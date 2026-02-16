ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ 3 દિવસ ભારતના પ્રવાસે, નવી દિલ્હી સ્થિત એઈમ્સની મુલાકાત લેશે
February 16, 2026
નવી દિલ્હી : ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના વ્યૂહાત્મક સંબંધો કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) અને આરોગ્યસંભાળના ક્ષેત્રમાં એક નવા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરવા માટે તૈયાર છે. ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન 18 ફેબ્રુઆરીએ નવી દિલ્હી સ્થિત ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (AIMS)ની મુલાકાત લેશે. આ મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તબીબી સંશોધનમાં, ખાસ કરીને મગજના સ્વાસ્થ્ય અને અદ્યતન MRI તકનીકોમાં AIના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન એઈમ્સ ખાતે ઉચ્ચ-સ્તરીય યુનિવર્સિટી અને વૈજ્ઞાનિક બેઠકોના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. આ બપોરની મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ ભારત અને ફ્રાન્સના અગ્રણી વૈજ્ઞાનિકો, ડોકટરો અને સંશોધકો સાથે વાતચીત કરશે. મેક્રોન એઈમ્સના વિદ્યાર્થીઓ સાથે પણ મુલાકાત કરશે જેઓ ભવિષ્યના સ્વાસ્થ્ય પડકારો માટે એઆઈ-આધારિત ઉકેલો પર કામ કરી રહ્યા છે.
મગજના સ્વાસ્થ્ય અને AI પર ચર્ચાઓ કેન્દ્રિત રહેશે
આ બેઠકમાં મશીન લર્નિંગ અને અદ્યતન ઇમેજિંગ તકનીકો મગજ સંબંધિત રોગો, જેમ કે અલ્ઝાઇમર, પાર્કિન્સન અને અન્ય માનસિક બીમારીઓને સમયસર શોધવામાં કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. નિષ્ણાતો માને છે કે ભારત જેવા વિશાળ દેશમાં, જ્યાં નિષ્ણાતોની અછત છે, AI-આધારિત MRI તકનીકો ડોકટરોને સચોટ નિર્ણયો લેવામાં ક્રાંતિકારી મદદ પૂરી પાડી શકે છે. ડોકટરો માને છે કે AI માત્ર એક ટેકનોલોજી નથી, પરંતુ દર્દીઓના જીવન બચાવવાનું એક ચોક્કસ માધ્યમ બની શકે છે. ફ્રાન્સ સાથેનો આ સહયોગ ઇમેજિંગ ડેટાના વિશ્લેષણને નવી ઊંચાઈએ લઈ જશે.
ફ્રાન્સ ન્યુરો-ઇમેજિંગને ટેકો આપશે
આ આંતરરાષ્ટ્રીય પહેલમાં ફક્ત એઇમ્સ જ નહીં પરંતુ અન્ય ઘણી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓ પણ સામેલ છે. IIT દિલ્હી ટેકનિકલ સપોર્ટ અને અલ્ગોરિધમ વિકાસ પ્રદાન કરશે. સોર્બોન યુનિવર્સિટી ફ્રેન્ચ બાજુએ શૈક્ષણિક અને સંશોધન નેતૃત્વ પ્રદાન કરશે. પેરિસ બ્રેઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મગજ સંશોધનમાં વૈશ્વિક કુશળતા શેર કરવામાં મદદ કરશે.
ફ્રાન્સ લાંબા સમયથી ન્યુરોઇમેજિંગ અને એડવાન્સ્ડ MRI ક્ષેત્રમાં અગ્રેસર રહ્યું છે. અગાઉ, ફ્રેન્ચ પ્રતિનિધિમંડળોએ AIMS ની મુલાકાત લીધી છે. રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનની મુલાકાત આ ચર્ચાઓને વ્યવહારમાં મૂકશે. AI ટેકનોલોજી રોગોનું વહેલું નિદાન, સારવાર ખર્ચ ઘટાડવા અને સફળતા દર વધારવામાં સક્ષમ બનાવશે. આ મુલાકાત માત્ર એક ઔપચારિક બેઠક જ નહીં પરંતુ ભારતના 'ઇન્ડિયાએઆઈ મિશન' અને ફ્રાન્સની ટેકનિકલ કુશળતા વચ્ચે એક મજબૂત સેતુ તરીકે પણ કામ કરશે. એવી અપેક્ષા છે કે આ મુલાકાત દરમિયાન આરોગ્ય સંશોધન સંબંધિત કેટલાક મહત્વપૂર્ણ કરારો પર હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે.
