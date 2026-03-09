ભારતમાં ચિત્તાઓની સંખ્યા 50 પાર પહોંચી, જ્વાલાએ પાંચ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો, કુલ સંખ્યા 53 થઇ

ETV Bharat / bharat

ભારતમાં ચિત્તાઓની સંખ્યા 50 ને વટાવી ગઈ છે, માદા જ્વાલાએ સોમવારે પાંચ ચિત્તાઓને જન્મ આપ્યો છે, જે તેની ત્રીજી માતા બની છે.

ભારતમાં ચિત્તાઓની સંખ્યા 50 પાર પહોંચી, જ્વાલાએ પાંચ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 9, 2026 at 4:30 PM IST

શ્યોપુર: મધ્યપ્રદેશના કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં ફરી એકવાર ખુશીની લહેર છવાઈ ગઈ છે. માદા જ્વાલાએ પાંચ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે, જે ચિત્તા પ્રોજેક્ટની સફળતા તરફ વધુ એક પગલું છે. આ સારા સમાચાર સાથે, ભારતમાં ચિત્તાઓની સંખ્યા હવે અડધી સદીના આંકને વટાવી ગઈ છે, 50 ચિત્તા હવે કુનોનો ભાગ છે.

કેન્દ્રીય વન મંત્રીએ સારા સમાચાર શેર કર્યા

શ્યોપુરના કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાંથી સોમવારે સમાચાર આવ્યા કે માદા જ્વાલાએ પાંચ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. કેન્દ્રીય વન અને પર્યાવરણ મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ અને મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર રાષ્ટ્ર સાથે આ સારા સમાચાર શેર કર્યા.

'વન્યજીવ સંરક્ષણ માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ'

કેન્દ્રીય વન મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે લખ્યું, "પ્રોજેક્ટ ચિત્તા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે કારણ કે નામિબિયાના ચિત્તા અને ત્રીજી સફળ માતા જ્વાલાએ આજે ​​કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં પાંચ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. આ જન્મ સાથે, ભારતમાં જન્મેલા સમૃદ્ધ બચ્ચાઓની સંખ્યા 33 પર પહોંચી ગઈ છે, જે ભારતીય ભૂમિ પર 10મું સફળ ચિત્તા બચ્ચું છે. આ ભારતની ચિત્તા સંરક્ષણ યાત્રામાં બીજો એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન છે.

આ સિદ્ધિ પશુચિકિત્સકો, ક્ષેત્ર સ્ટાફ અને જમીન પર અથાક મહેનત કરતા દરેક વ્યક્તિના સમર્પિત પ્રયાસો, કુશળતા અને પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ બચ્ચાઓના આગમન સાથે, ભારતમાં ચિત્તાની કુલ વસ્તી હવે 53 થઈ ગઈ છે. વન્યજીવ સંરક્ષણ માટે આ એક ઐતિહાસિક અને હૃદયસ્પર્શી ક્ષણ છે. જ્વાલા અને તેના બચ્ચા મજબૂત અને સમૃદ્ધ બને, ભારતની ચિત્તાની વાર્તાને વધુ ઊંચાઈએ લઈ જાય."

માદા ચિત્તા જ્વાલા ત્રીજી વખત માતા બની

નામિબિયાની માદા ચિત્તા જ્વાલા માટે આ ત્રીજી પ્રસૂતિ છે. તેણીએ માર્ચ 2023 માં પ્રથમ વખત ચાર ચિત્તાઓને જન્મ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ જાન્યુઆરી 2024 માં તેણીએ ચાર બચ્ચાને જન્મ આપ્યો. સોમવાર, 9 માર્ચ, 2026 ના રોજ, જ્વાલાએ પાંચ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો. આ સાથે ભારતમાં જન્મેલી પ્રથમ માદા ચિત્તા મુખી સહિત કુલ 13 બચ્ચાઓ જન્મ્યા.

મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે પણ ખુશી વ્યક્ત કરી

મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે પણ આ ઐતિહાસિક આનંદની ક્ષણ અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ખુશી વ્યક્ત કરી. મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે લખ્યું, "કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનથી ફરી સારા સમાચાર... ચિત્તા જ્વાલાએ પાંચ બચ્ચાઓને જન્મ આપ્યો છે, જે પ્રોજેક્ટ ચિત્તા માટે બીજી એક મોટી સિદ્ધિ છે. આ સાથે, ભારતમાં ચિત્તાની વસ્તી 50 ના આંકડાને વટાવી ગઈ છે, જે 53 પર પહોંચી ગઈ છે. આ વન્યજીવન સંરક્ષણ માટે ગર્વની ક્ષણ છે અને ભારતમાં ચિત્તાઓને ફરીથી રજૂ કરવાના પ્રયાસોની સફળતાનો મજબૂત પુરાવો છે."

ભારતમાં 53 ચિત્તા, કુનોમાં 50

નોંધનીય છે કે જ્વાલાના પુનઃ માતા બનવાથી ભારતમાં ચિત્તાઓની સંખ્યામાં પણ વધારો થયો છે. ભારતમાં કુલ ચિત્તાઓની સંખ્યા હવે 53 પર પહોંચી ગઈ છે, જેમાં ગાંધી સાગર અભયારણ્યમાં ત્રણ અને કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં 50 ચિત્તા છે. આ 53 ચિત્તાઓમાં બોત્સ્વાનાથી તાજેતરમાં આવેલા નવ ચિત્તા, છ માદા અને ત્રણ નર ચિત્તાનો સમાવેશ થાય છે.

