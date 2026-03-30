લોકસભામાં ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે કહ્યું 'ભારત નક્સલવાદથી મુક્ત'

અમિત શાહ લોકસભામાં ભારતને વામપંથી ઉગ્રવાદથી મુક્ત કરવાના પ્રયાસો વિષય પર બોલી રહ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 8:39 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાંથી નક્સલવાદ સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થઈ ગયો છે. તેઓ લોકસભામાં "નિયમ 193 હેઠળ ચર્ચા: દેશને વામપંથી ઉગ્રવાદથી મુક્ત કરવાના પ્રયાસો પર ચર્ચા" વિષય પર બોલી રહ્યા હતા. કેન્દ્ર સરકારે વારંવાર જાહેરાત કરી છે કે 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં દેશમાંથી નક્સલવાદ સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થઈ જશે.

શાહ પહેલા, અનુરાગ ઠાકુર સહિત અનેક સંસદ સભ્યોએ આ વ્યાપક ચર્ચામાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે સંસદના નીચલા ગૃહમાં નક્સલવાદના મુદ્દા પર ચર્ચાનું આયોજન કરવા બદલ સ્પીકરનો આભાર માન્યો હતો. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "આજે, બસ્તરમાં નક્સલવાદનો લગભગ નાશ થઈ ગયો છે. હું નક્સલવાદને ટેકો આપનારાઓને પૂછવા માંગુ છું: 1970 અને આજની વચ્ચે ક્યારેય આવું કેમ ન થયું? આ નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર છે; જે કોઈ પણ હથિયાર ઉપાડશે તેણે કિંમત ચૂકવવી પડશે. હું કોંગ્રેસના સાંસદોને પણ પૂછવા માંગુ છું: આઝાદી પછીના 75 વર્ષોમાંથી 60 વર્ષ સુધી કોંગ્રેસ પાર્ટી દેશ પર શાસન કરતી હોવા છતાં, આદિવાસી સમુદાયો સુધી વિકાસ કેમ પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયો?"

શાહના મતે, મહારાષ્ટ્ર, છત્તીસગઢ, તેલંગાણા, કેરળ અને કર્ણાટક સહિત 12 રાજ્યોના "રેડ કોરિડોર"માં 12 કરોડ લોકો ગરીબીમાં જીવી રહ્યા હતા.

કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, "નક્સલવાદનું મુખ્ય કારણ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી જીતવા માટે ઇન્દિરા ગાંધીએ અપનાવેલી વિચારધારા છે. ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મનમોહન સિંહે પણ સ્વીકાર્યું હતું કે નક્સલવાદ સૌથી મોટો સુરક્ષા પડકાર હતો, પરંતુ કંઈ થયું નહીં."

તેમણે નરેન્દ્ર મોદી સરકારના 12 વર્ષના શાસનની સિદ્ધિઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું, "આ 12 વર્ષમાં ઘણું બધું બન્યું છે, અને જો કોઈ રાજકીય વિજ્ઞાનનો વિદ્યાર્થી તેમને રેટ કરે, તો તે 'નક્સલવાદ મુક્ત ભારત'ને ટોચ પર મૂકવામાં અચકાશે નહીં."

ત્યારબાદ શાહે નક્સલવાદને નાબૂદ કરવા માટે સેન્ટ્રલ સશસ્ત્ર પોલીસ દળો (CAPF) અને વિવિધ રાજ્યોની પોલીસને શ્રેય આપ્યો. તેમણે નક્સલવાદને કારણે જીવ ગુમાવનારાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

શાહે આગળ કહ્યું, "નક્સલવાદ વિકાસ થતો અટકાવે છે, અને હવે, નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં, તે વિસ્તારોમાં વિકાસ થઈ રહ્યો છે. વિકાસમાં નક્સલવાદનો કોઈ મૂળ નથી." ત્યારબાદ ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાએ પોતાની વાત સાબિત કરવા માટે કેટલાક ઉદાહરણો આપ્યા.

તેમણે પ્રશ્ન કર્યો, "જો વિકાસ એકમાત્ર માપદંડ અથવા માથાદીઠ આવક હોત, તો 1970 ના દાયકામાં, ઘણા ક્ષેત્રો હતા જ્યાં વિકાસ પહોંચ્યો ન હતો; તો પછી નક્સલવાદ ત્યાં કેમ ન પહોંચ્યો?"

શાહે પછી સમજાવ્યું કે દેશમાં નક્સલવાદ કેવી રીતે ફેલાયો. તેમણે કહ્યું, "1970 થી 2004 સુધી, ચાર વર્ષ સિવાય, કોંગ્રેસ સત્તામાં હતી. 1970 માં, એક સૂત્ર આપવામાં આવ્યું હતું - 'તમારા અંતરાત્મા મુજબ મતદાન કરો.' આ સૂત્ર ઇન્દિરા ગાંધીએ આપ્યું હતું. આ તે સમય હતો જ્યારે નક્સલવાદ - જે નક્સલબારીથી શરૂ થયો હતો - 12 રાજ્યોમાં ફેલાયો હતો."

