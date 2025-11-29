ETV Bharat / bharat

ભારતની પરંપરા ભાઈચારામાં મૂળ ધરાવે છે; સંઘર્ષ આપણા સ્વભાવમાં નથી: RSS વડા ભાગવત

RSS વડા મોહન ભાગવતે શનિવારે નાગપુરમાં એક કાર્યક્રમમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપતા કહ્યું કે રાષ્ટ્રવાદનો ખ્યાલ પશ્ચિમી વિચારસરણીથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે.

રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના વડા મોહન ભાગવત
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના વડા મોહન ભાગવત (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 29, 2025 at 3:18 PM IST

મુંબઈ: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના વડા મોહન ભાગવતે શનિવારે કહ્યું કે વિવાદોમાં જોડાવું ભારતના સ્વભાવમાં નથી અને દેશની પરંપરા હંમેશા ભાઈચારો અને સામૂહિક સંવાદિતા પર ભાર મૂકે છે. નાગપુરમાં એક કાર્યક્રમમાં બોલતા, RSS વડાએ કહ્યું કે ભારતનો રાષ્ટ્રવાદનો ખ્યાલ પશ્ચિમી વિચારસરણીથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે.

નાગપુરમાં એક કાર્યક્રમમાં, મોહન ભાગવતે કહ્યું કે ભારતનો રાષ્ટ્રવાદનો ખ્યાલ પશ્ચિમી વિચારસરણીથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે. તેમણે કહ્યું, "અમે કોઈની સાથે દલીલ કરતા નથી. અમે સંઘર્ષોથી દૂર રહીએ છીએ. સંઘર્ષ આપણા દેશના સ્વભાવમાં નથી. સાથે રહેવું અને ભાઈચારાને પ્રોત્સાહન આપવું એ આપણી પરંપરા છે." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વિશ્વના અન્ય ભાગો સંઘર્ષગ્રસ્ત પરિસ્થિતિઓમાં રચાયા છે.

તેમણે કહ્યું, "એકવાર અભિપ્રાય રચાય છે, પછી તે વિચાર સિવાય બીજું કંઈ સ્વીકાર્ય નથી." તેઓ અન્ય વિચારોના દરવાજા બંધ કરી દે છે અને તેને 'વાદ' કહેવાનું શરૂ કરે છે. ભાગવતે એમ પણ કહ્યું કે ભારતનો રાષ્ટ્રનો ખ્યાલ પશ્ચિમી અર્થઘટનોથી મૂળભૂત રીતે અલગ છે.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "તેઓ રાષ્ટ્રના આપણા વિચારને સમજી શકતા નથી, તેથી તેઓએ તેને 'રાષ્ટ્રવાદ' કહેવાનું શરૂ કર્યું. 'રાષ્ટ્ર'નો આપણો ખ્યાલ રાષ્ટ્રના પશ્ચિમી વિચારથી અલગ છે. આપણને કોઈ મતભેદ નથી કે તે રાષ્ટ્ર છે કે નહીં - તે 'રાષ્ટ્ર' છે, અને તે પ્રાચીન સમયથી અસ્તિત્વમાં છે."

તેમણે દાવો કર્યો કે, "આપણે 'રાષ્ટ્રવાદ' શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, 'રાષ્ટ્રવાદ' નહીં. દેશમાં અતિશય અભિમાનને કારણે બે વિશ્વયુદ્ધ થયા. તેથી જ કેટલાક લોકો 'રાષ્ટ્રવાદ' શબ્દથી ડરે છે." આરએસએસના વડાએ કહ્યું કે ભારતનો રાષ્ટ્રવાદ ઘમંડ કે અભિમાનમાંથી જન્મ્યો નથી, પરંતુ લોકો અને પ્રકૃતિ સાથેના તેમના સહઅસ્તિત્વ વચ્ચેના ઊંડા જોડાણમાંથી જન્મ્યો છે.

તેમણે જ્ઞાનના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો, જે શાણપણ તરફ દોરી જાય છે, ભાર મૂક્યો કે વ્યવહારુ સમજણ અને અર્થપૂર્ણ જીવન જીવવું એ ફક્ત માહિતી કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે કહ્યું કે સાચો સંતોષ બીજાઓને મદદ કરવાથી મળે છે. આ એક એવી લાગણી છે જે જીવનભર રહે છે, કામચલાઉ સફળતાથી વિપરીત.

