યુરેનિયમ ડિપ્લોમસી: ઉઝબેકિસ્તાન સાથે ડીલથી ભારતની પરમાણુ ઈંધણ સુરક્ષા બની વધુ મજબૂત
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઉઝબેક રાષ્ટ્રપતિ મિર્ઝીયોયેવ વચ્ચે તાશ્કંદમાં થયેલી બેઠકમાં યુરેનિયમના લાંબા ગાળાના પુરવઠા સહિત ક્રિટિકલ મિનરલ્સ પર MoU પર હસ્તાક્ષર કરાયા છે.
Published : August 30, 2026 at 9:23 PM IST
નવી દિલ્હી: ઉઝબેકિસ્તાન સાથે ભારતની લાંબા ગાળાના યુરેનિયમ પુરવઠા માટેની વ્યવસ્થા પરમાણુ ઊર્જાના મહત્વાકાંક્ષી વિસ્તરણ માટે જરૂરી પરમાણુ ઈંધણ સુરક્ષિત કરવાના નવી દિલ્હીના પ્રયાસોમાં એક અન્ય મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
રવિવારે તાશ્કંદમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઉઝબેક રાષ્ટ્રપતિ શવકત મિર્ઝીયોયેવ વચ્ચેની વાતચીત દરમિયાન જાહેર કરાયેલો આ કરાર એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે ભારત કોઈ એક સ્ત્રોત પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા અને તેની પરમાણુ ઈંધણ સપ્લાય ચેઇનની સ્થિતિસ્થાપકતા મજબૂત કરવા માટે યુરેનિયમ સપ્લાયર્સના તેના નેટવર્કને વિસ્તૃત કરી રહ્યું છે.
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: Prime Minister Narendra Modi says, "My friend and the father of the economic revolution in Uzbekistan has achieved new heights of development and become a role model in this entire field. This two-day journey will always be remembered. The way my… https://t.co/d97ejTVZHV pic.twitter.com/kw6zkJXxpC— ANI (@ANI) August 30, 2026
"ડિજિટલ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, AI, ક્રિટિકલ મિનરલ્સ, સ્વચ્છ ઊર્જા, અવકાશ અને પરમાણુ ઊર્જામાં સહયોગ આપણા સંબંધોને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરી રહ્યો છે," મોદીએ દ્વિપક્ષીય પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાતચીત બાદ મિર્ઝીયોયેવ સાથે સંયુક્ત રીતે મીડિયાને સંબોધતા કહ્યું હતું.
વિદેશ મંત્રાલયના સચિવ (પશ્ચિમ) સિબી જ્યોર્જે વાતચીત બાદ મીડિયા બ્રીફિંગમાં જણાવ્યું હતું કે બંને પક્ષો યુરેનિયમના પુરવઠા માટે લાંબા ગાળાની વ્યવસ્થા માટે સંમત થયા છે.
"ખાણકામ અંગે એક સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા જે યુરેનિયમ પુરવઠા સહિત ક્રિટિકલ મિનરલ્સમાં સહયોગને ટેકો આપશે," જ્યોર્જે જણાવ્યું હતું.
બેઠક બાદ જારી કરાયેલા સંયુક્ત નિવેદન અનુસાર, બંને પક્ષોએ નવીનીકરણીય ઊર્જા, ઊર્જા માળખાના આધુનિકીકરણ અને સંભવિત રોકાણ પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણના ક્ષેત્રોમાં સહયોગને આગળ વધારવા અંગેની ચર્ચાઓને આવકારી હતી.
"નેતાઓ ભૂસ્તરશાસ્ત્ર, ખાણકામ, પરમાણુ ઊર્જા, ઔદ્યોગિક સહયોગ અને ક્રિટિકલ અને વ્યૂહાત્મક ખનિજોના ક્ષેત્રોમાં સહયોગ માટે અન્વેષણ કરવા સંમત થયા, જેમાં ખનિજ સંસાધનોની પ્રક્રિયા, મૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અને રિસાયક્લિંગ પહેલ સહિતના પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે," નિવેદનમાં જણાવાયું છે. "તેઓએ ભારતીય કંપનીઓને ઉઝબેકિસ્તાનમાં સંભવિત ખનિજ ભંડારોના વિકાસમાં અને ઉઝબેક સાહસોને ભારતમાં સંયુક્ત સહયોગ માટે ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં રસ દાખવ્યો. નેતાઓએ પરમાણુ ઊર્જાના શાંતિપૂર્ણ ઉપયોગોમાં સહયોગ વધારવામાં રસ દાખવ્યો."
નિવેદનમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે બંને પક્ષો ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સંશોધન, ખાણકામ, ખનિજ પ્રક્રિયા અને સંકલિત મૂલ્ય શૃંખલાઓના વિકાસમાં સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણ દ્વારા ક્રિટિકલ મિનરલ્સના ક્ષેત્રમાં સહયોગ વધારવા માટે સંમત થયા હતા.
આ વ્યવસ્થાનું મહત્વ ઉઝબેકિસ્તાન જે વધારાનું યુરેનિયમ પૂરું પાડી શકે છે તેનાથી આગળ વધે છે. ભારત આવનારા દાયકાઓમાં પરમાણુ વીજ ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે, ત્યારે યુરેનિયમની ખાતરીપૂર્વકની ઉપલબ્ધતા તેની ઊર્જા સુરક્ષા વ્યૂહરચનાનો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક બની રહી છે. કઝાકિસ્તાન, કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશો સાથે ભારતની હાલની અને વિસ્તરતી પરમાણુ ઈંધણ ભાગીદારી સાથે ઉઝબેક સપ્લાય વ્યવસ્થા, ભૌગોલિક રીતે વૈવિધ્યસભર અને વિશ્વસનીય યુરેનિયમ પ્રાપ્તિ નેટવર્ક બનાવવાના નવી દિલ્હીના પ્રયાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ઉઝબેકિસ્તાન એક સ્થાપિત યુરેનિયમ ઉત્પાદક દેશ છે અને કઝાકિસ્તાનની સાથે ભારતને મધ્ય એશિયામાં પરમાણુ ઈંધણનો બીજો સ્ત્રોત પૂરો પાડે છે, જે ભારત માટે એક મહત્વપૂર્ણ યુરેનિયમ સપ્લાયર રહ્યું છે.
ભારતના સપ્લાય નેટવર્કમાં ઉઝબેકિસ્તાનને ઉમેરવાનું મહત્વ પુરવઠાની માત્રાથી આગળ છે. તે મુખ્યત્વે ભૌગોલિક રીતે વૈવિધ્યસભર અને સ્થિતિસ્થાપક પરમાણુ-ઈંધણ સપ્લાય ચેઇન બનાવવા વિશે છે.
યુરેનિયમ બજાર ભૌગોલિક-રાજકીય વિક્ષેપો, પરિવહન અવરોધો, ખાણકામમાં વિક્ષેપો અને ભાવની અસ્થિરતાના સંપર્કમાં છે. તેથી મર્યાદિત સંખ્યામાં સપ્લાયર્સ વચ્ચે પ્રાપ્તિને કેન્દ્રિત કરવાથી કેટલાક દાયકાઓમાં પરમાણુ ઉત્પાદનને વિસ્તૃત કરવા માંગતા દેશો માટે નબળાઈઓ ઊભી થઈ શકે છે.
ઉઝબેકિસ્તાનનો ઉમેરો ભારતને એવા ક્ષેત્રમાંથી બીજો સપ્લાયર આપે છે જે પહેલાથી જ વૈશ્વિક યુરેનિયમ બજારમાં કેન્દ્રીય છે. યુએસ એનર્જી ઇન્ફોર્મેશન એડમિનિસ્ટ્રેશનના ડેટા દર્શાવે છે કે 2025માં યુએસ યુરેનિયમ ડિલિવરીમાં ઉઝબેકિસ્તાન મૂળના યુરેનિયમનો હિસ્સો લગભગ 7 ટકા હતો, જ્યારે કઝાકિસ્તાનનો હિસ્સો 28 ટકા હતો, જે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં મધ્ય એશિયાના ઉત્પાદકોની વધતી ભૂમિકા દર્શાવે છે.
આ કરારનો સમય ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે ભારત તેના પરમાણુ ઊર્જા કાર્યક્રમના દાયકાઓમાં સૌથી મોટા વિસ્તરણની શરૂઆત કરી રહ્યું છે.
ભારતમાં હાલમાં 8.78 ગીગાવોટની સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે 24 કાર્યરત પરમાણુ રિએક્ટર છે. સરકારને અપેક્ષા છે કે આ ક્ષમતા 2031-32 સુધીમાં વધીને લગભગ 22 ગીગાવોટ થશે, જેમાં 2047 સુધીમાં 100 ગીગાવોટ પરમાણુ ક્ષમતાનો લાંબા ગાળાનો રોડમેપ છે.