"નક્સલવાદે 20,000 લોકોના જીવ લીધા છે. આ એક વૈચારિક લડાઈ છે. તેમનો એકમાત્ર એજન્ડા એક શૂન્યાવકાશ, એક સરકારી શૂન્યાવકાશ બનાવવાનો છે. નક્સલવાદી અદાલતો માટે કોઈ વાજબીપણું હોઈ શકે નહીં. તેઓ સમાંતર સરકારો ચલાવતા હતા. છત્તીસગઢના બસ્તરમાં, તેમના પોતાના ગૃહમંત્રી અને કાયદામંત્રી હતા. બંધારણને નિશાન બનાવીને, તેમણે એક બંધારણીય શૂન્યાવકાશ સર્જ્યો. આને કેવી રીતે સમર્થન આપી શકાય? અમારી સરકારની નીતિ છે કે જો શસ્ત્રો મૂકવામાં નહીં આવે, તો અમે ગોળીબાર કરીશું," શાહે કહ્યું. "1969 માં, લોકશાહીનો વિરોધ કરવા માટે CPI (ML) ની રચના કરવામાં આવી હતી," તેમણે કટાક્ષમાં કહ્યું.

"1925 થી 2026 સુધી, 101 વર્ષનો ઇતિહાસ છે. નક્સલવાદીઓનો મહિમા ન કરો," તેમણે કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતા કહ્યું.

"આ ભાજપ સરકાર છે, અને અમે દરેક નાગરિકની સુરક્ષાની જવાબદારી લીધી છે. હું શહેરી નક્સલવાદીઓને પૂછવા માંગુ છું અને મેં એવા લેખો વાંચ્યા છે જે સૂચવે છે કે નક્સલવાદીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવવી જોઈએ. શા માટે માર્યા ગયેલા સુરક્ષા કર્મચારીઓની વિધવાઓ માટે કોઈ લેખ નથી," શાહે કહ્યું.

શાહે એમ પણ કહ્યું કે શહેરી નક્સલવાદીઓના દિવસો પૂરા થઈ ગયા છે. "હું એક બીજી વાત કહેવા માંગુ છું: સલવા જુડુમ 2005 માં શરૂ થયો હતો," તેમણે ઉમેર્યું.

તેમણે એમ પણ નિર્દેશ કર્યો કે નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં 5,000 મોબાઇલ ટાવર લગાવવામાં આવ્યા છે. "12 વર્ષમાં, 1,804 બેંક શાખાઓ ખોલવામાં આવી છે, 37,850 બેંકિંગ કોરસપોન્ડન્ટની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, અને 635 પોસ્ટ ઓફિસ બનાવવામાં આવી છે. અમે નક્સલવાદને નાબૂદ કર્યો છે અને તે વિસ્તારનો વિકાસ કર્યો છે," શાહે ભાર મૂક્યો.

તેમણે કહ્યું કે છત્તીસગઢના જગદલપુરમાં, મોદી સરકારે એક સુપર-સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ બનાવી છે. "સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ, અમે એક ખાસ માળખાગત યોજના રજૂ કરી. અમે હિંસામાં સામેલ લોકોને નાબૂદ કર્યા. એવું નથી કે કોંગ્રેસ તેને નાબૂદ કરવા માંગતી ન હતી, પરંતુ નક્સલવાદીઓ હિંસામાં સામેલ હતા. નરેન્દ્ર મોદીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ગેરકાયદેસર તત્વો સાથે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે," તેમણે કહ્યું.

તેમણે નિર્દેશ કર્યો કે ત્રણ વર્ષમાં 706 નક્સલવાદીઓ માર્યા ગયા. "આ સરકારનો અભિગમ હોવો જોઈએ; આપણે વાત કરવા માંગતા લોકો સાથે વાત કરવી જોઈએ, પરંતુ જે લોકો ખેડૂતો અને નાગરિકોને મારી નાખે છે તેમની સાથે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ," તેમણે ઉમેર્યું.

ત્યારબાદ શાહે છત્તીસગઢ અને તેલંગાણામાં હાથ ધરવામાં આવેલા ઓપરેશન બ્લેક ફોરેસ્ટ વિશે વિગતવાર વાત કરી.

"હું કહી શકું છું કે આપણે દેશમાંથી નક્સલવાદને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરી દીધો છે," તેમણે જાહેર કર્યું. શાહે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ દેશ પર કેવી રીતે શાસન કર્યું તે અંગે પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો.

"1970 થી 2026 સુધી, તેઓ (કોંગ્રેસ) નક્સલવાદને ટેકો આપતા હતા. કોંગ્રેસના નેતાઓ પોતે જ નક્સલવાદી બની ગયા છે," તેમણે કહ્યું.

શાહે નક્સલવાદીઓને ટેકો આપવા બદલ લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધી પર પણ નિશાન સાધ્યું.

