ETV Bharat / bharat

ભારતે ભાગેડુ અભય રાણાના સફળ પ્રત્યાર્પણ માટે પોર્ટુગલનો આભાર માન્યો

હરિયાણા પોલીસ દ્વારા અનેક ગુનાહિત કેસોમાં વોન્ટેડ અભય રાણાને શનિવારે બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય પ્રત્યાર્પણ કરાર હેઠળ પોર્ટુગલથી પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો.

ફાઇલ - ભાગેડુ અભય રાણા
ફાઇલ - ભાગેડુ અભય રાણા (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 4:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભાગેડુ અભય રાણાના સફળ પ્રત્યાર્પણમાં સહયોગ બદલ ભારતે પોર્ટુગલનો આભાર માન્યો છે. સરકારે આ પગલાને વિદેશમાં રહેતા વોન્ટેડ ગુનેગારોને પરત લાવવાના તેના ચાલુ પ્રયાસોમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાવ્યું છે.

ઈન્ટરપોલ રેડ નોટિસ જારી કર્યા બાદ, બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય પ્રત્યાર્પણ સંધિ હેઠળ, હરિયાણા પોલીસ દ્વારા ખંડણી, ગુનાહિત ધાકધમકી, સંગઠિત અપરાધ, હત્યાનો પ્રયાસ અને મૃત્યુની ધમકી આપવા સહિતના અનેક ગુનાહિત કેસોમાં શોધખોળ કરી રહેલા રાણાને શનિવારે પોર્ટુગલથી પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો.

પોર્ટુગલની રાજધાની લિસ્બનમાં ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા શનિવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, રાણાના સફળ પ્રત્યાર્પણમાં સહયોગ અને સમર્થન બદલ ભારત પોર્ટુગલ અને તેની કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓનો આભાર વ્યક્ત કરે છે.

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ પ્રત્યાર્પણ "વિવિધ વિદેશી દેશોમાં રહેતા ભાગેડુઓને પાછા લાવવાના ભારત સરકારના સતત પ્રયાસોમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે."

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કામગીરીની સફળતા વિદેશ મંત્રાલય (MEA), ગૃહ મંત્રાલય (MHA), હરિયાણા પોલીસ, લિસ્બનમાં ભારતીય દૂતાવાસ અને પોર્ટુગલમાં વિવિધ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ વચ્ચે "સક્રિય અને સતત સંકલન" ને કારણે શક્ય બની છે.

પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયાનું સંકલન કરનાર સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અનુસાર, રાણા હરિયાણા પોલીસ દ્વારા "ખંડણી, ગુનાહિત ધાકધમકી, સંગઠિત ગુના સિન્ડિકેટ ચલાવવા, હત્યાનો પ્રયાસ અને મૃત્યુની ધમકી આપવા જેવા ગુનાઓ" સહિતના અનેક ગુનાહિત કેસોમાં વોન્ટેડ હતો.

શનિવારે નવી દિલ્હીમાં જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, CBI એ જણાવ્યું હતું કે, "પોર્ટુગીઝ અધિકારીઓએ વ્યક્તિને શોધી કાઢ્યા અને ધરપકડ કર્યા પછી, તેમને પ્રત્યાર્પણ વિનંતી રજૂ કરવામાં આવી હતી. યોગ્ય કાનૂની પ્રક્રિયા પછી, પોર્ટુગીઝ અધિકારીઓએ વ્યક્તિના ભારત પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપી." ઇન્ટરપોલ સંબંધિત કેસો માટે ભારતમાં નોડલ એજન્સી, CBI એ જણાવ્યું હતું કે તેણે રાણા સામે 'રેડ નોટિસ' જારી કરી છે.

TAGGED:

FUGITIVE ABHAY RANA
INDIA THANKS PORTUGAL
EXTRADITION OF FUGITIVE ABHAY RANA
EXTRADITION OF ABHAY RANA
ABHAY RANA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.