'ભારતે 13 પાકિસ્તાની એરક્રાફ્ટ અને 11 બેસ નષ્ટ કર્યા...' ઓપરેશન સિંદૂર પર ત્રણેય સેનાઓનો નવો ખુલાસો
ઓપરેશન સિંદૂરના એક વર્ષ પૂર્ણ થવા પર સેનાના સીનિયર અધિકારીઓએ વિસ્તારથી જાણકારી આપી હતી.
Published : May 7, 2026 at 3:06 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય સેનાના સીનિયર અધિકારીઓએ ઓપરેશન સિંદૂરને ભારતના ઇતિહાસની મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટના ગણાવી છે. ગયા વર્ષે પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલામાં 26 નિર્દોષ લોકોના મોતના એક વર્ષ બાદ સેના, વાયુસેના અને નૌકાદળના સીનિયર અધિકારીઓએ આ ઓપરેશનની સફળતા પર વિસ્તારથી ચર્ચા કરી હતી.
લેફ્ટનન્ટ જનરલ રાજીવ ઘાઇ, એર માર્શલ અવધેશ ભારતી અને વાઇસ એડમિરલ એએન પ્રમોદે સંયુક્ત રીતે કહ્યું કે, આ ઓપરેશન આતંકવાદી અને તેમના સમર્થનના ઢાંચા વિરૂદ્ધ ભારતની દૃઢ ઇચ્છાશક્તિનું એક પ્રતીક છે, તેમણે જણાવ્યું કે ભારતે 13 પાકિસ્તાન વિમાન તોડી પાડ્યા હતા અને 11 બેઝને નષ્ટ કર્યા હતા તેમજ 100થી વધુ પાકિસ્તાની સૈનિકોને ઠાર માર્યા હતા.
'ઓપરેશન સિંદૂર'ની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર લેફ્ટનન્ટ જનરલ રાજીવ ઘાઇએ ગુરૂવારે જણાવ્યું કે ભારત તેની સાર્વભૌમત્વ, સુરક્ષા અને લોકોની મજબૂતી જવાબદારીપૂર્વક કરશે અને આતંકવાદ સામેની તેની લડાઇ ચાલુ રહેશે.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: At the press conference on the anniversary of Operation Sindoor, Lt Gen Rajiv Ghai says, " operation sindoor was also a joint tri-service effort. it integrated land, air and maritime capabilities with shared situational awareness, common operation and… pic.twitter.com/DOMZfSbJKt— ANI (@ANI) May 7, 2026
જયપુરમાં 'ઓપરેશન સિંદૂર'ની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં લેફ્ટનન્ટ ઘાઇએ કહ્યું, "ઓપરેશન સિંદૂરને એક વર્ષ થઇ ગયું છે અને તે સમયના DGMO તરીકે હું માત્ર એક મિલિટ્રી ઓપરેશન જ નહીં પણ ભારતની રણનીતિક યાત્રામાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ ક્ષણ તરીકે જોવું છું."
તેમણે જણાવ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતે સમજી વિચારીને યોગ્ય રીતે પોતાની જૂની રીતોથી આગળ વધતા લાઇન ઓફ કંટ્રોલ (LoC) અને પાકિસ્તાન સાથે પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર આતંકને ટાર્ગેટ કર્યું હતું.
ઓપરેશનને યાદ કરતા તેમણે કહ્યું કે,તેની ચોક્સાઇ, પ્રમાણ અને હેતુની સ્પષ્ટતા સાથે, તે રાષ્ટ્રના દૃઢ સંકલ્પ, જવાબદારી અને વ્યૂહાત્મક સંયમનું નિવેદન હતું.
લેફ્ટનન્ટ ઘાઇએ જણાવ્યું હતું કે, શરૂઆતથી જ સરકારે અમને બે સ્પષ્ટ નિર્દેશો આપ્યા હતા કે સ્પષ્ટ રાજકીય-લશ્કરી ઉદ્દેશ્યો અને તેમને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓપરેશનલ સુગમતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઉદ્દેશ્યો સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવ્યા હતા: આતંકવાદી ઇકોસિસ્ટમને તોડી પાડવા અને નબળા પાડવા, તેમના આયોજનને વિક્ષેપિત કરવા અને આ ઠેકાણાઓથી ભવિષ્યમાં થયેલા હુમલાઓને રોકવા. સશસ્ત્ર દળોને ઓપરેશનનું આયોજન અને અમલ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: " sirf hungama khada karna mera maqsad nahi. meri koshish hai ki yeh soorat badalni chahiye. operation sindoor was not an end. it was just the beginning. india's fight against terror will go on. a year on, we remember not just the operation but also the… pic.twitter.com/87mV8GnTWo— ANI (@ANI) May 7, 2026
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઓપરેશન સિંદૂર અંત નથી; તે ફક્ત શરૂઆત છે. તેમણે કહ્યું, "આતંકવાદ સામે ભારતની લડાઈ ચાલુ રહેશે. ભારત તેની સાર્વભૌમત્વ, તેની સુરક્ષા અને તેના લોકોનું મજબૂતીથી, વ્યાવસાયિક રીતે અને સંપૂર્ણ જવાબદારી સાથે રક્ષણ કરશે."
આ ઓપરેશન ત્રણેય સેનાઓનો સંયુક્ત પ્રયાસ હતો. લેફ્ટનન્ટ ઘાઇએ કહ્યું કે જમીન, હવા અને દરિયાઇ ક્ષમતાઓને પરિસ્થિતિની જાણકારી, સામાન્ય કામગીરી અને ઇન્ટેલિજન્સ તસવીરો અને રિયલ ટાઇમમાં નિર્ણય લેવા સાથે જોડવામાં આવ્યું હતું.
તેમણે જણાવ્યું, "સચોટ હુમલા, કૂલ 9 જેમાં સાત ભારતીય સેનાએ અને બે ભારતીય વાયુસેનાએ કર્યા હતા. એકદમ સચોટ સમયે કરવામાં આવ્યા હતા. પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળના જમ્મુ અને કાશ્મીર અને પાકિસ્તાનના મુખ્ય ભૂમિમાં દરેક સ્થાપિત કેન્દ્રને મહત્તમ નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું."
લેફ્ટનન્ટ ઘાઇએ કહ્યું કે ઓપરેશને સ્વદેશી ક્ષમતા પણ બતાવી અને કહ્યું કે તેના ઉપયોગ કરવામાં આવેલા હથિયાર સિસ્ટમ, દારૂગોળો, રોકેટ અને મિસાઇલ, સેન્સર અને ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેર સૂટનો એક મોટો ભાગ ભારતમાં જ બનાવવામાં આવ્યો હતો.
લેફ્ટનન્ટ ઘાઇએ કહ્યું કે, બ્રહ્મોસ, આકાશ, એડવાન્સ સર્વિલાન્સ અને ટાર્ગેટિંગ સિસ્ટમની સાથે સાથે દેશી દારૂગોળો અને સ્પેર પાર્ટ્સ, તમામે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
એર માર્શલ અવધેશ કુમાર ભારતીએ જણાવ્યું કે પહેલગામની ઘટના એક એવી ઘટના હતી જેની જેટલી પણ નિંદા કરવામાં આવે તે ઓછી હશે. એર માર્શલે કહ્યું, "અમે 22 એપ્રિલ 2025એ નિર્દોષ રીતે માર્યા ગયેલા દેશના લોકોને પરત તો નથી લાવી શકતા પણ અમે આ સુનિશ્ચિત કરવાનો ઇરાદો કરી શકીએ છીએ કે આવી ઘટનાઓ ફરી ના બને. ઓપરેશન સિંદૂર જે અત્યારે રોકાયેલુ છે, તે ઇરાદા તરફ એક પ્રયાસ છે."
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Air Marshal Awadhesh Kumar Bharti says, " we struck and decimated their 9 terrorist camps on 7th may. the proof is there for everybody to see. we struck 11 of their airfields. we destroyed 13 of their aircraft either on the ground or in the air,… pic.twitter.com/G27eWPgzJn— ANI (@ANI) May 7, 2026
ભારત જીવો અને જીવવા દોના સરળ સિદ્ધાંત પર જીવે છે એમ જણાવતાં તેમણે કહ્યું, "પરંતુ જ્યારે શાંતિ માટેની આપણી ઇચ્છાને નબળાઈ અને મૌનને ગેરહાજરી સમજવામાં આવે છે, ત્યારે કાર્ય કરવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ રહેતો નથી. જ્યારે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, ત્યારે કોઈ અડધું પગલું નથી હોતું. તે મહત્ત્વપૂર્ણ છે, તે ઘાતક છે, અને ઓપરેશન સિંદૂર જ તેનું કારણ છે."
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: At the press conference on the anniversary of Operation Sindoor, Air Marshal Awadhesh Kumar Bharti says, " going into this operation, our high directions were very clear. the objective was clear, and the forces were given full operational freedom.… pic.twitter.com/3LidEaCuz4— ANI (@ANI) May 7, 2026
અગાઉ, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "ઓપરેશન સિંદૂરની વર્ષગાંઠ પર, અમે આપણા સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરી અને બલિદાનને સલામ કરીએ છીએ, જેમની હિંમત અને સમર્પણ રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. ઓપરેશન દરમિયાન તેમની ક્રિયાઓએ અપ્રતિમ ચોકસાઇ, સરળ સંકલન અને તમામ દળો વચ્ચે ઊંડા તાલમેલને દર્શાવ્યો, જે આધુનિક લશ્કરી કામગીરી માટે એક માપદંડ સ્થાપિત કરે છે."
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: At the press conference on the anniversary of Operation Sindoor, Air Marshal Awadhesh Kumar Bharti says, " a question which comes up time and again is why did we agree to stop? i fully understand the angst of our people, especially the younger… pic.twitter.com/oErmqOOs1B— ANI (@ANI) May 7, 2026
સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર રાષ્ટ્રના સંકલ્પ અને તૈયારીનું મજબૂત ચિહ્ન છે, જે દર્શાવે છે કે આપણા દળો હંમેશા સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ હોય ત્યારે બળપૂર્વક કાર્ય કરવા માટે તૈયાર રહે છે.
આ પણ વાંચો: