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ભારતની પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી, 'અરબસાગરમાં બંને દેશના જહાજો વચ્ચે ટક્કર'

ભારતે પાકિસ્તાની રાજદૂતને બોલાવીને પાકિસ્તાનના આ વલણનો ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 3:43 PM IST

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નવી દિલ્હીઃ બુધવારે ભારતે પાકિસ્તાની હાઈ કમિશનના વચગાળાના વડાને તેડું મોકલ્યું હતું. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે તેમને પોતાની નાપાક હરકતો કાબૂમાં રાખવાની ચેતવણી આપી હતી. હકીહકતમાં અરબસાગરમાં પાકિસ્તાનનું એક જહાજ ભારતીય જહાજ સાથે ટકરાયું હતું.

વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, 15 સપ્ટેમ્બર 2026ની સાંજે ઉત્તરી અરબસાગરમાં રૂટીન નિરીક્ષણ માટે નીકળેલા ભારતીય નૌસેનાના એક યુદ્ધ જહાજ પાસે અચાનક એક પાકિસ્તાની નૌસેનાનું જહાજ આવી ચડ્યું હતું. ખૂબ જ ઝડપથી ઓચિંતા આવી ચડેલા પાકિસ્તાની નૌસેનાના આ જહાજે આડોડાઈ કરી અને ભારતીય નૌસેનાના જહાજને અસુરક્ષિત રીતે ટક્કર મારી હતી, જો કે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના સમાચાર મળ્યા નથી.

અરબસાગરમાં બનેલી આ ઘટના બાદ ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, પાકિસ્તાની નૌસેનાના જહાજે કરેલી આ ઘટના ખૂબ જ અવ્યવાહરું અને અસ્વીકાર્ય છે. આ મામલે પાકિસ્તાની રાજદૂતને બોલાવીને ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે કડક શબ્દોમાં વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સમગ્ર મામલા પર નજર રાખી રહેલા અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, આ ઘટના 15 સપ્ટેમ્બરની સાંજે અરબસાગરમાં બની હતી.

વિદેશ મંત્રાલયે પોતાના એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહ્યું કે, "આંતરરાષ્ટ્રીય જળક્ષેત્રમાં બનેલી આ ઘટનાથી કોઈ મોટું નુકસાન થયું નથી, પરંતુ પાકિસ્તાની નૌસેનાના જહાજે કરેલો દુર્વ્યવહાર એપ્રિલ 1991ના ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા સૈન્ય અભ્યાસ, યુદ્ધ અભ્યાસ અને સૈનિકોની અવરજવર વિશે પહેલા સૂચના આપવાના કરારના અનુચ્છેદ 10નું સીધું ઉલ્લઘંન કર્યું હતું."

વિદેશ મંત્રાલય અનુસાર, ભારત સરકારે પાકિસ્તાની રાજદૂતને કહ્યું છે કે, "સંબંધિત પાકિસ્તાની અધિકારીઓ સુધી આ વાત પહોંચાડે અને આવી ઘટનાઓ ફરીથી ન બને તે માટે લશ્કરી ટુકડીઓએ વધુ સાવધાની રાખવી જોઈએ અને બંને પક્ષો વચ્ચે સંબંધિત કરારના પ્રાવધાનોનું સન્માન કરવું જોઈએ." ઈસ્લામાબાદમાં ભારતના ઈન્ચાર્જને પણ નિર્દેશ આપ્યો છે કે, તેઓ પાકિસ્તાની વિદેશ મંત્રાલય સમક્ષ આ ઘટનાનો કડક શબ્દોમાં વિરોધ નોંધાવે.

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