આ વિસ્તરણમાં સ્વદેશી 700-મેગાવોટના પ્રેશરાઇઝ્ડ હેવી વોટર રિએક્ટર (PHWR), આયાતી મોટા રિએક્ટર અને આખરે સ્મોલ મોડ્યુલર રિએક્ટર (SMR)નો સમાવેશ થશે. સરકાર 2033 સુધીમાં ઓછામાં ઓછા પાંચ સ્વદેશી SMR કાર્યરત કરવાનો પણ ઇરાદો ધરાવે છે.
આવા વિસ્તરણ માટે અનિવાર્યપણે નોંધપાત્ર રીતે વધુ માત્રામાં પરમાણુ ઈંધણની જરૂર પડશે. વધારાના રિએક્ટરોને કાર્યરત કરતા પહેલા જ યુરેનિયમ સુરક્ષિત કરવું એ રિએક્ટર બનાવવા જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ બની રહ્યું છે.
સત્તાવાર ડેટા અનુસાર, ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય અણુ ઊર્જા એજન્સી (IAEA)ની સુરક્ષા હેઠળના રિએક્ટરો માટે 2008-09થી 2024-25 વચ્ચે યુરેનિયમ ઓર કોન્સન્ટ્રેટ, નેચરલ UO2 પેલેટ્સ અને સમૃદ્ધ UO2 પેલેટ્સના સ્વરૂપમાં પહેલેથી જ 18,842.60 ટન યુરેનિયમની આયાત કરી છે.
તેથી ઉઝબેકિસ્તાન વ્યવસ્થાને એક અલગ પ્રાપ્તિ નિર્ણય તરીકે નહીં, પરંતુ ભારતના લાંબા ગાળાના પરમાણુ વિસ્તરણને ટેકો આપતા ઈંધણ-સુરક્ષા માળખાના ભાગ રૂપે જોવી જોઈએ.
2008ની આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક પરમાણુ સહકાર વ્યવસ્થાઓએ સુરક્ષિત રિએક્ટરો માટે પરમાણુ ઈંધણની આયાતનો માર્ગ ખોલ્યો ત્યારથી ભારતની યુરેનિયમ પ્રાપ્તિ વ્યૂહરચનામાં મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે.
નવી દિલ્હીએ ધીમે ધીમે અનેક યુરેનિયમ ઉત્પાદક દેશો સાથે સંબંધો વિકસાવ્યા છે.
કઝાકિસ્તાન સૌથી મહત્વપૂર્ણ સપ્લાયર્સમાંથી એક રહ્યું છે. ભારતનો કઝાકિસ્તાન સાથે 2011થી નાગરિક પરમાણુ સહકાર કરાર છે, અને અગાઉના કરારોમાં નોંધપાત્ર યુરેનિયમ ઓર કોન્સન્ટ્રેટ પુરવઠાની જોગવાઈ હતી.
કેનેડા પણ એક મુખ્ય સ્ત્રોત તરીકે ફરીથી ઉભરી આવ્યું છે. માર્ચ 2026માં, સાસ્કાટૂન, સાસ્કાચેવન સ્થિત કેમેકો, જે વિશ્વની સૌથી મોટી જાહેરમાં સૂચિબદ્ધ યુરેનિયમ કંપની છે, તેણે ભારતના પરમાણુ ઊર્જા વિભાગ સાથે નવ વર્ષમાં લગભગ 22 મિલિયન પાઉન્ડ યુરેનિયમ ઓર કોન્સન્ટ્રેટ માટે લાંબા ગાળાના કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેની અંદાજિત કરાર કિંમત 2.6 અબજ કેનેડિયન ડોલર છે. પુરવઠો 2027માં શરૂ થવાની અને 2035 સુધી ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે.
કેનેડિયન કરાર વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે ભારતને મધ્ય એશિયન ક્ષેત્રની બહારનો બીજો મોટો, લાંબા ગાળાનો સ્ત્રોત પૂરો પાડે છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા અન્ય એક મોટો ઉમેરો છે. જુલાઈ 2026માં, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેમના નાગરિક પરમાણુ સહકાર કરાર હેઠળ વહીવટી વ્યવસ્થાને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું, જેમાં IAEAની સુરક્ષા હેઠળ શાંતિપૂર્ણ હેતુઓ માટે ભારતમાં લાંબા ગાળાના ઓસ્ટ્રેલિયન યુરેનિયમ નિકાસ માટેની પ્રક્રિયાઓ સ્થાપિત કરવામાં આવી. ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે વિશ્વના સૌથી મોટા યુરેનિયમ સંસાધનો છે, જે વૈશ્વિક કુલના એક તૃતીયાંશથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.
