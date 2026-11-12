ભારત સરકારે વિઝા સિસ્ટમમાં કર્યો ફેરફાર, હવે 13થી ઘટીને 9 કેટેગરી, ફોર્મ ભરવું સરળ થયું
વિદેશી પ્રવાસીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને તબીબી પ્રવાસીઓને ફાયદો થશે. દરમિયાન, 13 મુખ્ય વિઝા કેટેગરી ઘટાડીને 9 કરવામાં આવી છે.
Published : November 12, 2026 at 7:39 AM IST
નવી દિલ્હી: ગૃહ મંત્રાલયે ભારતીય વિઝા સિસ્ટમમાં ફેરફાર કર્યા છે. બુધવારે મંત્રાલયે જાહેરાત કરી હતી કે મુખ્ય વિઝા કેટેગરીઓની સંખ્યા 13થી ઘટાડીને 9 કરવામાં આવી છે, અને પેટા-કેટેગરીઓની સંખ્યા 49થી ઘટાડીને 23 કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં અને કેન્દ્રીય ગૃહ તથા સહકાર મંત્રી અમિત શાહના માર્ગદર્શન હેઠળ, સરકારે ભારતીય વિઝા સિસ્ટમને વધુ સુવ્યવસ્થિત અને સરળ બનાવી છે. આ ફેરફારથી વિદેશી પ્રવાસીઓ, તબીબી સારવાર માટે આવતા પ્રવાસીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, સંશોધકો અને રોકાણકારોને ઘણી સુવિધા મળશે તેવી અપેક્ષા છે.
'ટૂરિસ્ટ વિઝા'નું નામ બદલીને હવે 'વિઝિટર વિઝા' રાખવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, વિદેશી નાગરિકો માટેના વિઝા અરજી ફોર્મમાં ભરવાની વિગતોની સંખ્યામાં 65 થી 70 ટકાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. પરિણામે, અરજદારોએ ઓછી માહિતી આપવી પડશે, જેનાથી અરજી પ્રક્રિયા સરળ અને ઝડપી બનશે.
આનો ઉદ્દેશ્ય અરજી પ્રક્રિયાને વધુ સરળ અને કાર્યક્ષમ બનાવવાનો છે. ગૃહ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, નવી સિસ્ટમ આ વર્ષના અંત સુધીમાં લાગુ કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, અગાઉ ઓક્ટોબર 2015માં મુખ્ય વિઝા કેટેગરીઓને 22થી ઘટાડીને 13 કરવામાં આવી હતી, જ્યારે પેટા-શ્રેણીઓને 63 થી ઘટાડીને 49 કરવામાં આવી હતી.
172 દેશોના નાગરિકો માટે ઈ-વિઝા સુવિધા ઉપલબ્ધ – હાલમાં, ઈ-વિઝા પ્રક્રિયા 13 પેટા-કેટેગરી હેઠળ 'ઈલેક્ટ્રોનિક ટ્રાવેલ ઓથોરાઈઝેશન' (ETA) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. અત્યારે, 172 દેશોના નાગરિકો માટે ઈ-વિઝાની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.
'વિઝિટર વિઝા' બે શ્રેણીઓમાં વિભાજિત
અગાઉના 'ટૂરિસ્ટ વિઝા'ને હવે 'વિઝિટર વિઝા' તરીકે ઓળખવામાં આવશે, જેમાં પરંપરાગત પર્યટન ઉપરાંત અન્ય માન્ય હેતુઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ કેટેગરીને બે પેટા-કેટેગરીઓ—V-1 અને V-2માં વિભાજિત કરવામાં આવી છે, જેથી અરજદારો તેમની મુલાકાતના સ્વરૂપ અને સમયગાળાના આધારે યોગ્ય વિઝા પસંદ કરી શકે.
V-1 વિઝા: અન્ય માન્ય મુલાકાતી પ્રવૃત્તિઓ ઉપરાંત, તેમાં ટૂંકા ગાળાની પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે વ્યાપાર સંબંધી બેઠકો, મેડિકલ કન્સલ્ટેશન, વેલનેસ રિટ્રીટ્સ, ટૂંકા ગાળાની તબીબી સારવાર, અને ભારતીય ભાષાઓ, સંગીત, કળા તથા હસ્તકલાના ટૂંકા ગાળાના અભ્યાસક્રમોનો સમાવેશ થાય છે. આ વિઝા 30 દિવસના સમયગાળા માટે આપવામાં આવે છે અને તેમાં એકથી વધુ વખત પ્રવેશ કરવાની છૂટ મળે છે.
V-2 વિઝા: લાંબા ગાળાની મુલાકાતો માટે, જેની માન્યતા અવધિ 1, 5 અથવા 10 વર્ષની હોઈ શકે છે. તેમાં V-1 વિઝા હેઠળ અનુમતિપાત્ર પ્રવૃત્તિઓ ઉપરાંત પર્વતારોહણનો પણ સમાવેશ થાય છે. પર્વતારોહણના હેતુ માટે છ મહિનાના, 'મલ્ટીપલ-એન્ટ્રી'નો વિઝા આપવામાં આવી શકે છે.
મેડિકલ વિઝા: સારવાર માટે મુસાફરીની સરળતા સુનિશ્ચિત કરવી
- મેડિકલ વિઝા માળખામાં પરંપરાગત તબીબી પદ્ધતિઓ અને AYUSH પદ્ધતિઓ હેઠળની સારવાર માટે અલગ-અલગ જોગવાઈઓ છે. M-1 વિઝામાં AYUSH પદ્ધતિઓ સિવાયની તબીબી સારવારનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે M-3 વિઝા ખાસ કરીને AYUSH પદ્ધતિઓ હેઠળની સારવાર માટે છે. M-1 અને M-3 બંને વિઝા જેમાં તેમના ઈ-વિઝા પ્રકારો સહિત ડિફોલ્ટ રીતે એક વર્ષના, 'મલ્ટીપલ-એન્ટ્રી' વિઝા તરીકે જારી કરી શકાય છે. આ સાથે, 'મેડિકલ એટેન્ડન્ટ' માટેના વિઝાની પણ જોગવાઈ છે. M-1 અને M-3 વિઝા ધારકોની સાથે આવતી વ્યક્તિઓને અનુક્રમે M-2 અને M-4 વિઝા આપવામાં આવશે.
- આ વ્યવસ્થા દર્દીઓને સારવાર પ્રક્રિયા અંગે વધુ સ્પષ્ટતા પૂરી પાડે છે, ખાસ કરીને જ્યારે તેમાં અનેક કન્સલ્ટેશન, ફોલો-અપ મુલાકાતો અથવા વિવિધ તબક્કામાં થતી તબીબી પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થતો હોય.
- 'મલ્ટીપલ-એન્ટ્રી'ની સુવિધાને કારણે સારવાર દરમિયાન વારંવાર વિઝા માટે અરજી કરવાની જરૂરિયાત ઘટે છે, જ્યારે AYUSH માટેની અલગ જોગવાઈ અરજદારોને તેમની તબીબી સારવાર માટે યોગ્ય માર્ગ પસંદ કરવામાં મદદ કરે છે.
- સાથે આવનાર વ્યક્તિઓ માટે વિઝાની ઉપલબ્ધતા તેમને જરૂરી સહયોગ પૂરો પાડવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. આનાથી ભારતમાં 'મેડિકલ વેલ્યુ ટુરિઝમ'ને વેગ મળશે, જે વડાપ્રધાનના 'હીલ ઇન ઇન્ડિયા' વિઝન સાથે સુસંગત છે.
સ્ટુડન્ટ વિઝા: શિક્ષણ અને સંશોધન માટેની કેટેગરી
- સ્ટુડન્ટ વિઝા કેટેગરીને બે મુખ્ય પેટા-કેટેગરીમાં વહેંચવામાં આવી છે. S-1 વિઝામાં શાળાકીય, સ્નાતક અને અનુસ્નાતક શિક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. S-2 વિઝા શ્રેણીમાં ભારતીય યુનિવર્સિટીઓમાં પીએચડી (PhD) ઉમેદવારો અને સંશોધકો, વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી, સંશોધન હેતુ માટે ભારત આવતા વિદેશી સંશોધન વિદ્વાનો, વૈજ્ઞાનિક અને માનવશાસ્ત્રીય અભિયાનો, ઇન્ટર્નશિપ, એક્સચેન્જ વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય નિર્ધારિત શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.
- Study in India પોર્ટલ દ્વારા ભારતીય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને 'e-S1' વિઝા આપવામાં આવી શકે છે. આ વિઝામાં એકથી વધુ વખત પ્રવેશ મેળવવાની સુવિધા હોય છે અને તે પાંચ વર્ષ સુધી અથવા શૈક્ષણિક કાર્યક્રમની અવધિ, જે પણ ઓછું હોય તે સમયગાળા માટે માન્ય રહી શકે છે.
- આ જોગવાઈઓ વિદ્યાર્થીઓને વિઝા મેળવવાનો વધુ સ્પષ્ટ માર્ગ પૂરો પાડે છે અને તેમના શૈક્ષણિક આયોજનમાં વધુ નિશ્ચિતતા લાવે છે.
