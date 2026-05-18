એક કેરીનું વજન 3 કિલો, 1 નંગની કિંમત 3 હજાર રૂપિયા, ક્યાં વેચાઈ રહી છે આટલી મોંઘી કેરી?

મધ્યપ્રદેશના આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતા અલીરાજપુર જિલ્લાના કાઠીવાડા વિસ્તારમાં થતી નૂરજહાં કેરી તેના કદ, અનોખા સ્વાદ અને આકર્ષક દેખાવ માટે પ્રખ્યાત છે.

નૂરજહાં કેરીની તસવીર (ETV BHARAT)
Published : May 18, 2026 at 4:05 PM IST

ઇન્દોર: દેશભરમાં કેરીની અનેક જાતોની ખેતી થાય છે. દશેરી, લંગડા, હાફૂસ, કેસર અને ચૌસા જેવી જાતો લોકોમાં ખાસ લોકપ્રિય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય મધ્યપ્રદેશની નૂરજહાં કેરીનો સ્વાદ ચાખ્યો છે? નૂરજહાંને "કેરીનો રાજા" કહેવામાં આવે છે, જે રીતે કેરીને "ફળોનો રાજા" કહેવામાં આવે છે. નૂરજહાં દેશમાં ખરેખર એક અનોખી કેરીની જાત છે; તેના એક ફળનું વજન 3 કિલોગ્રામ સુધી હોય છે. આ જ કારણોસર, આ કેરીઓ વજનના આધારે નહીં પરંતુ નંગના આધારે વેચાય છે. એક કેરીની કિંમત ₹3,000 સુધી પહોંચી શકે છે.

એક જ કેરી આખા પરિવાર માટે પૂરતી
મધ્યપ્રદેશના આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતા અલીરાજપુર જિલ્લાના કાઠીવાડા વિસ્તારમાં થતી નૂરજહાં કેરી તેના કદ, અનોખા સ્વાદ અને આકર્ષક દેખાવ માટે પ્રખ્યાત છે. તે વિશ્વની સૌથી મોટી કેરીની જાતોમાંની એક છે. સામાન્ય રીતે, એક નૂરજહાં કેરીનું વજન 2 થી 5 કિલોગ્રામ હોય છે. તેનું કદ એટલું મોટું હોય છે કે એક જ ફળ આખા પરિવારને પીરસવા માટે પૂરતું માનવામાં આવે છે. તેનો રંગ, સુગંધ અને મીઠાશ એટલી મનમોહક છે કે લોકો પહેલી નજરે જ તેની તરફ આકર્ષાય છે.

દુર્લભ છે નૂરજહાં કેરી
નૂરજહાં કેરીની ખાસ કરીને મુખ્ય શહેરો અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં નોંધપાત્ર માંગ છે. નૂરજહાં કેરીની ઊંચી કિંમત તેના મોટા કદને કારણે જ નહીં પરંતુ તેની દુર્લભતાને કારણે પણ છે. તેના આંબા પર મર્યાદિત માત્રામાં ફળ આવે છે; પરિણામે, તેની કિંમત સામાન્ય કેરી કરતા અનેક ગણી વધારે હોય છે. આ કેરી સ્થાનિક ખેડૂતો માટે ખૂબ જ નફાકારક પાક તરીકે ઉભરી રહી છે. કાટ્ઠીવાડાની આબોહવા અને પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓ આ ચોક્કસ પ્રકારની કેરી માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે, જેના પરિણામે વિશેષ ગુણવત્તાના ફળો મળે છે.

ઝાબુઆ-અલીરાજપુરમાં નૂરજહાં કેવી રીતે પહોંચી
એવું માનવામાં આવે છે કે નૂરજહાં કેરીની આ જાત ઘણા વર્ષો પહેલા અફઘાન પ્રદેશથી ભારતમાં આવી હતી અને ત્યારબાદ મધ્યપ્રદેશના માળવા પ્રદેશ તેમજ ઝાબુઆના આદિવાસી પટ્ટામાં તેનો વિકાસ થયો હતો. નૂરજહાં કેરીનો ઇતિહાસ માળવા અને પશ્ચિમ ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસા સાથે પણ જોડાયેલો માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે મુઘલ યુગ દરમિયાન, તેના મોટા કદ અને અનોખા સ્વાદથી અલગ પડતી આ કેરીઓને શાહી બગીચાઓમાં વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવતું હતું. આ જાત ધીમે ધીમે સમય જતાં ફેલાઈ ગઈ, આખરે ગુજરાત, ઝાબુઆ અને અલીરાજપુરના પ્રદેશોમાં પહોંચી.

60 વર્ષ પહેલા અલીરાજપુરમાં નૂરજહાંનું આગમન
અલીરાજપુરના જુના કટ્ટીવાડા ગામમાં સ્થિત 'શિવ મેંગો ફાર્મ'ના ખેડૂત ભરતરાજ સિંહ જાધવ કહે છે: "મારા પિતા સ્વર્ગસ્થ રણવીર સિંહ જાધવ, આશરે 55 થી 60 વર્ષ પહેલાં ગુજરાતના બાણમાહ પ્રદેશમાંથી નૂરજહાં કેરીનો એક છોડ લાવ્યા હતા. તેમણે આ છોડને પોતાના ખેતરમાં વાવ્યો અને વર્ષોના ખંતપૂર્વકના પ્રયાસથી તેનો ઉછેર કર્યો. આ છોડ આખરે સમગ્ર પ્રદેશ માટે ઓળખના પ્રતીક તરીકે વિકસિત થયો. મારા પિતાએ એક અનોખા સેમ્પલની ખેતી કરવા માટે કલમ બનાવવાની તકનીકોનો ઉપયોગ કર્યો, જે હાલમાં 20 થી 25 વર્ષ જૂની હોવાનો અંદાજ છે."

નૂરજહાં કેરીની વિશાળ આંતરરાષ્ટ્રીય માંગ
કટ્ટીવાડા પ્રદેશમાં નૂરજહાં કેરીની ખ્યાતિ ઘણા વર્ષો જૂની છે. તેના અસાધારણ ગુણોને માન્યતા આપતા, તેને 1999 અને 2010 બંનેમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરના પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. આ પ્રશંસાએ સ્થાનિક ખેડૂતોનું મનોબળ વધાર્યું સાથે જ અલીરાજપુર જિલ્લા માટે એક અલગ રાષ્ટ્રીય ઓળખ પણ મેળવી. નૂરજહાં કેરીનું ઉત્પાદન મર્યાદિત માત્રામાં થતું હોવાથી, મોટા પાયે નિકાસ શક્ય નથી; જો કે, તેની વિશિષ્ટતા અને દુર્લભતા આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં "લક્ઝરી કેરી" તરીકે તેની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપિત કરી રહી છે. સંયુક્ત આરબ અમીરાત, સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને કુવૈત જેવા ખાડી દેશોમાં નૂરજહાં સહિતની પ્રીમિયમ ભારતીય કેરીઓની ખાસ માંગ છે.

