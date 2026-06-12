'તો આ વખતે નહીં પડે વરસાદ, દુષ્કાળની અસર રહેશે', IMDએ કહ્યું- અલ નિનો આવી ગયું
વરસાદને લઈને આશંકા વધી. હવામાન વિભાગે મોટી ભવિષ્યવાણી કરી છે. વાંચો સુરભી ગુપ્તાનો રિપોર્ટ.
Published : June 12, 2026 at 9:04 PM IST
નવી દિલ્હી: હવામાન વિભાગે આખરે અલ નિનોના આવવાની જાહેરાત કરી છે. તેનો અંદાજો ઘણા દિવસોથી લગાવવામાં આવી રહ્યો હતો, પરંતુ IMD હજુ સુધી તેની પુષ્ટિ કરી રહ્યું નહોતું. ઘણા અઠવાડિયાની ચેતવણી અને મુખ્ય વૈશ્વિક હવામાન એજન્સીઓ દ્વારા અલ નિનોના આગમન અંગે ઘોષણાઓ પછી, ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ શુક્રવારે સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ આપી કે વિષુવવૃત્તીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં અલ નિનોની સ્થિતિ વિકસિત થઈ છે અને ચાલુ દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન તે વધુ મજબૂત થવાની સંભાવના છે.
જૂન 2026 માટે પોતાના નવીનતમ ENSO (અલ નિનો-સધર્ન ઓસિલેશન) અને હિંદ મહાસાગર ડાયપોલ (IOD) બુલેટિનમાં, IMD એ જણાવ્યું હતું કે, મધ્ય અને પૂર્વીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં સમુદ્ર સપાટીનું તાપમાન તે સીમાને પાર કરી ગયું છે, જે જળવાયું ઘટનાને અલ નિનોના રૂપમાં વર્ગીકૃત કરવા માટે જરૂરી છે. આ ઘટનાક્રમ વૈશ્વિક હવામાન પેટર્નમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે અને ભારતના મહત્વપૂર્ણ ચોમાસાની ઋતુ પર તેની સંભવિત અસર વિશે નવા પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
IMD એ જણાવ્યું કે, "હાલમાં, અલ નિનોની સ્થિતિ વિષુવવૃત્તીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન તે વધુ મજબૂત થવાની સંભાવના છે." આ જાહેરાત યુએસ નેશનલ ઓશનિક એન્ડ એટમોસ્ફેરિક એડમિનિસ્ટ્રેશન (NOAA), જાપાન મીટીરોલોજીકલ એજન્સી (JMA) અને વર્લ્ડ મીટીરોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WMO) સહિતની વૈશ્વિક એજન્સીઓએ અલ નિનોની શરૂઆતની જાહેરાત કરી હતી અથવા 2026 સુધી તેના ચાલુ રહેવાની ઉચ્ચ સંભાવનાની આગાહી કરી હતી તેના થોડા દિવસો પછી જ આવી છે.
IMDને મોડું કેમ થયું? આ પુષ્ટિએ અન્ય મુખ્ય હવામાન એજન્સીઓની તુલનામાં ભારત શા માટે વધુ સાવધ દેખાયું તે અંગે અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલી ચર્ચાનો પણ અંત લાવ્યો છે. જ્યારે NOAA એ પહેલાથી જ અલ નીનો ચેતવણી જારી કરીને આ વર્ષના અંતમાં ખૂબ જ મજબૂત ઘટનાની 63 ટકા સંભાવનાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો અને JMA અલ નિનોની સ્થિતિને ઔપચારિક રીતે જાહેર કરનારી પ્રથમ મોટી એજન્સી બની હતી, IMD અત્યાર સુધી જાળવી રાખ્યું હતું કે, સ્થિતિ ફક્ત અલ નિનો તરફ વધી રહી છે અને સત્તાવાર જાહેરાત પહેલાં વધુ દેખરેખ જરૂરી હતી.
આબોહવા વૈજ્ઞાનિક અને ભૂ-અવકાશી નિષ્ણાત રાજેશ પોલે જણાવ્યું હતું કે, એજન્સીઓ વચ્ચેના તફાવતો મુખ્યત્વે વૈજ્ઞાનિક મતભેદ કરતાં સમય અને પદ્ધતિથી ઉદ્ભવ્યા છે. તેમણે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "NOAA, JMA, અને IMD મૂળભૂત રીતે પેસિફિક મહાસાગરમાંથી સમાન સંકેતોનું અવલોકન કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ થોડા અલગ કાર્યકારી માપદંડો અને જોખમ થ્રેશોલ્ડ લાગુ કરે છે. વર્તમાન વિસંગતતા વિરોધાભાસી વિજ્ઞાન કરતાં સમય અને અર્થઘટન સાથે વધુ સંબંધિત છે."
મુખ્ય સૂચક થ્રેશોલ્ડ પાર- IMDનું નવીનતમ મૂલ્યાંકન નિનો 3.4 સૂચકાંક પર આધારિત છે, જે અલ નિનો પરિસ્થિતિઓનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા સૂચકાંકોમાંનું એક છે. નિનો 3.4 સૂચકાંકનો તાજેતરનો ત્રણ મહિનાનો સરેરાશ +0.5°C થી ઉપર વધી ગયો છે, જે અલ નિનોની શરૂઆત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્વીકૃત થ્રેશોલ્ડને પાર કરી ગયો છે.
એજન્સીએ વિષુવવૃત્તીય પેસિફિકના મોટા ભાગોમાં મજબૂત હકારાત્મક ઉપસપાટી તાપમાન વિસંગતતાઓ પણ નોંધાવી હતી. આ સપાટી નીચેનું ગરમ પાણી મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે ઘણીવાર સમય જતાં સપાટી પર આવી જાય છે, જેના કારણે અલ નિનો સ્થિતિ મજબૂત બને છે. મોનસુન મિશન કપલ્ડ ફોરકાસ્ટ સિસ્ટમ (MMCFS) દ્વારા કરાયેલી આગાહીઓ સૂચવે છે કે મધ્ય પેસિફિકમાં સમુદ્ર સપાટીના તાપમાનમાં સકારાત્મક વિસંગતતાઓ યથાવત રહેશે અને જુલાઈથી મધ્ય અને પૂર્વીય પેસિફિકમાં વઘારે વિસ્તરવાની શક્યતા છે. પરિણામસ્વરૂપ, હવામાન મોડલ દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોન્સૂનના મોટાભાગની સીઝન દરમિયાન મધ્યમથી લઈને તીવ્ર અલ નિનો સ્થિતિઓ તરફ ઈશારો કરી રહ્યો છે.
અલ નિનો શું છે?
અલ નિનો એ એક કુદરતી આબોહવાની ઘટના છે જે મધ્ય અને પૂર્વીય વિષુવવૃત્તીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં સમુદ્ર સપાટીના તાપમાનમાં અસામાન્ય વધારો દર્શાવે છે. જોકે આ ગરમી ભારતથી હજારો કિલોમીટર દૂર થાય છે, તે વૈશ્વિક સ્તરે વાતાવરણીય પરિભ્રમણ પેટર્નને બદલી શકે છે, જેના કારણે ઘણા પ્રદેશોમાં વરસાદ, તાપમાન અને ભારે હવામાન ઘટનાઓ પર અસર પડે છે. ઐતિહાસિક રીતે, અલ નિનો ઘણીવાર ભારતમાં ચોમાસાના વરસાદની અછત, ઊંચા તાપમાન, લાંબા સમય સુધી દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિઓ સાથે જોડાયેલો રહ્યો છે. ભારતના ઘણા મોટા દુષ્કાળના વર્ષો મજબૂત અલ નિનો ઘટનાઓ સાથે સુસંગત હોય છે. જો કે, હવામાનશાસ્ત્રીઓ નોંધે છે કે આ સંબંધ હંમેશા સીધો નથી હોતો.
શું આનો અર્થ નબળું ચોમાસું છે?
જરૂરી નથી. નિષ્ણાતો ભાર મૂકે છે કે જ્યારે અલ નિનો સામાન્ય કરતા ઓછા વરસાદની સંભાવના વધારે છે, તે નબળા ચોમાસાની ખાતરી આપતું નથી. પોલે જણાવ્યું હતું કે, ભારત નબળા ચોમાસા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે તે તારણ કાઢવું ઉતાવળ ગણાશે. તેમણે કહ્યું, "ઐતિહાસિક રીતે, અલ નિનો ભારતમાં સામાન્ય કરતા ઓછા ચોમાસાના વરસાદની સંભાવના વધારે છે, પરંતુ આ કડી ચોક્કસ નથી. ઘણા અલ નિનો વર્ષોમાં ચોમાસાનો વરસાદ સામાન્ય જેટલો જ જોવા મળ્યો છે, જ્યારે કેટલીક નબળા અલ નિનો ઘટનાઓની અસર મર્યાદિત રહી છે."
તેમણે સમજાવ્યું કે, જો અલ નિનો ધીમે ધીમે મજબૂત બને છે અને વર્ષના અંત સુધીમાં પોતાની તીવ્રતા સુધી પહોંચે છે, તો જૂન અને જુલાઈના શરૂઆતના મહિનાઓમાં વરસાદ પર તેની અસર મર્યાદિત રહી શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું, "અંતિમ તીવ્રતા અનિશ્ચિત છે. ભારતીય ખેડૂતોએ જુલાઈ અને ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદ પર નજર રાખવી જોઈએ, કારણ કે આ પાક માટે પાણીની ઉપલબ્ધતા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ મહિના છે."
આ તફાવત ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે, કૃષિ માટે, મોસમી વરસાદના કુલ જથ્થા કરતાં વરસાદનું વિતરણ વધુ મહત્વનું છે. સામાન્ય ચોમાસુ પણ સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે, જો ઓછા સમયમાં વધારે વરસાદ પડે અને તેની વચ્ચે લાંબા સમયથી વરસાદ ન પડે. સૌથી સંવેદનશીલ વિસ્તારો વિશે, નિષ્ણાતો માને છે કે અલ નિનો વર્ષો દરમિયાન ભારતના કેટલાક ભાગો અન્ય ભાગો કરતા વધુ સંવેદનશીલ હોય છે.
પોલના મતે, સૌથી વધુ જોખમ સામાન્ય રીતે મધ્ય અને દ્વીપકલ્પીય ભારતમાં રહે છે, ખાસ કરીને વરસાદ આધારિત કૃષિ પ્રદેશોમાં. આમાં મહારાષ્ટ્રના મરાઠવાડા અને વિદર્ભ પ્રદેશો, કર્ણાટકના આંતરિક વિસ્તારો, તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ અને મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢના ભાગોનો સમાવેશ થાય છે. જો વરસાદમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય તો ગુજરાત, રાજસ્થાન અને બુંદેલખંડ ક્ષેત્રમાં પણ જોખમનું સ્તર વધી શકે છે. આ વિસ્તારો ખેતી, ભૂગર્ભજળ રિચાર્જ અને પીવાના પાણી પુરવઠા માટે મોસમી ચોમાસાના વરસાદ પર ખૂબ આધાર રાખે છે. તેનાથી વિપરીત, પૂર્વી અને ઉત્તરપૂર્વીય ભારતમાં ઐતિહાસિક રીતે પ્રમાણમાં ઓછી સંવેદનશીલતા દર્શાવવામાં આવી છે, જોકે સ્થાનિક પરિણામો એક અલ નિનો ઘટનાથી બીજી ઘટનામાં નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ શકે છે.
ઈન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલ (IOD) ની અસર શું થશે?
હવામાનશાસ્ત્રીઓ જે એક વસ્તુ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે તે છે ઈન્ડિયન ઓશન ડાઇપોલ. આ વધુ એક મહત્વપૂર્ણ મોસમી ઘટના છે, જે ભારતમાં વરસાદ પર અસર નાખે છે. IMD એ જણાવ્યું છે કે, હાલમાં હિંદ મહાસાગરમાં ન્યૂટ્રલ IOD સ્થિતિ પ્રવર્તે છે અને સમગ્ર ચોમાસા દરમિયાન તે ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે.
ન્યૂટ્રલ IOD નો અર્થ એ છે કે આ તબક્કે અલ નિનોની અસરોને નોંધપાત્ર રીતે વધારવા અથવા ઓછી કરવાની શક્યતા નથી. તેમ છતાં, પરિવર્તનની શક્યતા રહે છે. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, અલ નિનોની શરૂઆતની જાહેરાત કરતી વખતે, જાપાનની હવામાન એજન્સીએ સૂચવ્યું હતું કે, જુલાઈની આસપાસ 'સકારાત્મક' IOD સ્થિતિ વિકસી શકે છે. જો આવું થાય, તો તે ભારતના ચોમાસા પર અલ નિનોની કેટલીક પ્રતિકૂળ અસરોને આંશિક રીતે ઘટાડી શકે છે.
ઐતિહાસિક માહિતી દર્શાવે છે કે હકારાત્મક IOD ઘટનાઓએ ઘણીવાર ભારતના ભાગોમાં વરસાદને સુધારવામાં મદદ કરી છે, અલ નિનો વર્ષો દરમિયાન પણ. આ ખરેખર થશે કે કેમ તે આગામી અઠવાડિયામાં સ્પષ્ટ થશે. આબોહવા પરિવર્તને ચિંતાઓને વધુ વધારી છે; પર્યાવરણીય નિષ્ણાતો દલીલ કરે છે કે અલ નિનો અંગેની ચર્ચાઓને આબોહવા પરિવર્તનના વ્યાપક સંદર્ભથી અલગ કરી શકાતી નથી.
દિલ્હી સ્થિત પર્યાવરણવિદ મનુ સિંહે ટિપ્પણી કરી હતી કે, હવામાન એજન્સીઓમાં હાલની વિસંગતતાઓને વિરોધાભાસ તરીકે ન જોવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું હતું કે, "બધી મુખ્ય હવામાન એજન્સીઓ સમાન પ્રશાંત મહાસાગર અને મોટાભાગે સમાન હવામાન સૂચકાંકોનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે, છતાં તેઓ સત્તાવાર જાહેરાત કરતા પહેલા થોડા અલગ માપદંડો અને વિશ્વાસ સ્તરનો ઉપયોગ કરી શકે છે."
તેમણે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે વધતા વૈશ્વિક તાપમાન હવામાન પ્રણાલીઓને વધુને વધુ અણધારી બનાવી રહ્યું છે. સિંહે કહ્યું, "સમગ્ર ભારતમાં અને વિશ્વના અન્ય ઘણા ભાગોમાં, આપણે ઝડપથી બદલાતા અને અનિયમિત હવામાન પેટર્ન જોઈ રહ્યા છીએ - જેમ કે લાંબા અને તીવ્ર હીટવેવ, ત્યારબાદ અચાનક તીવ્ર તોફાનો, વાદળ ફાટવા અને અત્યંત ભારે વરસાદની ઘટનાઓ."
તેમના મતે, માનવ-પ્રેરિત આબોહવા પરિવર્તન અને મજબૂત અલ નિનોના વિકાસનું મિશ્રણ વરસાદની અનિયમિતતાનું જોખમ વધારી શકે છે, પાક-વાવણી ચક્રને વિક્ષેપિત કરી શકે છે, ભૂગર્ભજળ રિચાર્જ ઘટાડી શકે છે અને વરસાદ-આધારિત પ્રદેશોમાં જળ સંસાધનો પર વધારાની તાણ લાવી શકે છે. આ બે મહિના પોલિસી નિર્માતાઓ, ખેડૂતો અને પાણી વ્યવસ્થાપકો માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.
IMD એ જણાવ્યું હતું કે, તે પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઘટનાક્રમનું નિરીક્ષણ કરવાનું ચાલુ રાખશે અને ચોમાસાની ઋતુ આગળ વધતાં નિયમિત માસિક અપડેટ્સ જારી કરશે. જોકે અલ નિનોની સત્તાવાર શરૂઆતની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે, નિષ્ણાતો કહે છે કે ભારતમાં વરસાદ, કૃષિ અને પાણીની સુરક્ષા પર તેની અંતિમ અસર આગામી અઠવાડિયામાં આ ઘટનાક્રમ કેટલો મજબૂત રીતે વિકસે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.
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