પશ્ચિમ એશિયાની કટોકટી વચ્ચે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણની ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક, ખાતર પુરવઠાની સ્થિરતા પર થશે ચર્ચા
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે ખેડૂતોને ખાતરની અવિરત આપૂર્તિ સુનિશ્ચિત કરવા કેન્દ્ર સરકાર સજ્જ, કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે મહત્વપૂર્ણ બેઠક બોલાવી.
By ANI
Published : March 25, 2026 at 9:58 AM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા કેન્દ્ર સરકારે કમર કસી લીધી છે. કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ બુધવારે દેશભરમાં ખાતરના પુરવઠા અને ફાળવણીની સમીક્ષા માટે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક બોલાવી રહ્યા છે. આ બેઠક એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે હોર્મુઝ જલડમરૂમધ્યમાં વેપાર ખોરવાયો છે અને વૈશ્વિક ઊર્જા અને ખાતર બજારોમાં અસ્થિરતા વધી છે.
કૃષિ મંત્રાલયના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બેઠકનો મુખ્ય હેતુ ખાતરની સ્થાનિક ઉપલબ્ધતાનું આકલન કરવાનો અને આંતરરાષ્ટ્રીય પુરવઠા શૃંખલામાં સંભવિત વિક્ષેપને રોકવા માટે જરૂરી વ્યૂહરચના નક્કી કરવાનો છે. સરકારની પ્રાથમિકતા એ સુનિશ્ચિત કરવાની છે કે દેશના ખેડૂતોને ખાતરની અવિરત અને સમાન આપૂર્તિ મળતી રહે, ખાસ કરીને રાબી અને આગામી ખરીફ સીઝનના સંદર્ભમાં.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही वेस्ट एशिया संकट से जुड़ी उभरती चुनौतियों के बीच फर्टिलाइजर सप्लाई, एलोकेशन और खेती पर असर डालने वाले खास मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाएंगे। pic.twitter.com/dumZm2JTgW— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 25, 2026
બેઠક પૂર્વે મંગળવારે લોકસભામાં શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે સ્પષ્ટ કર્યું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની આગેવાની હેઠળની કેન્દ્ર સરકાર દરેક સંજોગોમાં ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદનનો વાજબી ભાવ અપાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તેમણે કહ્યું, “અન્નદાતા ખેડૂતને કોઈપણ સંકટથી બચાવવા માટે અમે કોઈ કસર બાકી નહીં રાખીએ.” સંસદમાં સાંસદો દ્વારા ઉઠાવાયેલા પ્રશ્નોના જવાબમાં મંત્રીએ જણાવ્યું કે NDA સરકારે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર રેકોર્ડ ખરીદી, પીએમ-આશા યોજના, પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના અને બજાર હસ્તક્ષેપ યોજના જેવી યોજનાઓ દ્વારા ખેડૂતોની આવકને મજબૂત સુરક્ષા કવચ આપ્યું છે.
કેન્દ્રીય મંત્રીએ લોકસભાને માહિતી આપી કે છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં કૃષિ ઉત્પાદનમાં લગભગ 44 ટકાનો વધારો થયો છે. ખેડૂતોની ઉત્પાદકતા અને આવક સાથે-સાથે વધારવા માટે વ્યાપક અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે પ્રધાનમંત્રી મોદીની સરકાર સંપૂર્ણપણે ખેડૂત-હિતૈષી છે અને કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતના પરસેવાની કિંમત આપવાના સંકલ્પથી પાછી નહીં હટે.
નોંધનીય છે કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષનું ચોથુ અઠવાડિયું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા કરાયેલા સંયુક્ત હવાઈ હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની હત્યા બાદ તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો હતો. ઈરાનના જવાબી હુમલાઓને કારણે ખાડી દેશોમાં ઈઝરાયેલી અને અમેરિકી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવાયા, જેની અસર આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માર્ગો પર પડી છે. હોર્મુઝ જલડમરૂમધ્યમાંથી પસાર થતી ખાતર અને ઊર્જાની નિકાસ અસ્થિર બની છે, જેના કારણે ભારત સહિતના આયાતકારી દેશો સાવચેત થઈ ગયા છે.
કેન્દ્ર સરકાર ખાતરની પર્યાપ્ત ઉપલબ્ધતા જાળવવા માટે સ્થાનિક ઉત્પાદન વધારવા, વૈકલ્પિક સ્ત્રોતો શોધવા અને સ્ટોકના નિયમન પર વિશેષ ધ્યાન આપી રહી છે. આવનારા દિવસોમાં કૃષિ મંત્રાલય દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયો ખેડૂતો માટે ખાતરના ભાવ અને પુરવઠાની દિશા નક્કી કરશે તેવી શક્યતા છે.
