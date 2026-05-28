'ભારત પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની સપ્લાય', કેન્દ્રએ રાજ્યોને ઇંધણની જમાખોરી, કાળાબજાર રોકવા કહ્યું
સરકારે જણાવ્યું હતું કે, પીએસયુ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ રિટેલ ગ્રાહકોને બચાવવા માટે નુકસાન સહન કરી રહી છે.
Published : May 28, 2026 at 9:34 AM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે, દેશમાં બધી સ્થાનિક માંગને પહોંચી વળવા માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલનો "પર્યાપ્ત કરતાં વધુ" પુરવઠો છે, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, પુરવઠાની કોઈ અછત નથી, તેમ છતાં તેણે સબસિડીવાળા રિટેલ ઇંધણને ઔદ્યોગિક ઉપયોગમાં લેવા સામે ચેતવણી આપી હતી.
કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ભારત 22 રિફાઇનરીઓમાં 258.1 મિલિયન ટન વાર્ષિક ક્ષમતા સાથે વિશ્વનું ચોથું સૌથી મોટું રિફાઇનિંગ હબ છે. નાણાકીય વર્ષ 26 માં 243.2 મિલિયન ટનના સ્થાનિક વપરાશને પહોંચી વળવા માટે પૂરતું ઇંધણ ઉત્પન્ન કર્યું, જ્યારે 61.5 મિલિયન ટન પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની નિકાસ કરી.
નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે, "કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરી અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે જાહેર ક્ષેત્રની તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs), રાજ્ય સરકારો અને ઉદ્યોગ સંસ્થાઓ સાથે સતત સંકલનમાં રહ્યા છે."
રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય સચિવો તેમજ ઉદ્યોગ સંસ્થાઓ FICCI અને CII સાથે પરિસ્થિતિની સમીક્ષામાં જમીન પર "પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની કોઈ અછત" જોવા મળી નથી, એમ મંત્રાલયે ઉમેર્યું હતું કે, કોઈપણ સ્પષ્ટ તંગી "મનસ્વીતા" થી ઉદ્ભવી છે, પુરવઠાના અવરોધોથી નહીં.
સરકારે જણાવ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયાના તણાવ સાથે જોડાયેલી અસ્થિરતા વચ્ચે રિટેલ ગ્રાહકોને આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતોમાં થતા ફેરફારતી બચાવવા માટે, સરકારી ઓઇલ કંપનીઓ પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ઘરેલુ LPG પર રોજનું લગભગ 550 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન ભોગવી રહી છે.
તેમાં કહેવાયું છે કે, આ સબસિડી બફર તેવા પરિવારો, વાહનચાલકો અને ખેડૂતો માટે છે જેઓ છૂટક પંપનો ઉપયોગ કરે છે. જો કે, તેમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ખરીદદારો જથ્થાબંધ ચેનલોથી ખરીદીને રિટેલ આઉટલેટ્સ તરફ વાળીને આ મૂલ્ય લાભનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે. જેનાથી સ્થાનિક ઉપલબ્ધતાને અસર થઈ રહી છે અને ફ્યૂલ સ્ટેશનો પર કૃત્રિમ દબાણ બની રહ્યું છે.
નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે ,"કોઈપણ પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનની અછત નથી. કેટલીક જગ્યાએ કિંમતની અંતરનો લાભ ઉઠાવવા આવી પેટર્ન જોવા મળી રહી છે, જેથી અછતનો ભ્રમ પેદા થઈ રહ્યો છે."
ઓઇલ મંત્રાલયે બજારહિસ્સામાં ફેરફારની પણ નોંધ લીધી છે, જેમાં ખાનગી ઇંધણ રિટેલર્સે આ મહિને હાઇ-સ્પીડ ડીઝલના વેચાણમાં આશરે 38 ટકાનો ઘટાડો જોયો છે, જ્યારે PSU OMC દ્વારા જથ્થાબંધ ઔદ્યોગિક ઉપાડ લગભગ 29 ટકા ઘટ્યો છે, જેનું પ્રમાણ રિટેલ આઉટલેટ્સમાં જતા હોવાનું કહેવાય છે.
સરકારે જણાવ્યું હતું કે, તેણે ઉદ્યોગ સંગઠનોને કહ્યું છે કે આવી ખોટી હરકતો સામે સભ્યોને જાગૃત કરે. સાથે જ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને સંબંધિત કાનૂની જોગવાઈઓ હેઠળ પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના સંગ્રહખોરી, કાળાબજાર, અનધિકૃત સંગ્રહ અને ખોટા ઉપયોગને રોકવા માટે ખાસ અમલીકરણ ટુકડીઓ તૈનાત કરવા વિનંતી કરી છે.
નોંધનીય છે કે, એક મહિનાની અંદર, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર લગભગ 7.5 રૂપિયા અને સીએનજીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો છ રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ઈરાન યુદ્ધને કારણે ઉર્જાના વધેલા ખર્ચનો બોજ ગ્રાહકો પર નાખવામાં આવી રહ્યો છે.
