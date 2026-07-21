દેશમાં પાયલટ બનવાના ક્રેઝમાં મોટો ઉછાળો, સરકારે છ મહિના ઈશ્યુ કર્યા રેકોર્ડ 1331 કૉમર્શિયલ લાઈસન્સ
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં વધતી માંગ વચ્ચે, ભારતે જાન્યુઆરી અને જૂન 2026 વચ્ચે રેકોર્ડ 1,331 કોમર્શિયલ પાઇલટ લાઇસન્સ જારી કર્યા
Published : July 21, 2026 at 1:45 PM IST
નવી દિલ્હી: આ વર્ષના પ્રથમ છ મહિના (જાન્યુઆરી થી જૂન 2026) દરમિયાન ભારતમાં રેકોર્ડ 1,331 કોમર્શિયલ પાઇલટ લાઇસન્સ (CPL) જારી કરવામાં આવ્યા છે. નાગરિક ઉડ્ડયન રાજ્ય મંત્રી મુરલીધર મોહોલે રાજ્યસભામાં એક લેખિત પ્રશ્નના જવાબમાં આ માહિતી શેર કરી. આ આંકડા ભારતીય ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં પાઇલટ્સની માંગમાં ઝડપથી વધારો દર્શાવે છે, જે સ્થાનિક એરલાઇન્સ દ્વારા તેમના કાફલા અને નેટવર્કનો સતત વિસ્તરણ કરીને ચલાવવામાં આવી રહી છે.
વિદેશી તાલીમનો વધતો ટ્રેન્ડ
સરકારી માહિતી અનુસાર, ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) દ્વારા જારી કરાયેલા કુલ લાઇસન્સમાંથી, 791 કેડેટ્સે ભારતમાં ફ્લાઇંગ ટ્રેનિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FTO) માં તેમની તાલીમ મેળવી છે, જ્યારે 540 કેડેટ્સે વિદેશમાં તેમની પાઇલટ તાલીમ પૂર્ણ કરી છે. આનો અર્થ એ થાય કે આ સમયગાળા દરમિયાન લાઇસન્સ મેળવનારા દર દસ પાઇલટ્સમાંથી ચારથી વધુએ વિદેશમાં તાલીમ લીધી છે.
પાછલા વર્ષો સાથે સરખામણી (વાર્ષિક વલણો)
2026 ના પહેલા છ મહિનાનો આંકડો પાછલા વર્ષોના વાર્ષિક કુલ આંકડાને ટક્કર આપે છે, જે ઉડ્ડયન ક્ષેત્રના મજબૂત વિકાસને દર્શાવે છે:
- 2025: 1652 પાઇલટ લાઇસન્સ
- 2024: 1347 પાઇલટ લાઇસન્સ
- 2023: 1622 પાઇલટ લાઇસન્સ
- 2022: 1165 પાઇલટ લાઇસન્સ
ભારતનું હાલનું ટ્રેનિંગ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
કેન્દ્રીય મંત્રીએ દેશની વર્તમાન પાઇલટ તાલીમ ક્ષમતા અંગે પણ વિગતો આપી. હાલમાં, ભારતમાં 41 DGCA-મંજૂર ઉડાન તાલીમ સંસ્થાઓ છે, જે દેશભરમાં 63 બેઝ પર કાર્યરત છે. સામૂહિક રીતે, આ સંસ્થાઓ પાસે 400 થી વધુ તાલીમ વિમાનોનો કાફલો છે.
સરકારે સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા અને તાલીમની ગુણવત્તા જાળવવા માટે કડક નિયમો સ્થાપિત કર્યા છે. DGCA ના ધોરણો હેઠળ, દરેક ઉડાન શાળાને 1:1:10 ગુણોત્તર (એક વિમાન, એક ટ્રેનર અને મહત્તમ 10 વિદ્યાર્થીઓ) જાળવવા ફરજિયાત છે. આ નિયમના આધારે, ભારતના હાલના તાલીમ ઇકોસિસ્ટમમાં કોઈપણ સમયે આશરે 3500 વિદ્યાર્થીઓને સમાવવાની ક્ષમતા છે.
મુખ્ય સરકારી પહેલો
સરકાર પાઇલટ્સની સ્થાનિક અછતને દૂર કરવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે ઉડ્ડયન શાળાઓને મંજૂરી આપવા અને દેખરેખ રાખવા માટેની પ્રક્રિયાઓને નોંધપાત્ર રીતે સુવ્યવસ્થિત કરી છે. વધુમાં, ક્ષમતા અને કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે તાલીમ નિયમોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેથી ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ દેશમાં જ વિશ્વ કક્ષાની તાલીમ મેળવી શકે.
આ પણ વાંચો: