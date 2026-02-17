ETV Bharat / bharat

ભારતને દુનિયાની ટૉપ 3 AI સુપરપાવરમાંથી એક હોવું જોઈએ: PM મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે AI જૂના પુસ્તકોનું ડિજિટાઇઝેશન અને અનુવાદ શક્ય બનાવી રહ્યું છે, જેનાથી ભારતીય સભ્યતા સંબંધિત જ્ઞાનનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે AI જૂના પુસ્તકોનું ડિજિટાઇઝેશન અને અનુવાદ શક્ય બનાવી રહ્યું છે, જેનાથી ભારતીય સભ્યતા સંબંધિત જ્ઞાનનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે AI જૂના પુસ્તકોનું ડિજિટાઇઝેશન અને અનુવાદ શક્ય બનાવી રહ્યું છે, જેનાથી ભારતીય સભ્યતા સંબંધિત જ્ઞાનનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 10:01 PM IST

નવી દિલ્હી: દેશની રાજધાનીમાં ઇન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026 ચાલી રહી છે. ગ્લોબલ સાઉથમાં આટલા મોટા પાયે આર્ટિફિશયલ ઈન્ટેલેજિન્સ પર આટલો મોટો વૈશ્વિક કાર્યક્રમ પહેલીવાર યોજાઈ રહ્યો છે. સમાચાર એજન્સી ANI સાથેની એક વિશિષ્ટ મુલાકાતમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સમિટની માર્ગદર્શક ભાવના, "સર્વજન હિતાયા, સર્વજન સુખાયા" પર ભાર મૂક્યો. તેમણે આ નવા યુગ માટે ભારતના દ્રષ્ટિકોણ પર ભાર મૂક્યો અને કહ્યું કે AIએ સંપૂર્ણપણે માનવ-કેન્દ્રિત રહીને વૈશ્વિક વિકાસને વેગ આપવો જોઈએ.

સમિટના સૂત્ર, "સર્વજન હિતાયા, સર્વજન સુખાયા" (બધાના કલ્યાણ માટે, બધાના સુખ માટે) વિશે, પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, AI એક સભ્યતાના વળાંક પર છે. તે માનવ ક્ષમતાઓને એવી રીતે વધારી શકે છે જે પહેલા ક્યારેય ન હતી, પરંતુ જો માર્ગદર્શન વિના છોડી દેવામાં આવે તો તે હાલના સામાજિક માળખાને પણ પડકાર આપી શકે છે. તેથી, અમે ઇરાદાપૂર્વક આ સમિટનું નિર્માણ અસરની આસપાસ કર્યું છે, જે ફક્ત નવીનતા જ નહીં પરંતુ અર્થપૂર્ણ અને સમાન પરિણામો પણ સુનિશ્ચિત કરે છે. માર્ગદર્શક ભાવના, "સર્વજન હિતાયા, સર્વજન સુખાયા", ભારતની સભ્યતાની માનસિકતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ટેકનોલોજીનો અંતિમ ધ્યેય "બધાનું ભલું, બધાની ખુશી" હોવો જોઈએ. ટેકનોલોજીનો હેતુ માનવતાની સેવા કરવાનો છે, તેને બદલવાનો નથી. આ સમિટ લોકો, ગ્રહ અને પ્રગતિની આસપાસ બનેલ છે. AI સિસ્ટમ્સ વિશ્વભરના સમાજોમાં ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાન અને ડેટા પર આધારિત છે. તેથી, અમે ઇચ્છીએ છીએ કે AIના ફાયદા ફક્ત શરૂઆતના અપનાવનારાઓ સુધી મર્યાદિત ન રહે, પરંતુ દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચે.

તેમણે કહ્યું કે ગ્લોબલ સાઉથમાં આયોજિત પ્રથમ ગ્લોબલ AI સમિટ તરીકે, ભારત એક એવું પ્લેટફોર્મ બનાવી રહ્યું છે જે ઓછા રજૂ થયેલા અવાજો અને વિકાસ પ્રાથમિકતાઓને પ્રોત્સાહન આપે છે. AI શાસન, સમાવિષ્ટ ડેટાસેટ્સ, આબોહવા એપ્લિકેશનો, કૃષિ ઉત્પાદકતા, જાહેર આરોગ્ય અને બહુવિધ ભાષાઓની ઍક્સેસ અમારા માટે પેરિફેરલ મુદ્દાઓ નથી; તે કેન્દ્રિય છે. અમારું વિઝન સ્પષ્ટ છે: AI એ સંપૂર્ણપણે માનવ-કેન્દ્રિત રહીને વૈશ્વિક વિકાસને વેગ આપવો જોઈએ.

વિકસિત ભારત 2047 વિઝનમાં AI ની ભૂમિકા અંગે, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે AI ભારતની 2047 વિકાસ યાત્રામાં એક પરિવર્તનશીલ તકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. AI નો વિચારશીલ, વ્યૂહાત્મક ઉપયોગ ગહન વિકાસ પડકારોને સંબોધવામાં મદદ કરે છે, સંપૂર્ણપણે નવી આર્થિક તકો બનાવે છે, સમાવિષ્ટ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે, શહેરી-ગ્રામીણ વિભાજનને સંકુચિત કરે છે અને તકોની ઍક્સેસમાં વધારો કરે છે.

પીએમ મોદીએ આરોગ્યસંભાળ અને શિક્ષણમાં AI ના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે કહ્યું કે શિક્ષણમાં, ભારતીય ભાષાઓમાં AI-સંચાલિત વ્યક્તિગત શિક્ષણ પ્લેટફોર્મ ગામડા અને સરકારી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને કસ્ટમાઇઝ્ડ શૈક્ષણિક સમર્થન પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે એક અનોખી પહેલમાં, અમૂલ હજારો ગામડાઓમાં ૩૬ લાખ મહિલા ડેરી ખેડૂતો સુધી પહોંચવા માટે AI નો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે, પશુઓના સ્વાસ્થ્ય અને ઉત્પાદકતા પર ગુજરાતીમાં વાસ્તવિક સમયનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડી રહ્યું છે અને પાયાના સ્તરે મહિલા ઉત્પાદકોને સશક્ત બનાવી રહ્યું છે.

તેમણે ઉમેર્યું કે વારસાના સંરક્ષણમાં, AI પ્રાચીન પુસ્તકોના ડિજિટાઇઝેશન અને અનુવાદને સક્ષમ બનાવી રહ્યું છે, જે ભારતની સભ્યતામાં મૂળ રહેલા જ્ઞાન પ્રણાલીઓને ખોલી રહ્યું છે. એવા સમયે જ્યારે વિશ્વ AI સાથે સંકળાયેલા વધતા અંતર વિશે ચિંતિત છે, ત્યારે ભારત આ અંતરને દૂર કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. અમે તેને દરેક ગામ, દરેક જિલ્લા અને દરેક નાગરિકને આરોગ્ય, શિક્ષણ અને આર્થિક તકો પૂરી પાડવા માટે એક શક્તિશાળી સાધન બનાવી રહ્યા છીએ.

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે ભારત પાસે ફક્ત ગ્રાહક તરીકે જ નહીં પણ સર્જક તરીકે પણ AI પાવરહાઉસ બનવા માટે પ્રતિભા અને ઉદ્યોગસાહસિક ઉર્જા છે. આપણા સ્ટાર્ટઅપ્સ, સંશોધન સંસ્થાઓ અને ટેક ઇકોસિસ્ટમ AI સોલ્યુશન્સ બનાવી શકે છે જે ઉત્પાદનમાં વધારો કરશે, શાસનમાં સુધારો કરશે અને નવી નોકરીઓનું સર્જન કરશે. મને વિશ્વાસ છે કે આપણા યુવા ભારતીયો વાસ્તવિક જીવન માટે AI સોલ્યુશન્સ બનાવી શકે છે, જે ખેડૂતો, MSME, મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકો અને પાયાના ઇનોવેટર્સ માટે રચાયેલ છે. અમે આપણા પ્રતિભાશાળી યુવાનોના દરેક પ્રયાસને મજબૂત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આત્મનિર્ભર ભારત તરફની આપણી યાત્રા એક મૂળભૂત સિદ્ધાંત પર બનેલી છે: ભારતે ફક્ત ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, પરંતુ તેને બનાવવો જોઈએ. આત્મનિર્ભર ભારતમાં AI માટેનું મારું વિઝન ત્રણ સ્તંભો પર આધારિત છે: સાર્વભૌમત્વ, સમાવેશીતા અને નવીનતા. મારું વિઝન એ છે કે ભારત વૈશ્વિક સ્તરે ટોચની ત્રણ AI સુપરપાવર્સમાંનું એક બને, ફક્ત AIના ઉપયોગમાં જ નહીં, પરંતુ તેની રચનામાં પણ. અમારા AI મોડેલ્સનો ઉપયોગ વિશ્વભરમાં કરવામાં આવશે, જે અબજો લોકોને તેમની પોતાની ભાષાઓમાં સેવા આપશે.

તેમણે કહ્યું કે આપણા AI સ્ટાર્ટઅપ્સનું મૂલ્ય સેંકડો અબજોમાં થશે, લાખો ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી નોકરીઓનું સર્જન કરશે. આપણી AI-સંચાલિત જાહેર સેવાઓનો વિશ્વભરમાં કાર્યક્ષમ, સમાન શાસન માટેના માપદંડ તરીકે અભ્યાસ કરવામાં આવશે. સૌથી અગત્યનું, દરેક ભારતીય AIને તક પ્રદાતા, ક્ષમતા વધારનાર અને માનવતાના સેવક તરીકે અનુભવશે, તેમની આજીવિકા માટે ખતરો કે નિયંત્રણના સાધન તરીકે નહીં.

તેમણે કહ્યું કે AI માં આત્મનિર્ભર ભારતનો અર્થ એ છે કે ભારત ડિજિટલ સદી માટે પોતાનો કોડ લખે છે, અને IndiaAI મિશન દ્વારા, અમે ખાતરી કરી રહ્યા છીએ કે કોડ આપણા મૂલ્યોને પ્રતિબિંબિત કરે છે, આપણા લોકોની સેવા કરે છે અને ભારતને વિશ્વ માટે એક જવાબદાર AI લીડર બનાવે છે.