ભારત રશિયા અને આર્જેન્ટિના સાથે પણ નાગરિક પરમાણુ સહકાર વ્યવસ્થા જાળવી રાખે છે, ઉપરાંત યુએસ, ફ્રાન્સ અને અન્ય ભાગીદારો સાથે કરારો ધરાવે છે. પરમાણુ ઊર્જા વિભાગ ભારતની મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાઓમાં કઝાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, આર્જેન્ટિના, કેનેડા અને રશિયા સાથેના નાગરિક પરમાણુ સહકાર કરારોની યાદી આપે છે.
વ્યૂહાત્મક બાબતોના નિષ્ણાત અને નવી દિલ્હી સ્થિત થિંક ટેન્ક Imagindiaના પ્રમુખ રોબિન્દર સચદેવે સમજાવ્યું કે માર્ચ 2011માં જાપાનમાં થયેલા ભૂકંપ અને સુનામી બાદ ફુકુશિમા પરમાણુ પ્લાન્ટ દુર્ઘટના પછી પરમાણુ ઊર્જા વૈશ્વિક પુનરુજ્જીવન જોઈ રહી છે.
"હવે, SMRમાં વિકાસ થયો છે," પરમાણુ ઊર્જા ક્ષેત્ર પર નજીકથી નજર રાખતા સચદેવે ETV Bharatને જણાવ્યું હતું. "SMR ઓછા મૂડી-સઘન છે, કારણ કે સામાન્ય પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટ્સને ખૂબ મોટા રોકાણો અને પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે લગભગ આઠથી 10 વર્ષના લાંબા સમયની જરૂર પડે છે."
આ સંદર્ભમાં, તેમણે ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં ભારતમાં અમલમાં આવેલા સસ્ટેનેબલ હાર્નેસિંગ એન્ડ એડવાન્સમેન્ટ ઓફ ન્યુક્લિયર એનર્જી ફોર ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇન્ડિયા (SHANTI) કાયદાનો ઉલ્લેખ કર્યો.
"ભારતમાં, આપણી પોતાની સરકારી માલિકીની ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા સિવાય પરમાણુ ઊર્જાએ હજુ સુધી ખાસ પ્રગતિ કરી નથી," તેમણે કહ્યું. "ભારત-અમેરિકા પરમાણુ કરાર પછી, જ્યારે ભારત વિશ્વ બજારોમાં જઈને પોતાની રીતે યુરેનિયમ ખરીદી શક્યું, ત્યારે જવાબદારી બિલ એવું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંથી કોઈ ખાનગી ક્ષેત્ર ભારતમાં આવવામાં રસ ધરાવતું ન હતું."
તેમણે કહ્યું કે SHANTI કાયદા હેઠળ, જવાબદારી ઓપરેટરની રહેશે અને વેન્ડરની નહીં.
"તેથી, હવે ભારતમાં સ્ત્રોત તરીકે પરમાણુ ઊર્જાની ઝડપી વૃદ્ધિની સંભાવના છે," સચદેવે કહ્યું. "અમે હવે ભારતના પરમાણુ ઊર્જા ક્ષેત્ર માટે યુરેનિયમ પુરવઠાના પોર્ટફોલિયોનું નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ. હું ઉઝબેકિસ્તાન સાથેની આ વ્યવસ્થાને ભારત માટે યુરેનિયમ પુરવઠાના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો બનાવવાના એક મહત્વપૂર્ણ પગલા તરીકે જોઉં છું."
તે અર્થમાં, મોદી-મિર્ઝીયોયેવ કરાર માત્ર એક નવા ઊર્જા સોદા કરતાં વધુ છે. તે ભારતના લાંબા ગાળાના, ભૌગોલિક રીતે વૈવિધ્યસભર અને ભૌગોલિક-રાજકીય રીતે સ્થિતિસ્થાપક પરમાણુ ઈંધણ પુરવઠા પ્રણાલી બનાવવાના પ્રયાસમાં બીજો એક પાયો છે - જે તેના ભાવિ વીજળી મિશ્રણમાં પરમાણુ ઊર્જા માટે ઘણી મોટી ભૂમિકા તરફ ભારતના સંક્રમણને ટેકો આપવા સક્ષમ છે.
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