- વિઝાની માન્યતાને શૈક્ષણિક કાર્યક્રમના સમયગાળા સાથે જોડવાથી વહીવટી પ્રક્રિયાની અડચણો ઘટી શકે છે અને પાત્ર વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમના અભ્યાસકાળ દરમિયાન મુસાફરી કરવી વધુ સરળ બની શકે છે.
બિઝનેસ વિઝા: રોકાણ અને વિશેષ પ્રવૃત્તિઓ માટે સ્પષ્ટ જોગવાઈઓ
- બિઝનેસ વિઝા કેટેગરીને B-1 અને B-2 વર્ગીકરણમાં એકીકૃત કરવામાં આવી છે. B-1 વિઝા લાંબા ગાળાની, લાઇસન્સ-આધારિત વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓને આવરી લે છે, જેમાં ભારતમાં ઔદ્યોગિક અથવા વ્યાપારી સાહસો સ્થાપિત કરવા માંગતા વિદેશી નાગરિકો માટેનો સમાવેશ થાય છે.
- B-2 વિઝા ટૂંકા ગાળાની, કરાર-આધારિત વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓને આવરી લે છે, જેમાં ઉત્પાદન-સંબંધિત રોકાણો, પરિષદો, રમતગમત, પરફોર્મેટિવ આર્ટ્સ અને ફિલ્મ નિર્માણ જેવા ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે.
- ભારતીય કંપનીઓ દ્વારા ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ, ગુણવત્તા તપાસ, આવશ્યક જાળવણી, ઉત્પાદન, IT અને ERP રેમ્પ-અપ્સ, તાલીમ, સપ્લાય-ચેઇન ડેવલપમેન્ટ, પ્લાન્ટ ડિઝાઇન અને સ્ટાર્ટ-અપ, વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ ભૂમિકાઓ અને તકનીકી સપોર્ટ જેવી પ્રવૃત્તિઓ માટે રોકાયેલા વિદેશી વિષય નિષ્ણાતો, ઇજનેરો અને તકનીકી કર્મચારીઓ માટે પણ એક ચોક્કસ જોગવાઈ રજૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં know-how, ટેકનોલોજી અને સેવાઓનું ટ્રાન્સફર શામેલ છે. આવા કર્મચારીઓને ઇ-વિઝા પ્લેટફોર્મ દ્વારા B-2 શ્રેણી હેઠળ પ્રોડક્શન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બિઝનેસ વિઝા આપવામાં આવી શકે છે. અગાઉ, આ 'e-B4' વિઝા નામથી જારી કરવામાં આવતા હતા.
- આ તફાવત વ્યવસાયિક સંગઠનોને ટૂંકા ગાળાના કરાર આધારિત સોંપણીઓ કરતાં લાંબા ગાળાના રોકાણોનું આયોજન કરતી વખતે વધુ સ્પષ્ટતા પ્રદાન કરે છે.
- ટેકનિકલ નિષ્ણાતો માટે સમર્પિત જોગવાઈઓ ઔદ્યોગિક સુવિધાઓ, ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર, કર્મચારીઓની તાલીમ અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓની સ્થાપના અને સંચાલનને ટેકો આપવા માટે વિશેષ પ્રતિભાઓની સમયસર નિમણૂકને સરળ બનાવે છે, જેનાથી કંપનીઓ અને વિદેશી વ્યાવસાયિકો બંને માટે નિશ્ચિતતા વધે છે.
વિદેશી નાગરિકો માટે ભારતની મુસાફરીને સરળ બનાવવા માટે સરળ વિઝા અરજી ફોર્મ
ગૃહ મંત્રાલયે 23 વિઝા કેટેગરી/પેટા-કેટેગરીઓમાં વિઝા અરજી ફોર્મને સરળ અને તર્કસંગત બનાવવા માટે એક વ્યાપક કવાયત હાથ ધરી છે. તમામ 23 કેટેગરી/પેટા-કેટેગરીઓમાં જરૂરી ક્ષેત્રો/કૉલમની સંખ્યા 65% થી 70% ઘટાડવામાં આવી છે. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય વિદેશી નાગરિકો પાસેથી જરૂરી માહિતીની માત્રામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવાનો અને વિઝા ફોર્મને સરળ બનાવવાનો છે, જ્યારે વિઝા પ્રક્રિયા માટે જરૂરી વિગતો જાળવી રાખવાનો છે. આનાથી અરજદારોને તેમની અરજીઓ પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી સમય અને પ્રયત્નમાં ઘટાડો થશે, અને વિઝા અરજીઓની વધુ કેન્દ્રિત ચકાસણી અને પ્રક્રિયાને સરળ બનાવીને વહીવટી કાર્યક્ષમતામાં પણ વધારો થશે.
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