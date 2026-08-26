ભારત કોઇ ધર્મશાળા નથી, અમિત શાહનું ઘૂસણખોરો પર મોટું નિવેદન; માત્ર દેશના નાગરિકોને જ રહેવાનો હક
ગેરકાયદેસર ઘુસણખોરી સામે કડક મેસેજ આપતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે ભારત કોઇ ધર્મશાળા નથી, સરકાર દેશને ઘૂસણખોરોથી મુક્ત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
Published : August 26, 2026 at 12:40 PM IST
નવી દિલ્હી: ગેરકાયદેસર ઘુસણખોરી સામે કડક મેસેજ આપતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે ભારત કોઇ ધર્મશાળા નથી અને કેન્દ્ર સરકાર દેશને ઘૂસણખોરોથી મુક્ત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ ચેતવણી આપી હતી કે ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, અર્થવ્યવસ્થા અને દેશના વસ્તી વિષયક સંતુલન માટે ગંભીર ખતરો છે. અહીં ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વ્યૂહરચના પરિષદ (NSSC)ના સમાપન સત્રને સંબોધતા, અમિત શાહે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ફક્ત દેશના નાગરિકોને જ ભારતમાં રહેવાનો અધિકાર છે.
અમિત શાહે કહ્યું, "ભારત કોઇ ધર્મશાળા નથી અને અહીં રહેવાનો અધિકાર માત્ર દેશના નાગરિકોને જ છે.' તેમણે ઘૂસણખોરી પર સરકારના કડક વલણ પર ભાર મુક્યો હતો. અમિત શાહે જણાવ્યું કે છેલ્લા આઠ મહિનામાં, સરહદ સુરક્ષા માટે તમામ રાજ્યોનો પ્રવાસ કરવામાં આવ્યો અને સરહદ સુરક્ષા માટે ચાર સૂત્રીય રણનીતિ ધરાવતો એક દસ્તાવેજ રાજ્ય સરકાર સાથે શેર કરવામાં આવ્યો.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ કહ્યું, "અમારૂં લક્ષ્ય ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં દેશને ઘૂસણખોરોથી મુક્ત કરવાનો છે. ગૃહમંત્રીએ કહ્યું, ઘૂસણખોરી માત્ર સરહદ વ્યવસ્થાપનનો મુદ્દો નથી, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, અર્થવ્યવસ્થા અને વસ્તી વિષયક માળખા પર તેની દૂરગામી અસરો છે. તેમણે ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી અને આંતરિક સુરક્ષા સંબંધિત અન્ય ઉભરતા પડકારોને ઓળખવા અને તેનો સામનો કરવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે વધુ સારા સંકલનની જરૂરિયાત પર ભાર મુક્યો હતો.
અમિત શાહે જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2047 સુધી એક વિકસિત ભારત બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે અને આ લક્ષ્યને મેળવવા માટે મજબૂત આંતરિક સુરક્ષા પહેલની જરૂર છે. તેમણે કહ્યું, 'જો ભારતને દરેક ક્ષેત્રમાં અગ્રણી બનાવવું છે તો તેની આંતરિક સુરક્ષા વધુ મજબૂત કરવી પડશે.' ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે દેશે આંતરિક સુરક્ષાના ત્રણ મુખ્ય સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં મોટા પડકાર પર કાબુ મેળવી લીધો છે અને આ સિદ્ધિનો શ્રેય રાજ્ય પોલીસ દળ, કેન્દ્રીય એજન્સીઓ અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળ (CAPFs)ને આપ્યો હતો.
અમિત શાહે કહ્યું,'જો અગાઉની સરકારોએ માદક દ્રવ્યો, નક્સલવાદ અને ઉત્તરપૂર્વની સમસ્યાઓના મુદ્દાઓને સમજ્યા હોત અને તેનું નિરાકરણ કર્યું હોત, તો દેશને દાયકાઓ સુધી તેમની સામે ઝઝૂમવું પડ્યું ન હોત. અમે આંતરિક સુરક્ષાના ત્રણેય સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોમાં મુખ્ય પડકારોને દૂર કર્યા છે. આનો સંપૂર્ણ શ્રેય તમામ રાજ્યના પોલીસ દળ, કેન્દ્રીય એજન્સીઓ અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળોને જાય છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ NSSCને આગામી 15થી 20 વર્ષ માટેના વલણોને સમજીને આગળ જોવા, ગંભીર કટોકટીમાં પરિણમે તે પહેલાં પડકારોને ઓળખવા અને તેનો સામનો કરવા માટે વ્યૂહરચના ઘડવા વિનંતી કરી હતી.
ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત પોલીસિંગના મહત્ત્વ પર ભાર મૂકતાં, તેમણે જણાવ્યું કે એક ઇંટીગ્રેટેડ ડેટા ઇકોસિસ્ટમ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જે ક્રાઇમ એન્ડ ક્રિમિનલ ટ્રેકિંગ નેટવર્ક એન્ડ સિસ્ટમ્સ (CCTNS), ઇન્ટર-ઓપરેટેબલ ક્રિમિનલ જસ્ટિસ સિસ્ટમ (ICJS), નેટગ્રીડ અને નેશનલ ઓટોમેટેડ ફિંગરપ્રિન્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ (NAFIS)ને જોડે છે.
અમિત શાહે કહ્યું, "યુવાન અધિકારીઓએ ડેટાને એનાલાઇઝ કરવા, ગુનેગારોના કામ કરવાની રીતની ઓળખ કરવા અને કામની જાણકારી મેળવવા માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ.'
અમિત શાહે જણાવ્યું કે મોદી સરકારે ભાગેડુઓ વિરૂદ્ધ સિસ્ટમને મજબૂત કરી છે. 2019થી 2026 વચ્ચે લગભગ 274 ભાગેડુઓને વિદેશથી પરત લાવવામાં આવ્યા છે.
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