રોજેક્ટથી લગભગ 160 કિલોમીટર દૂર છે.
આ વિકાસ પર પ્રતિક્રિયા આપતા, ભાજપના IT વિભાગના વડા અમિત માલવિયાએ કહ્યું કે ગ્રેટ નિકોબાર બંદર પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલો આ કરાર, ભારત-પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં ભારતની વ્યૂહાત્મક હાજરીને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવશે.
માલવિયાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઇન્ડોનેશિયાની મુલાકાતે એક મોટી વ્યૂહાત્મક સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે." ભારત અને ઇન્ડોનેશિયા સંયુક્ત રીતે આચેહમાં સબાંગ બંદરનો વિકાસ કરશે. આ બંદર મલક્કા સ્ટ્રેટ પાસે આવેલું છે, જે વિશ્વના સૌથી વ્યસ્ત અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગોમાંનો એક છે.
તેમણે કહ્યું, "ગ્રેટ નિકોબાર પોર્ટ પ્રોજેક્ટ સાથે, આ ભારત-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ભારતની વ્યૂહાત્મક હાજરીને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવશે અને સમગ્ર ક્ષેત્રમાં વધુ કાર્યકારી સંકલન સ્થાપિત કરશે."
ભાજપના નેતાએ કહ્યું કે મલક્કા સ્ટ્રેટ વૈશ્વિક વેપારનો લગભગ એક તૃતીયાંશ ભાગ વહન કરે છે. તેમણે કહ્યું કે તે પૂર્વ એશિયા માટે એક મુખ્ય દરિયાઈ વેપાર માર્ગ છે, અને ચીનના મોટાભાગના ઉર્જા આયાત અને વાણિજ્યિક જહાજો તેમાંથી પસાર થાય છે.
તેમણે કહ્યું, "આ દરિયાઈ માર્ગ પર મજબૂત હાજરી જબરદસ્ત ભૂરાજકીય અને આર્થિક લાભ સૂચવે છે."
કોંગ્રેસ પાર્ટી પર નિશાન સાધતા માલવિયાએ આરોપ લગાવ્યો કે આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓને કારણે ભારતનો "પ્રચંડ ભૌગોલિક લાભ" હોવા છતાં, કોંગ્રેસ સરકારો આ વ્યૂહાત્મક તકનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગઈ.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે "વિશ્વ કક્ષાના દરિયાઈ માળખામાં રોકાણ કરવા, મલક્કા સ્ટ્રેટની આસપાસ ભારતની સ્થિતિને મજબૂત કરવા અને રાષ્ટ્રીય શક્તિ વધારવા માટે તેના ભૌગોલિક સ્થાનનો લાભ લેવાને બદલે, વ્યૂહાત્મક અનિર્ણાયકતા અને ઉપેક્ષાને કારણે દાયકાઓ વેડફાયા."
માલવિયાએ દાવો કર્યો હતો કે મોદીના નેતૃત્વમાં, ભારત હવે એક અલગ રસ્તો અપનાવી રહ્યું છે, તેના ભૌગોલિક ફાયદાને વ્યૂહાત્મક તાકાતમાં પરિવર્તિત કરી રહ્યું છે.
તેમણે કહ્યું, "ગ્રેટ નિકોબાર પ્રોજેક્ટ અને આંદામાન-નિકોબાર કમાન્ડને મજબૂત બનાવવાથી લઈને 'SAGAR' (પ્રદેશમાં બધા માટે સુરક્ષા અને વિકાસ) અને હવે ઇન્ડોનેશિયા સાથે સબાંગ બંદરના સંયુક્ત વિકાસ સુધી, વડા પ્રધાન મોદીએ ભારતના દરિયાઈ દ્રષ્ટિકોણને નિષ્ક્રિય નિરીક્ષણથી સક્રિય નેતૃત્વમાં પરિવર્તિત કર્યો છે."
માલવિયાએ કહ્યું, "લાંબા સમયથી, ભારતનો સૌથી મોટો વ્યૂહાત્મક ફાયદો ઓછો ઉપયોગ થયો હતો. આજે, તે નિર્ણાયક ભૂ-રાજકીય સંપત્તિમાં પરિવર્તિત થઈ રહ્યો છે."
ભાજપના નેતાએ કહ્યું, "ભૂગોળે ભારતને એક ફાયદો આપ્યો. વડા પ્રધાન મોદી તેને વ્યૂહાત્મક તાકાતમાં પરિવર્તિત કરી રહ્યા છે."