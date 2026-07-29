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ભારત વિશ્વની 70% વાઘની વસ્તીનું ઘર; PM મોદીએ વન્યજીવ સંરક્ષકોના સમર્પણને બિરદાવ્યું

PM મોદીએ વિજ્ઞાન આધારિત સંરક્ષણ, સમુદાયની ભાગીદારી અને ટકાઉ વિકાસ માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ કરી જે "વાઘ સંરક્ષણને મજબૂત બનાવે છે".

જયપુરમાં ટાઇગર રિઝર્વ પાર્કમાં મસ્તી કરતા વાઘ
જયપુરમાં ટાઇગર રિઝર્વ પાર્કમાં મસ્તી કરતા વાઘ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 1:19 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારત હવે વિશ્વની લગભગ 70 ટકા વાઘની વસ્તીનું ઘર છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રકૃતિ સાથે સુમેળમાં રહેવાની દેશની લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરાના પ્રતિબિંબ તરીકે વાઘ સંરક્ષણ પ્રયાસોને બિરદાવ્યા છે.

દર વર્ષે 29 જુલાઇના રોજ મનાવવામાં આવતા આંતરરાષ્ટ્રીય વાઘ દિવસ પર વન્યજીવન ઉત્સાહી લોકોને શુભેચ્છા પાઠવતા વડાપ્રધાન મોદીએ વાઘના સંરક્ષણ માટે ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને પુન:પૃષ્ટિ કરી અને અને વન કર્મચારીઓ, વૈજ્ઞાનિકો અને સંરક્ષણવાદીઓના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે તેમના સમર્પણએ વાઘના રક્ષણમાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી છે.

સોશિયલ મીડિયા પર વાત કરતા PM મોદીએ કહ્યું કે દેશને વૈશ્વિક વાઘની વસ્તીના લગભગ 70 ટકા ઘર હોવાનો ગર્વ છે. વડાપ્રધાન મોદીએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર પોસ્ટ કરતા કહ્યું, "ભારતના વાઘ સંરક્ષણ પ્રયાસો કુદરત સાથે સુમેળમાં રહેવાની અમારી સદીઓ જૂની સંસ્કૃતિથી પ્રેરિત છે અને લોકોની સામૂહિક ઇચ્છા દ્વારા સંચાલિત છે."

PM મોદીએ કહ્યું, "અમે વિજ્ઞાન આધારિત સંરક્ષણ, સમુદાયની ભાગીદારી અને ટકાઉ વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધતાને પણ પુન:પુષ્ટિ કરીએ છીએ જે વાઘ સંરક્ષણને મજબૂત બનાવે છે."

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, ભારત સ્થાનિક સમુદાયોને સશક્ત કરવાનું ચાલુ રાખશે અને માનવ વન્યજીવ સંઘર્ષને ઘટાડવાની દિશામાં કામ કરશે. વડાપ્રધાને કહ્યું, "આપણા વન કર્મચારીઓ, વૈજ્ઞાનિકો અને સંરક્ષણવાદીઓના પ્રયત્નો અને સમર્પણએ પણ વાઘ સંરક્ષણમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. તે ભાવનામાં ભારત સ્થાનિક સમુદાયોને સશક્તિકરણ કરવા અને માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષ ઘટાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."

પર્યાવરણ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતમાં 2006થી તેની વૈજ્ઞાનિક રીતે આકારણી કરેલ વાઘની વસ્તી બમણી કરી છે. ઓલ ઇન્ડિયા ટાઇગર એસ્ટીમેશન 2022 મુજબ, દેશમાં 3,682 જંગલી વાઘ છે અને હવે તે વૈશ્વિક જંગલી વાઘની વસ્તીમાં લગભગ 70 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જે તેના સંરક્ષણ કાર્યક્રમને વૈશ્વિક પુન:પ્રાપ્તિ મોડલ બનાવે છે.

મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઓલ ઇન્ડિયા ટાઇગર એસ્ટીમેશન (2022) ભારતની વાઘની વસ્તી 3,682 છે. 2022 ઓલ ઇન્ડિયા ટાઇગર એસ્ટીમેશનમાં 20 રાજ્યોને આવરી લેવામાં આવ્યા હતા અને 6.41 લાખ કિલોમીટરથી વધુ પગપાલા સર્વેક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું."

સુરતના સરથાણામાં નેચર પાર્કમાં વાઘ
સુરતના સરથાણામાં નેચર પાર્કમાં વાઘ (ANI)

મંત્રાલયે આ વાત પણ પર પ્રકાશ પાડ્યો કે વાઘ સંરક્ષણ માટે ભારતનું નીતિ માળખું રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સ્તરે સતત સંસ્થાકીય સમર્થન સાથે લાંબા ગાળાના વિઝનને જોડે છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રોજેક્ટ ટાઇગર, નેશનલ ટાઇગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી (NTCA) અને ટાઇગર કન્ઝર્વેશન પ્લાન્સ સાથે મળીને વાઘના નિવાસસ્થાને માટે મજબૂત, વિજ્ઞાન આધારિત ગવર્નન્સ આર્કિટેક્ચર પ્રદાન કરે છે."

પ્રોજેક્ટ ટાઇગરે 18 વાઘ શ્રેણીના રાજ્યોમાં 58 વાઘ અભ્યારણ્યોનું એક નેટવર્ક સ્થાપિત કર્યું છે. આ અનામતો લગભગ 84,500 ચોરસ કિલોમીટરને આવરી લે છે,જે ભારતના ભૌગોલિક વિસ્તારના લગભગ 2.56 ટકા છે. મંત્રાલયે કહ્યું, "વાઘનું સંરક્ષણ ભારત માટે ગતિશીલ અને વિકસતી પ્રાથમિકતા છે. આગળ જોઇને, ભારતનું વિઝન જોડાયેલ, આબોહવા-સ્થિતિસ્થાપક વાઘના લેન્ડસ્કેપ્સને સુરક્ષિત કરવાનું છે જે વન્યજીવ અને લોકો બન્નેનું સમર્થન કરે છે."

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