ભારતે ખામેનેઇના મોત પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું, વિદેશ સચિવે કંડોલન્સ રજિસ્ટર પર કર્યા હસ્તાક્ષર

દિલ્હી સ્થિત ઇરાની દૂતાવાસે પોતાનો ધ્વજ અડધો ઝુકાવી દીધો છે.

ઇરાનના સર્વોચ્ચ લીડર ખામેનેઇ
ઇરાનના સર્વોચ્ચ લીડર ખામેનેઇ (ફાઇલ તસવીર, IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: ભારતે ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઇના મોત પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. અલી ખામેનેઇના નિધન બાદ દિલ્હી સ્થિત ઇરાની દૂતાવાસે પોતાનો ધ્વજ અડધો ઝુકાવી દીધો છે.

ખામેનેઇની હત્યા ઇઝરાયેલ અને અમેરિકાના હુમલામાં થઇ હતી. ભારત સરકાર તરફથી વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરીએ ગુરૂવારે નવી દિલ્હી સ્થિત ઇરાની દૂતાવાસમાં શોક પુસ્તક પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા અને ઇરાનના સ્વર્ગીય સર્વોચ્ચ નેતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

ખામેનેઇના મોત પર ભારતે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરીએ ઇરાનના રાજદૂતને નવી દિલ્હી તરફથી સંવેદના મેસેજ આપ્યો હતો. મિસરીએ ઇરાની દૂતાવાસની મુલાકાત લીધી હતી અને ભારત સરકાર તરફથી શોક પુસ્તક પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. વિદેશ મંત્રાલયે વિદેશ સચિવ અને ભારતમાં ઇરાની રાજદૂત મોહમ્મદ ફથલી વચ્ચે વાતચીતની તસવીર પણ જાહેર કરી છે.

કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ બે દિવસ પહેલા કહ્યું હતું, "કૂટનીતિક વાર્તા વચ્ચે કોઇ પદ ઉપર રહેલ રાષ્ટ્ર અધ્યક્ષની હત્યા સમકાલીન આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં એક ભયાનક વિઘટનના સંકેત છે પરંતુ આ સ્તબ્ધ કરનારી ઘટનાથી અલગ દિલ્હીનું ચુપ રહેવું પણ હેરાન કરનારૂં છે. ભારત સરકારે ના તો આ હત્યા અને ના તો ઇરાનની સંપ્રભુતાના ઉલ્લંઘનની નિંદા કરી છે."

સોનિયા ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમેરિકા-ઇઝરાયેલના મોટા હુમલાને અવગણીને વડાપ્રધાને યુએઇ પર ઇરાનના બદલો લેવાના હુમલાની નિંદા કરવા સુધી પોતાને મર્યાદિત રાખ્યા અને તે પહેલાની ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો નહતો. તેમણે પાછળથી "ઊંડી ચિંતા" વ્યક્ત કરી અને "સંવાદ અને રાજદ્વારી" ની વાત કરી, જ્યારે ઇઝરાયલ અને અમેરિકા દ્વારા મોટા, ઉશ્કેરણી વિનાના હુમલાઓ પહેલાં પણ આ જ પ્રક્રિયા ચાલુ હતી."

ખામેનેઇની હત્યા 28 ફેબ્રુાઆરીએ ઇઝરાયેલ-અમેરિકા હુમલામાં થઇ હતી. જોકે, ભારતે પશ્ચિમ એશિયા સંકટમાં સમાધાન માટે સંવાદ અને કૂટનીતિનું આહવાન કર્યું હતું પરંતુ ખામેનેઇની હત્યા પર કોઇ પ્રતિક્રિયા આપી નહતી. મિસરીનો ઇરાની દૂતાવાસનો પ્રવાસ અને શોક પુસ્તક પર હસ્તાક્ષર કરવા એટલા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ છે કારણ કે કેટલાક વિપક્ષી દળોએ ખામેનેઇના મોત પર સરકારની પ્રતિક્રિયા ના આપવાની ટીકા કરી હતી.

