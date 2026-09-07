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ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધો નવી ઊંચાઈએ પહોંચ્યા: પેરિસમાં સ્વામિનારાયણ હિન્દુ મંદિરના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે PM મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, સ્વામિનારાયણ મંદિર આ શક્યતાઓમાં એક નવું પરિમાણ ઉમેરે છે. તે 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' અને 'બિલ્ટ ઇન ફ્રાન્સ' છે.

PM મોદી
PM મોદી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 9:51 AM IST

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નવી દિલ્હીઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે ભારત-ફ્રાન્સના સંબંધ નવી ઉંચાઈઓ પર પહોંચી ગયા છે, અને આ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ખાસ કરીને એટલા માટે વિશેષ છે કારણ કે તે લાંબા સમયથી ચાલતા સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય સંબંધોના મજબૂત પાયા પર આધારિત છે.

પેરિસમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરના વર્ચ્યુઅલ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે સંબોધન કરતા, પીએમ મોદીએ આશા વ્યક્ત કરી કે આ ભવ્ય મંદિર આવનારી સદીઓ સુધી બંને દેશો વચ્ચે સહયોગ અને તકનું પ્રતીક રહેશે. તેમણે કહ્યું, "તાજેતરના વર્ષોમાં, ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના સંબંધો નવી ઊંચાઈએ પહોંચ્યા છે. મારા મિત્ર રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન સાથે મળીને, બંને દેશો એક ખાસ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી બનાવી રહ્યા છે."

પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત અને ફ્રાન્સ ટેકનોલોજી, AI અને સંરક્ષણથી લઈને અવકાશ અને આબોહવા એક્શન સુધીના ક્ષેત્રોમાં નવી ગતિ અને ઉર્જા સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "આપણે 2026ને ભારત-ફ્રાન્સ યર ઑફ ઈનોવેશન તરીકે પણ ઉજવી રહ્યા છીએ. આ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી એટલા માટે ખાસ છે કારણ કે, તે આપણા લાંબા સમયથી ચાલતા સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય સંબંધોના મજબૂત પાયા પર આધારિત છે."

પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે સંયુક્ત સાહસોની સંભાવનાઓ અંગે હાલમાં ઘણી ચર્ચા ચાલી રહી છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે ઇતિહાસ એ હકીકતનો સાક્ષી છે કે ફ્રાન્સમાં ભારતીય સૈનિકોએ આપેલા બલિદાન આજે પણ લોકોના હૃદયમાં જીવંત છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "ભાષા ઉત્સાહીઓ પણ સંસ્કૃતને લોકપ્રિય બનાવવામાં ફ્રેન્ચ વિદ્વાનોની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાથી વાકેફ છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને સ્વામી વિવેકાનંદ પર રોમેન રોલેન્ડના લખાણો આપણા સમાજોને એકબીજાની નજીક લાવ્યા."

વધુમાં, પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, પેરિસથી પુડુચેરીના શ્રી અરવિંદો આશ્રમ સુધી 'ધ મધર' ની આધ્યાત્મિક યાત્રાએ અસંખ્ય ભારતીય અને ફ્રેન્ચ સાધકોને પ્રેરણા આપી છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે દાયકાઓ પહેલા, શ્રીલ પ્રભુપાદ સ્વામીએ પણ ફ્રાન્સની મુલાકાત લીધી હતી, જેનાથી ઇસ્કોન દ્વારા આધ્યાત્મિક જોડાણના નવા અધ્યાયની શરૂઆત થઈ.

તેમણે કહ્યું, "આજે, યોગ આપણા દેશોના લોકોને જોડતો સેતુ પણ બની ગયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર એફિલ ટાવરની છબીઓ ફ્રાન્સમાં યોગની અપાર લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે." પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, સ્વામિનારાયણ મંદિર આ શક્યતાઓમાં એક નવું પરિમાણ ઉમેરે છે - તે 'મેડ ઇન ઇન્ડિયા' અને 'બિલ્ટ ઇન ફ્રાન્સ' છે.

તેમણે કહ્યું, "આ મંદિર માટેના ઘણા પથ્થરો ભારતમાં કોતરવામાં આવ્યા હતા, જે ભારતની પ્રાચીન કારીગરીને ફ્રાન્સમાં આધુનિક એન્જિનિયરિંગ સાથે જોડે છે." પીએમ મોદીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે પેરિસમાં આ નવા બનેલા મંદિરમાંથી નીકળતી ભારતીય સંસ્કૃતિ સમગ્ર યુરોપના લોકોને લાભ પહોંચાડશે. તેમણે ઉમેર્યું કે ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ સમય મળશે, ત્યારે તેઓ ચોક્કસપણે મંદિરમાં જઈને પૂજા કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

તેમણે ટિપ્પણી કરી, "આ ભવ્ય BAPS મંદિર (BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા) દ્વારા આપણા સાંસ્કૃતિક સંબંધોમાં વધુ એક સીમાચિહ્નરૂપ ઉમેરો થઈ રહ્યો છે." પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, સ્વામિનારાયણ મંદિરોએ હંમેશા ભક્તિની સાથે સેવાના કેન્દ્રો તરીકે સેવા આપતા રહ્યા છે.

તેમણે કહ્યું, "મને જણાવવામા આવ્યું છે કે, આ મંદિર પણ સેવા પ્રોજેક્ટ્સનું કેન્દ્ર બનશે." પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, જ્યારે પણ BAPS દ્નારા અલગ અલગ દેશોમાં મંદિરોની પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠા થાય છે, ત્યારે ભારતના પ્રાચીન આદર્શો અને માનવ મૂલ્યો તેમની સાથે ચાલે છે. તેમણે ઉમેર્યું, "આજે, ફ્રાન્સમાં એક ભવ્ય મંદિર તૈયાર છે, અને તે ન ફક્ત ફ્રાન્સની વિવિધતાને સમૃદ્ધ બનાવશે પરંતુ ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક બંધનોને પણ મજબૂત બનાવશે."

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PM MODI PARIS SWAMINARAYAN TEMPLE
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PM MODI PARIS SWAMINARAYAN TEMPLE

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