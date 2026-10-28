ભારતે નવી દિલ્હીમાં યોજાનારા SCOના પ્રથમ 'સભ્યતા સંવાદ મંચ' માટે પાકિસ્તાનને આમંત્રણ આપ્યું
ભારત 20 થી 22 નવેમ્બર દરમિયાન નવી દિલ્હીમાં 25થી વધુ દેશોના પ્રતિનિધિઓ 'પુરાના કિલ્લા' ખાતે એકત્ર થશે
By IANS
Published : October 28, 2026 at 8:34 AM IST
નવી દિલ્હી: રાજદ્વારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત 20 થી 22 નવેમ્બર દરમિયાન નવી દિલ્હીમાં શાંઘાઈ સહયોગ સંગઠન (SCO) ના પ્રથમ 'સભ્યતા સંવાદ મંચ' (Civilisational Dialogue Forum) નું આયોજન કરશે. આ કાર્યક્રમમાં આમંત્રિતોમાં પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રીય વારસા અને સંસ્કૃતિ મંત્રી, ઔરંગઝેબ ખાન ખિચીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ત્રણ દિવસીય આ મંચનું ઉદ્ઘાટન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. આ કાર્યક્રમમાં 25થી વધુ દેશોના પ્રતિનિધિઓ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં આવેલા 16મી સદીના ઐતિહાસિક કિલ્લા, 'પુરાના કિલ્લા' ખાતે એકત્ર થશે.
સંસ્કૃતિ મંત્રાલય, વિદેશ મંત્રાલય સાથે મળીને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરી રહ્યું છે. સ્થળ તરીકે 'પુરાના કિલ્લા'ની પસંદગી એ બાબતને દર્શાવે છે કે, એક મોટા બહુપક્ષીય સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરતી વખતે ભારત પોતાના ઐતિહાસિક અને સભ્યતાગત સાતત્યને ઉજાગર કરવા પર ભાર મૂકી રહ્યું છે. આ સંમેલનમાં સભ્યતાગત જોડાણો, સાંસ્કૃતિક મુત્સદ્દીગીરી (cultural diplomacy) તથા વારસા, શિક્ષણ અને પરંપરાગત જ્ઞાન પ્રણાલીઓના ક્ષેત્રમાં સહયોગી પહેલો અંગે ચર્ચાઓ થવાની અપેક્ષા છે.
આ પહેલ 2025માં તિયાનજિન ખાતે યોજાયેલી SCO નેતાઓની સમિટમાં વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આ સમૂહ દ્વારા તેને અપનાવવામાં આવી હતી. રશિયા, ચીન, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE), ઈરાન અને બેલારુસ સહિત SCO ના તમામ 10 સભ્ય દેશોના સંસ્કૃતિ મંત્રીઓને, તેમજ નિરીક્ષક અને સંવાદ ભાગીદાર દેશોના પ્રતિનિધિઓને આ મંચ માટે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે.
પાકિસ્તાને હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે, આ મંચ પર તેમનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરશે. જો મંત્રી ખિચી આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપે છે, તો ૨૦૨૩માં ગોવા ખાતે યોજાયેલી SCO વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક (જેમાં બિલાવલ ભુટ્ટોએ હાજરી આપી હતી) પછી, ભારતની મુલાકાત લેનારા તેઓ પ્રથમ પાકિસ્તાની મંત્રી બનશે.
દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં તણાવ હોવા છતાં, ભારતે SCO માળખા અંતર્ગત પાકિસ્તાન સાથે સંપર્ક જાળવી રાખ્યો છે. સપ્ટેમ્બર 2026માં, પાકિસ્તાન પાસે આ સમૂહનું અધ્યક્ષપદ આવનારું હતું અને ઓગસ્ટ 2027માં SCO નેતાઓની સમિટ યોજાવાની હતી, તે પહેલાંની તૈયારીઓ માટે ભારતે તેના SCO નેશનલ કોઓર્ડિનેટર આલોક ડિમરીને ઈસ્લામાબાદ મોકલ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે 'સિવિલાઈઝેશનલ ડાયલોગ ફોરમ'નો ઉદ્દેશ્ય SCO સભ્ય દેશો અને ભાગીદાર દેશો વચ્ચે સાંસ્કૃતિક સમજણ, સહિયારા વારસા અને લોકો વચ્ચેના આદાનપ્રદાનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. અનેક દેશોની સહભાગિતાની અપેક્ષા સાથે, આ મંચને ભારતની SCO સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓ હેઠળ સંવાદ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
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