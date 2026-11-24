વેપારને નવી વેગ: ડિસેમ્બરમાં થઈ શકે છે ભારત-EU FTA, 2027માં લાગુ થવાની આશા
આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં યૂરોપીયન સંઘ-ભારત શિખર સંમેલનમાં વાતચીત પૂર્ણ થઈ હતી.
Published : November 24, 2026 at 12:30 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન આ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) પર હસ્તાક્ષર કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ કરાર 2027 ના મધ્ય સુધીમાં અમલમાં આવવાની અપેક્ષા છે, ભારતમાં યુરોપિયન યુનિયનના રાજદૂત જીન-એરિક પેકેટે સોમવારે આ અંગે જાહેરાત કરી.
આ કરારનો હેતુ બંને પક્ષો વચ્ચે વેપાર અને રોકાણને વેગ આપવાનો છે. વાટાઘાટોનો તબક્કો પૂર્ણ થઈ ગયો છે, અને બાકીની પ્રક્રિયામાં યુરોપિયન સંસદ દ્વારા ઔપચારિક હસ્તાક્ષર અને મંજૂરીનો સમાવેશ થાય છે. X પર પોસ્ટ કરાયેલા એક વિડિઓ સંદેશમાં, પેકેટે જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં EU-ભારત સમિટમાં વાટાઘાટો પૂર્ણ થઈ હતી. ત્યારથી, બંને પક્ષોના અધિકારીઓ ટેક્સ્ટને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા અને તકનીકી વિગતોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા પર કામ કરી રહ્યા છે.
“An agreement that will make a difference for growth and jobs on both sides.” - @EUAmbIndia explains the timeline and the road ahead. Where does the 🇪🇺🇮🇳 FTA stand, and what comes next? This is the first in our series on what the FTA will deliver. Stay tuned for more updates. https://t.co/2QQe8FDcw8— EU in India (@EU_in_India) November 23, 2026
યુરોપિયન યુનિયન સંઘે સપ્ટેમ્બરમાં કાઉન્સિલને કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો. યુરોપિયન મંત્રીઓ હવે આ પ્રસ્તાવ પર વિચાર કરી રહ્યા છે, અને ડિસેમ્બરમાં મંજૂરી મળવાની અપેક્ષા છે. પેકેટે કહ્યું, "અમે સંપૂર્ણપણે અપેક્ષા છે કે, ડિસેમ્બરમાં અમારી પાસે હસ્તાક્ષર કરવા માટે કરાર હશે, પેકેટે જણાવ્યું હતું કે, હસ્તાક્ષર કર્યા પછી, કરાર અમલમાં આવે તે પહેલાં તેને યુરોપિયન સંસદની મંજૂરીની જરૂર પડશે.
રાજદૂતે જણાવ્યું હતું કે, સંસદ કરારની તપાસ કરશે અને નક્કી કરશે કે તેને મંજૂરી આપવી કે નહીં, પરંતુ આ પ્રક્રિયા માટે વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. તેમણે જણાવ્યું કે જો મંજૂરી પ્રક્રિયા અપેક્ષા મુજબ પૂર્ણ થાય છે, તો કરાર 2027 ના મધ્ય સુધીમાં કાર્યરત થઈ શકે છે.
