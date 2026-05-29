ભારતમાં આ વખતે 11 વર્ષમાં સૌથી નબળાં ચોમાસાનું અનુમાન, 'અલ નીનો' વધારશે દેશની મુસીબત
અલ નીનોને કારણે, ભારતમાં આ વર્ષે સૌથી નબળું ચોમાસુ રહેવાનો અંદાજ છે, જે 11 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી શકે છે
Published : May 29, 2026 at 10:27 PM IST
નવી દિલ્હી: આ વર્ષે દેશમાં ખેતી, પાણીની ઉપલબ્ધતા અને સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર ગંભીર અસર પડી શકે છે તેવી આશંકા છે. હવામાનશાસ્ત્રીઓએ ચેતવણી આપી છે કે ઝડપથી વિકસતી 'અલ નિનો' પરિસ્થિતિઓને કારણે, ભારત આ વર્ષે છેલ્લા 11 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી શકે છે અને સંભવતઃ તેનું સૌથી નબળો ચોમાસું જોવા મળી શકે છે.
ભારત હવામાન વિભાગ (IMD) અને સંશોધન સંસ્થા 'ક્લાઇમેટ ટ્રેન્ડ્સ' ના નવા ડેટા અનુસાર, આ વર્ષે દુષ્કાળ અથવા અત્યંત ઓછો વરસાદ પડવાની 60 ટકા સંભાવના છે, જે દેશની ખાદ્ય સુરક્ષા અને સમગ્ર અર્થતંત્ર માટે એક મોટી કટોકટી ઉભી કરશે.
હવામાન વિભાગના ડેટા શું દર્શાવે છે?
હવામાન વિભાગ (IMD) ની આગાહી અનુસાર, 2026 દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન, દેશમાં લાંબા ગાળાના સરેરાશ (LPA) ના માત્ર 90 ટકા જેટલો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ આંકડો દુષ્કાળના વર્ષની નજીક ખતરનાક માનવામાં આવે છે.
દરમિયાન, યુ.એસ. નેશનલ ઓશનિક એન્ડ એટમોસ્ફેરિક એડમિનિસ્ટ્રેશન (NOAA) અનુસાર, મે અને જુલાઈ વચ્ચે અલ નિનો પરિસ્થિતિઓ ઉભરવાની 82 ટકા સંભાવના છે - જે શિયાળા સુધીમાં વધીને 96 ટકા થવાની ધારણા છે. આ પરિસ્થિતિ 1950 થી વૈશ્વિક સ્તરે જોવા મળેલી ચાર મુખ્ય 'સુપર અલ નિનો' ઘટનાઓ (જેમ કે 1997-98 અને 2015-16) જેટલી ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.
ચોમાસાના વિરામથી ચિંતાઓ વધી
પરિસ્થિતિ પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરતા, મેરીલેન્ડ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર એમેરિટસ અને IIT કાનપુરના વિઝિટિંગ પ્રોફેસર રઘુ મુર્તુગુડ્ડેએ જણાવ્યું હતું કે, "ચોમાસાનો કુલ આંકડો એટલો મહત્વપૂર્ણ નથી જેટલો તમામ પ્રદેશો (વિતરણ) માં સમાન રીતે વરસાદ પડવાની જરૂરિયાત છે. હવામાન મોડેલો આશાસ્પદ અંદાજ રજૂ કરી રહ્યા નથી. આ વર્ષે, દેશમાં છૂટાછવાયા વરસાદ - તીવ્રતામાં વિવિધ - અને મોસમની મધ્યમાં લાંબા સમય સુધી સૂકા સમયગાળા (જેને 'ચોમાસાના વિરામ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ પરિસ્થિતિઓ જોવા મળે તેવી શક્યતા છે."
તેમણે ચોમાસાના વિલંબિત પ્રારંભ અને પાકિસ્તાનથી ફૂંકાતા ગરમ પવનોને કારણે ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં તીવ્ર, અત્યંત ભેજવાળા ગરમીના મોજા (હ્યુમિડ હીટવેવ્સ) ની સંભાવના અંગે ચેતવણી પણ જારી કરી હતી.
અડધાથી વધુ ખેતીલાયક જમીન પર કટોકટી મંડરાઈ રહી છે
આ ચોમાસાના વધઘટનો સૌથી સીધો અને ગંભીર ફટકો દેશના કૃષિ ક્ષેત્ર પર પડશે. 'સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચર સેન્ટર'ના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ડૉ. જી.વી. રમણજનેયુલુ અને FLAME યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડૉ. અંજલ પ્રકાશે નોંધ્યું છે કે ભારતની ખેતીલાયક જમીનનો આશરે 52 ટકા ભાગ આજ સુધી સંપૂર્ણપણે વરસાદ પર આધારિત છે. વધુમાં, કુલ પાક ઉત્પાદનનો 40 ટકા ભાગ ચોમાસા પર આધાર રાખે છે.
નિષ્ણાતોના મતે, જો એક અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી સૂકો સમય રહે છે, તો જમીન પાકને ટકાવી રાખવામાં અસમર્થ બની જાય છે. અપૂરતો વરસાદ ભૂગર્ભજળના ભરપાઈને અટકાવશે, અને જળાશયોમાં પાણીના સ્તરમાં ઘટાડો થવાથી ચોખા જેવા પાકોની ઉપજ, વીજળી ઉત્પાદન અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આજીવિકા પર ગંભીર અસર પડશે.
બળતણની મોંઘવારી અને હવામાનનો માર
'ક્લાઇમેટ ટ્રેન્ડ્સ' ના સ્થાપક અને નિર્દેશક આરતી ખોસલાએ ચેતવણી આપી છે કે ઓછો વરસાદ, ભારે ગરમી અને બળતણ અને ખાતરોના વધતા વૈશ્વિક ભાવોનું સંગમ ભારત માટે "મોટી બહુપક્ષીય કટોકટી" પેદા કરી શકે છે.
જોકે, સિઝનના અંતિમ અઠવાડિયા દરમિયાન હિંદ મહાસાગરમાં 'સકારાત્મક હિંદ મહાસાગર દ્વિધ્રુવી' (IOD) વિકસિત થવાની ધારણા છે, જે દુષ્કાળની અસરને થોડી ઓછી કરી શકે છે. તેમ છતાં, આ શક્તિશાળી અલ નીનોની અસરોને સંપૂર્ણપણે નિષ્ક્રિય કરવા માટે પૂરતું રહેશે નહીં.
2027 સૌથી ગરમ વર્ષ બની શકે છે
સ્કાયમેટ વેધરના પ્રમુખ જી.પી. શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આપણા મહાસાગરો માનવ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થતી વધારાની ગરમીના લગભગ 90 ટકા શોષી રહ્યા છે. મહાસાગરનું પાણી લાંબા સમય સુધી ગરમી જાળવી રાખે છે. પરિણામે, અલ નીનો મજબૂત હોય કે નબળો, તેની હાજરી વૈશ્વિક તાપમાનમાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે.
વૈજ્ઞાનિકોનો અંદાજ છે કે, આ જ કારણોસર, 2026નું વર્ષ ઇતિહાસના સૌથી ગરમ વર્ષોમાં સ્થાન મેળવી શકે છે, જ્યારે આગામી વર્ષ - 2027 - રેકોર્ડ પરના સૌથી ગરમ વર્ષ (2024) માટે વર્તમાન રેકોર્ડ ધારકને પણ વટાવી શકે છે.
આ પણ વાંચો:
ગુજરાત સહિત દેશના મોટાભાગના વિસ્તારમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી