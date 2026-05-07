ભારતને સરહદ પારના આતંકવાદ સામે સ્વરક્ષણનો અધિકાર: વિદેશ મંત્રાલય

વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારત આતંકવાદ વિરૂદ્ધ વિશ્વભરમાં લડાઇને મજબૂત કરવા માટે કામ કરતું રહેશે

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલ (ANI)
By PTI

Published : May 7, 2026 at 6:58 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતે સરહદ પાર થતી પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદી ગતિવિધિઓ વિરૂદ્ધ આત્મરક્ષણના પોતાના અધિકારનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો અને આતંકવાદ સામેની વૈશ્વિક લડાઇને મજબૂત કરવાનો સંકલ્પ લીધો હતો.

ઓપરેશન સિંદૂરની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર નવી દિલ્હીનો કડક મેસેજ આવ્યો છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું, "આજે આપણે ઓપરેશન સિંદૂરની પ્રથમ વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. આખી દુનિયાએ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલો જોયો છે. સરહદ પારથી આતંકવાદને પ્રાયોજિત કરવા બદલ પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો."

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ કહ્યું, "દુનિયા જાણે છે કે સરહદ પારનો આતંકવાદ લાંબા સમયથી પાકિસ્તાનની નીતિનો ભાગ રહ્યો છે. આપણને આતંકવાદ વિરૂદ્ધ આત્મરક્ષણનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે."

જયસ્વાલે કહ્યું કે ભારત આતંકવાદ વિરૂદ્ધ વૈશ્વિક લડાઇને મજબૂત કરવા માટે કામ કરતું રહેશે. પહેલગામ આતંકી હુમલાના જવાબમાં ભારતે ગયા વર્ષે 7 મેએ ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું હતું જેમાં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાનના કબ્જા હેઠળના કાશ્મીર (PoK)માં 9 આતંકી ઠેકાણાઓ પર હવાઇ હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા અને ઓછામાં ઓછા 100 આતંકવાદીઓને ઠાર મારવામાં આવ્યા હતા.

આતંકી ઠેકાણાઓ પર ભારતની કાર્યવાહીને કારણે ઇસ્લામાબાદ સાથે તણાવ વધી ગયો અને પાકિસ્તાને જવાબી હુમલા કર્યા હતા. જોકે, તેમાંથી મોટાભાગના હુમલાને ભારતીય સેનાએ નિષ્ફળ બનાવ્યા હતા. બન્ને પક્ષના સૈન્ય અધિકારીઓ વચ્ચે હોટલાઇન પર વાતચીત બાદ 10 મેએ યુદ્ધવિરામ પર સંમતિ બની હતી.

ઓપરેશન સિંદૂર પર નવો ખુલાસો

આ પહેલા ભારતીય સેનાના સીનિયર અધિકારીઓે ઓપરેશન સિંદૂરને ભારતના ઇતિહાસની મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટના ગણાવી હતી. ગયા વર્ષે પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલામાં 26 નિર્દોષ લોકોના મોતના એક વર્ષ બાદ સેના, વાયુસેના અને નૌકાદળના સીનિયર અધિકારીઓએ આ ઓપરેશનની સફળતા પર વિસ્તારથી ચર્ચા કરી હતી.

લેફ્ટનન્ટ જનરલ રાજીવ ઘાઇ, એર માર્શલ અવધેશ ભારતી અને વાઇસ એડમિરલ એએન પ્રમોદે સંયુક્ત રીતે કહ્યું કે, આ ઓપરેશન આતંકવાદી અને તેમના સમર્થનના ઢાંચા વિરૂદ્ધ ભારતની દૃઢ ઇચ્છાશક્તિનું એક પ્રતીક છે, તેમણે જણાવ્યું કે ભારતે 13 પાકિસ્તાન વિમાન તોડી પાડ્યા હતા અને 11 બેઝને નષ્ટ કર્યા હતા તેમજ 100થી વધુ પાકિસ્તાની સૈનિકોને ઠાર માર્યા હતા.

'ઓપરેશન સિંદૂર'ની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર લેફ્ટનન્ટ જનરલ રાજીવ ઘાઇએ ગુરૂવારે જણાવ્યું કે ભારત તેની સાર્વભૌમત્વ, સુરક્ષા અને લોકોની મજબૂતી જવાબદારીપૂર્વક કરશે અને આતંકવાદ સામેની તેની લડાઇ ચાલુ રહેશે.