તેમણે કહ્યું, "એક વખત યૂરોપિયન તરફથી મુક્ત વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા પછી, અમે યુરોપિયન સંસદની સ્ક્રૂટનીમાં જઈશું,અને પોતાની મંજુરી આપવી પડશે. હાલમાં દિલ્હીમાં યૂરોપીયન સંસદની વિદેશી બાબતોની સમિતિની બેઠક મળી હતી, અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ કેવી રીતે કામ કરે છે. ડોક્યુમેન્ટની સારી રીતે સ્ક્રૂટની થશે. પરંતુ ફરી યૂરોપીયન સંસદ જ કહી શકે છે કે, તે સમજૂતીથી સંમત છે કે નહીં, માટે તેનાથી કોઈ નવી વાતચીત શરૂ નહીં
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "સમિતિના અધ્યક્ષે કહ્યું કે તેઓ અપેક્ષા રાખે છે કે સંસદ વસંતમાં અભિપ્રાય બનાવશે, અને તેઓ ખૂબ જ આશાવાદી છે કે તે સકારાત્મક અભિપ્રાય હશે. તેથી હું યુરોપિયન સંસદ વતી બોલતો નથી. હું યુરોપિયન સંસદની વિદેશી બાબતો સમિતિના અધ્યક્ષને ટાંકીને કહી રહ્યો છું. આ સાથે, મુક્ત વેપાર કરાર 2027 ના મધ્ય સુધીમાં અમલમાં આવી શકે છે. અને આનો અર્થ એ છે કે એકવાર તે લાગુ થઈ જાય, પછી ફાયદાઓ મળવાનું શરૂ થશે."
તેમણે આગળ ઉમેર્યું, "સમિતિના અધ્યક્ષે કહ્યું કે, તેમને આશા છે કે, સંસદ વસંતઋતુમાં એક અભિપ્રાય બનાવશે, અને તેમને ખુબ જ આશા હતી કે તે એક સકારાત્મક અભિપ્રાય રહેશે. તેથી હું આ યુરોપિયન સંસદ વતી નથી કહી રહ્યો. હું યુરોપિયન સંસદમાં વિદેશ બાબતો સમિતિના અધ્યક્ષને ટાંકી રહ્યો છું. આ સાથે, માની લો કે, 2027 ના મધ્ય સુધીમા મુક્ત વેપાર કરાર લાગુ થઈ શકે છે, તેનો અર્થ એ છે કે એકવાર તે થઈ લાગુ થઈ જાય, પછી તેના લાભો પણ થવા લાગશે."
ભારતીય નિકાસમાં મોટો વધારો થવાની અપેક્ષા છે
આ વેપાર કરાર ભારતીય નિકાસકારો માટે, ખાસ કરીને કાપડ, વસ્ત્રો, ચામડું, ફૂટવેર, દરિયાઈ ઉત્પાદનો, રત્નો અને ઘરેણાં, હસ્તકલા, એન્જિનિયરિંગ માલ અને ઓટોમોબાઈલ જેવા શ્રમ-સઘન ઉદ્યોગોમાં વધુ તકો પૂરી પાડશે તેવી અપેક્ષા છે.
વાણિજ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, કરાર અમલમાં આવ્યા પછી, શ્રમ-સઘન ક્ષેત્રોમાં આશરે US$33 બિલિયન મૂલ્યની ભારતીય નિકાસ યુરોપિયન બજારમાં શૂન્ય ટેરિફને આધિન થવાની અપેક્ષા છે. આનાથી MSME, કારીગરો, મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકો, યુવાનો અને વ્યાવસાયિકોને ફાયદો થવાની સંભાવના છે.
ભારતે કૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ઉત્પાદનો માટે બજાર ઍક્સેસમાં પણ સુધારો કર્યો છે, જ્યારે ડેરી, અનાજ અને મરઘાં જેવા સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોને નોંધપાત્ર વેપાર છૂટછાટો સાથે સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યા છે.
અહેવાલો સૂચવે છે કે કરાર ફક્ત માલના વેપાર સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ સેવાઓ, ડિજિટલ વેપાર, કસ્ટમ પ્રક્રિયાઓ, બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો અને વ્યાવસાયિકોની હિલચાલ પર જોગવાઈઓ પણ શામેલ છે.
તે કુશળ ભારતીય વ્યાવસાયિકોના યુરોપિયન દેશોમાં પરિવહનને સરળ બનાવવા માટે એક માળખું પણ પૂરું પાડે છે, જેમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આંતર-કોર્પોરેટ ટ્રાન્સફર કરનારા, કરાર આધારિત સેવા સપ્લાયર્સ અને સ્વતંત્ર વ્યાવસાયિકોને આવરી લેવામાં આવશે. EU અનુસાર, 2025 માં ભારત-EU માલ વેપાર 118 અબજ યુરો સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.