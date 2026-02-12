ભારત 114 નવા રાફેલ જેટ ખરીદશે, સંરક્ષણ મંત્રાલયે ₹3.25 લાખ કરોડના સોદાને મંજૂરી આપી
રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં સંરક્ષણ સંપાદન પરિષદે 114 રાફેલ મલ્ટી-રોલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ ખરીદવાને મંજૂરી આપી છે.
Published : February 12, 2026 at 5:34 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે ફ્રાન્સ પાસેથી નવા રાફેલ ફાઇટર જેટ ખરીદવાને મંજૂરી આપી છે. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં મળેલી સંરક્ષણ સંપાદન પરિષદ (DAC) ની બેઠકમાં આ સોદાને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ગયા વર્ષે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન, જ્યારે ભારતીય વાયુસેનાએ પાકિસ્તાન સામે વ્યૂહાત્મક લાભ મેળવ્યો હતો, ત્યારે વિશ્વએ રાફેલની ક્ષમતાઓ જોઈ હતી.
₹3.25 લાખ કરોડનો સંરક્ષણ સોદો
કેન્દ્ર સરકારે 114 નવા રાફેલ ફાઇટર જેટ ખરીદવા માટે જરૂરિયાતની સ્વીકૃતિ જારી કરી છે. આ સોદો આશરે ₹3.25 લાખ કરોડનો હશે. વિમાનની ખરીદી પર આશરે ₹2.5 લાખ કરોડ ખર્ચવામાં આવશે, જ્યારે બાકીની રકમ શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ, સ્પેરપાર્ટ્સ અને લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ પર ખર્ચવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ સોદો ભારતના વ્યૂહાત્મક ફાયદાને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવશે, વાયુસેનાના સ્ક્વોડ્રનની સંખ્યામાં વધારો કરશે.
Defence Acquisition Council clears procurement projects worth Rs 3.60 lakh crore: Defence ministry.— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2026
Defence Acquisition Council approves proposal to procure 114 Rafale jets for Indian Air Force: Officials.
Retail inflation at 2.75 pc in January under new CPI series: Government. pic.twitter.com/ckBfHBm5vi
P8-I મેરીટાઇમ પેટ્રોલ એરક્રાફ્ટ ખરીદવામાં આવશે
એવું અહેવાલ છે કે કેન્દ્ર સરકારે માત્ર ફાઇટર એરક્રાફ્ટ પર જ નહીં પરંતુ દરિયાઈ મોરચે પણ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. આ સંદર્ભમાં, છ P-8I મેરીટાઇમ પેટ્રોલ એરક્રાફ્ટની ખરીદીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેનો અંદાજિત ખર્ચ ₹28,000 કરોડ છે. વધુમાં, આશરે ₹15,000 કરોડ ઉચ્ચ-ઉચ્ચ પ્લેટફોર્મ સિસ્ટમ્સ પર ખર્ચ કરવામાં આવશે. આ સિસ્ટમ્સ ગુપ્તચર, દેખરેખ અને જાસૂસી કામગીરીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે અને ભારતીય નૌકાદળની સબમરીન વિરોધી ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવશે.
રાફેલ વિમાનોની કુલ સંખ્યા વધીને 176 થશે
અહેવાલો અનુસાર, 114 રાફેલ ફાઇટર જેટમાંથી 18 સીધા ફ્રાન્સથી સંપૂર્ણ રીતે એસેમ્બલ કરવામાં આવશે, જ્યારે બાકીના 96 ભારતમાં બનાવવામાં આવશે. ફ્રેન્ચ કંપની, દસોલ્ટ એવિએશન, ભારતીય ખાનગી ક્ષેત્રની કંપનીઓ સાથે સહયોગમાં કામ કરશે. આ સોદા સાથે, ભારતીય વાયુસેનાના કાફલામાં રાફેલ વિમાનોની કુલ સંખ્યા 176 થઈ જશે. આમાંથી 36 જૂના, 114 નવા અને 26 ભારતીય નૌકાદળ માટે છે. રાફેલની સૌથી મોટી તાકાત તેની અત્યાધુનિક શસ્ત્ર પ્રણાલી છે. તે મીટીયોર મિસાઇલથી સજ્જ છે, જે 100 કિલોમીટરથી વધુની રેન્જ ધરાવે છે અને તેને વિશ્વની સૌથી અદ્યતન હવાથી હવામાં પ્રહાર કરતી મિસાઇલોમાંની એક માનવામાં આવે છે.
રાફેલ વિમાન ક્યારે ડિલિવર કરવામાં આવશે?
DAC તરફથી AON (જરૂરિયાતની સ્વીકૃતિ) પ્રાપ્ત થયા પછી, આ પ્રસ્તાવ પર ઔપચારિક વાટાઘાટો શરૂ થશે. વડા પ્રધાન મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની કેબિનેટ કમિટી ઓન ડિફેન્સ (CCS) દ્વારા અંતિમ મંજૂરી આપવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવે છે કે વિમાનની ડિલિવરી 2030 સુધીમાં શરૂ થઈ શકે છે.
