ETV Bharat / bharat

"ભારત હવે વિશ્વ ગુરુ નથી," ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા મુરલી મનોહર જોશી

author img

By PTI

Published : April 20, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા મુરલી મનોહર જોશીએ સંસ્કૃતના વ્યાપક પ્રચાર અને ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગમાં તેના ઉપયોગની હિમાયત કરતા સોમવારે કહ્યું કે ભારત હવે વિશ્વગુરુ રહ્યું નથી અને આ શબ્દનો ઉપયોગ થવો જોઈએ નહીં.

અહીં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન પત્રકારો સાથે વાત કરતા, જોશીએ સંસ્કૃતને ભારતની સત્તાવાર ભાષા બનાવવાની પણ જોરદાર હિમાયત કરી, કહ્યું કે ભીમરાવ આંબેડકર સહિત ઘણા લોકોએ ભૂતકાળમાં આ માટે પ્રયાસો કર્યા હતા, પરંતુ દરખાસ્તોને મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી.

તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના સહયોગી સંસ્કૃત ભારતીના કેન્દ્રીય કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે પત્રકારો સાથે વાત કરી રહ્યા હતા. ભારત વિશ્વગુરુ (વિશ્વગુરુ) તરીકે ઉભરી રહ્યું છે અને કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાના કેન્દ્ર તરીકે પણ પોતાને સ્થાપિત કરી રહ્યું છે ત્યારે સંસ્કૃતને પ્રોત્સાહન આપવામાં દેશની ભૂમિકા વિશે પૂછવામાં આવતા, ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, "એ ધારણા છે કે આપણે વિશ્વગુરુ છીએ... હું વ્યક્તિગત રીતે માનું છું કે આપણે હાલમાં આ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. હાલમાં આપણે વિશ્વગુરુ નથી." આપણે વિશ્વ નેતા બનવાની ઇચ્છા રાખવી જોઈએ."

ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાએ કહ્યું, "ખરેખર, આપણે એક સમયે વિશ્વ નેતા હતા. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આપણે આજે (વિશ્વ નેતા) નથી."

જોશીએ કહ્યું કે આ દ્રષ્ટિકોણથી, સંસ્કૃત આજે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે સંસ્કૃત ભાષાના વધુ પ્રચાર અને ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ સહિત આધુનિક વૈજ્ઞાનિક કાર્યમાં તેના ઉપયોગની હિમાયત કરતી વખતે આ નિવેદન આપ્યું હતું.

તેમણે કહ્યું, "સંસ્કૃત માત્ર ભારતનો વારસો નથી, પરંતુ વિશ્વનો વારસો છે. તે સૌથી પ્રાચીન ભાષા છે. તે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની ભાષા છે. તે આધ્યાત્મિકતાની ભાષા છે. તે ટેકનોલોજીની ભાષા પણ છે. સંસ્કૃત ભારતનો આત્મા છે."

ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાએ કહ્યું, "નાસાના નિષ્ણાતોએ પણ વારંવાર પુષ્ટિ આપી છે કે સંસ્કૃત ખરેખર કમ્પ્યુટિંગ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાષા છે." જેને હવે ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ કહેવામાં આવે છે તેમાં સંસ્કૃતનું ખાસ મહત્વ રહેશે."

તેમણે કહ્યું, "મારું માનવું છે કે જો આપણે સંસ્કૃતને શક્ય તેટલી વહેલી તકે કમ્પ્યુટિંગ ભાષા બનાવીએ, તો તે ભારત તરફથી અભૂતપૂર્વ યોગદાન હશે."

ભારતની સત્તાવાર ભાષા તરીકે સંસ્કૃતને સમર્થન આપતા, જોશીએ કહ્યું કે જ્યારે આ પ્રાચીન ભાષામાં મોટાભાગનું કાર્ય કરવામાં આવશે, ત્યારે તે દેશ માટે એક મોટી સિદ્ધિ હશે.

તેમણે કહ્યું, "ડૉ. આંબેડકરે બંધારણનો મુસદ્દો લખતી વખતે પણ સંસ્કૃતને ભારતની સત્તાવાર ભાષા બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઘણા લોકોએ આ સંદર્ભમાં દરખાસ્તો રજૂ કરી હતી. જોકે, આ દરખાસ્તો પસાર થઈ શકી ન હતી."

તેમણે કહ્યું, "મારે કહેવું પડશે કે તે સમયે પણ ઘણા લોકો ઇચ્છતા હતા કે સંસ્કૃત ભારતની સત્તાવાર ભાષા બને."

TAGGED:

WORLD LEADER INDIA
BJP LEADER MURLI MANOHAR JOSHI
INDIA IS NO LONGER A WORLD LEADER
NO LONGER A WORLD LEADER
MURLI MANOHAR JOSHI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.