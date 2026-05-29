ETV Bharat / bharat

જયશંકર અને વિદેશ પ્રધાન ઓઆનાએ સાયપ્રસમાં EU-ભારત FTA અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી પર ચર્ચા કરી

રોમાનિયાના વિદેશ પ્રધાન ઓઆના તોઇયુએ જણાવ્યું હતું કે ભારત અને રોમાનિયા તેમની 'વિસ્તૃત ભાગીદારી'ના વ્યૂહાત્મક પરિમાણને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

ગુરુવારે લેમેસોસમાં EU જિમ્નિચમાં વિદેશ મંત્રીઓની અનૌપચારિક બેઠક દરમિયાન વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર રોમાનિયાના વિદેશ મંત્રી ઓઆના તોઇયુને મળ્યા.
ગુરુવારે લેમેસોસમાં EU જિમ્નિચમાં વિદેશ મંત્રીઓની અનૌપચારિક બેઠક દરમિયાન વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર રોમાનિયાના વિદેશ મંત્રી ઓઆના તોઇયુને મળ્યા. (@DrSJaishankar X/ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારત અને રોમાનિયા વચ્ચે વધતા આર્થિક સંબંધો પર ભાર મૂકતા, રોમાનિયાના વિદેશ પ્રધાન ઓઆના તોઇયુએ શુક્રવારે (IST) જણાવ્યું હતું કે 2025 માં દ્વિપક્ષીય વેપાર $1.2 બિલિયનને વટાવી જવાનો અંદાજ છે અને બંને દેશો પ્રસ્તાવિત EU-ભારત મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) થી લાભ મેળવવાની તૈયારી કરી રહ્યા હોવાથી રોકાણ પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે.

ગુરુવારે લેમેસોસ (સાયપ્રસ) માં યુરોપિયન યુનિયન (EU) ના વિદેશ પ્રધાનોની અનૌપચારિક જિમ્નેશિયમ બેઠક દરમિયાન તેમના ભારતીય સમકક્ષ એસ. જયશંકરને મળ્યા બાદ ઓઆનાએ આ નિવેદન આપ્યું હતું. બેઠક દરમિયાન, બંનેએ આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક સહયોગના વિસ્તરણ, પ્રસ્તાવિત EU-ભારત FTA માટેની તૈયારીઓ અને પ્રાદેશિક જોડાણ પહેલ અંગે ચર્ચા કરી હતી.

દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં વધતી ગતિ પર પ્રકાશ પાડતા, તોઇયુએ જણાવ્યું હતું કે ભારત અને રોમાનિયા વચ્ચેનો વેપાર 2025 માં $1.2 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જે 2024 ની સરખામણીમાં 20 ટકાથી વધુનો વધારો દર્શાવે છે.

"આઠ વર્ષના વિરામ પછી અમારા સંયુક્ત આર્થિક સહકાર કમિશનને ફરીથી સક્રિય કર્યા પછી, અમે અમારા સંબંધોમાં વાસ્તવિક ગતિ પુનઃસ્થાપિત કરી છે, અને રોકાણ પહેલાથી જ ઝડપી થઈ રહ્યું છે," રોમાનિયન વિદેશ મંત્રીએ બેઠક પછી X પર લખ્યું.

"અમે હવે જમીન તૈયાર કરી રહ્યા છીએ જેથી અમારી બંને અર્થવ્યવસ્થાઓ ભવિષ્યના EU-ભારત મુક્ત વેપાર કરારનો સંપૂર્ણ લાભ લઈ શકે, જે સંરક્ષણ ઉદ્યોગ, નવીનીકરણીય ઉર્જા, સ્ટીલ, ઓટોમોટિવ, ખાતરો અને બંદર માળખા જેવા ક્ષેત્રોમાં મજબૂત સંભાવનાઓ પ્રદાન કરે છે," તેણીએ કહ્યું.

બંને મંત્રીઓએ મધ્ય પૂર્વમાં વિકાસની પણ ચર્ચા કરી, જેમાં ઊર્જા સુરક્ષા, કનેક્ટિવિટી, ભારત-મધ્ય પૂર્વ-યુરોપ આર્થિક કોરિડોર (IMEC) અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નેવિગેશનની સ્વતંત્રતાનો સમાવેશ થાય છે.

તોઇયુએ કહ્યું કે ભારત અને રોમાનિયા તેમની "વિસ્તૃત ભાગીદારી" ના વ્યૂહાત્મક પરિમાણને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

રોમાનિયાના વિદેશ મંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે બંને પક્ષો આ વર્ષના અંતમાં રોમાનિયાની ઉચ્ચ સ્તરીય મુલાકાતોના સમયપત્રકની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

યુરોપિયન યુનિયનનો સભ્ય રોમાનિયા હાલમાં ભારત સાથે વ્યાપક મુક્ત વેપાર કરાર પર વાટાઘાટો કરી રહ્યો છે. યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને અગાઉ પ્રસ્તાવિત ભારત-EU FTA ને "બધા સોદાઓની માતા" તરીકે વર્ણવ્યું હતું.

આ કરાર, જે આગામી થોડા મહિનામાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે, તેને ભારત અને યુરોપિયન દેશો વચ્ચે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આર્થિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મુખ્ય પગલું માનવામાં આવે છે.

TAGGED:

FM OANA DISCUSS EU INDIA
JAISHANKAR FM OANA DISCUSS
EU INDIA FTA STRATEGIC PARTNERSHIP
FTA STRATEGIC PARTNERSHIP
INDIA ROMANIA TRADE JUMPS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.