ભારતે પૂર અને ભૂકંપગ્રસ્ત અફઘાનિસ્તાનમાં માનવીય સહાય મોકલી
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું કે, ભારત આ મુશ્કેલ સમયમાં અફઘાન લોકોની માનવીય મદદ માટે તૈયાર છે.
Published : April 6, 2026 at 10:44 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતે તાજેતરમાં આવેલા પૂર અને ભૂકંપથી પ્રભાવિત લોકોને મદદ કરવા માટે અફઘાનિસ્તાનમાં રાહત સામગ્રીનો નવો જથ્થો મોકલ્યો છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 4 એપ્રિલે ઉત્તર અફઘાનિસ્તાનના બદખશાં પ્રાંતમાં 5.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેમાં કેટલાક લોકોના મોત થયા હતા.
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, ભારત આ મુશ્કેલ સમયમાં અફઘાન લોકોને માનવતાવાદી સહાય આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
MEAના પ્રવક્તાએ X પર એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું, "તાજેતરના પૂર અને ભૂકંપને કારણે અફઘાન લોકો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે ત્યારે ભારત HADR (માનવતાવાદી સહાય અને આપત્તિ રાહત) સામગ્રી પહોંચાડી રહ્યું છે જેમાં કિચન સેટ, હાઇજીન કિટ, પ્લાસ્ટિક શીટ, તાડપત્રી, સ્લીપિંગ બેગનો સમાવેશ થાય છે."
જયસ્વાલે જણાવ્યું, "ભારત અફઘાનિસ્તાનના લોકો સાથે ઉભું છે અને આ મુશ્કેલ સમયમાં માનવતાવાદી સહાય અને સપોર્ટ આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
At this time of hardship being faced by Afghan people due to recent floods and earthquake, India delivers HADR materials, including kitchen sets, hygiene kits, plastic sheets, tarpaulins, sleeping bags, and more.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) April 5, 2026
India stands in solidarity with the people of Afghanistan and…
TOLO ન્યૂઝના અહેવાલ અનુસાર, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા બે દિવસમાં અફઘાનિસ્તાનના 25 પ્રાંતમાં કુદરતી આફતમાં મૃતકોની સંખ્યા 35 થઇ ગઇ છે જ્યારે 52 લોકો ઘાયલ થયા છે.
નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી અનુસાર, ભારે વરસાદ અને પૂરે 131 ઘરોને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને 650 અન્ય ઘરોને સામાન્ય નુકસાન પહોંચ્યું છે. 3000થી વધુ જેરિબ ખેતીની જમીનને પણ અસર થઇ છે.
પ્રવક્તા મોહમ્મદ યુસુફ હમાદે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક માહિતીથી ખબર પડે છે કે કાબુલ, પંજશીર, લોગર, નંગરહાર, લઘમન અને નુરિસ્તાન સહિત અનેક પ્રાંતમાં આવેલા ભૂકંપમાં નવ લોકો માર્યા ગયા છે.
આ દરમિયાન એસોસિએટેડ પ્રેસે ગયા અઠવાડિયે (3 એપ્રિલ) જણાવ્યું હતું કે અફઘાનિસ્તાનમાં આવેલા ભૂકંપમાં કાબુલ પ્રાંતના ગોસફંદ દારા વિસ્તારમાં ઘર ધરાશાયી થતાં એક જ પરિવારના આઠ લોકોના મોત થયા હતા.
આ પણ વાંચો: