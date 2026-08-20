દિલ્હીમાં પાકિસ્તાની હાઇ કમિશન બહારનું દબાણ ભારતે તોડી પાડ્યું, PAKએ યુ.એસ ડિપ્લોમેટને સમન્સ પાઠવ્યું
પાકિસ્તાની અધિકારીઓએ ઇસ્લામાબાદમાં ભારતીય હાઇ કમિશનની બહાર ગોઠવાયેલા સુરક્ષા બેરિકેડ્સ દૂર કર્યાના બરાબર ત્રણ દિવસ પછી ભારતની આ કડક પ્રતિક્રિયા આવી છે.
Published : August 20, 2026 at 10:10 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય અધિકારીઓએ બુધવારે નવી દિલ્હીમાં પાકિસ્તાન હાઈ કમિશનની બહાર અનધિકૃત બાંધકામો, ટ્રાફિક બોલાર્ડ અને કતાર વ્યવસ્થાપન માટેના અવરોધો તોડી પાડ્યા. થોડા દિવસો પહેલા જ પાકિસ્તાની અધિકારીઓ દ્વારા ઈસ્લામાબાદમાં ભારતીય હાઈ કમિશનની બહાર સમાન સુરક્ષા માળખાં દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન, પાકિસ્તાને ઈસ્લામાબાદમાં યુએસ ડિપ્લોમેટને બોલાવ્યા છે અને ભારતમાં યુએસ રાજદૂત સર્જિયો ગોરની જમ્મુ અને કાશ્મીરને "ભારતનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ" ગણાવતી ટિપ્પણી પર સખત વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે પોતાના ડિમાર્ચમાં કહ્યું છે કે, જમ્મુ અને કાશ્મીરની મુલાકાત દરમિયાન ગોરની ટિપ્પણી "તથ્યપૂર્ણ રીતે ખોટી" હતી અને આ પ્રદેશને "ભારતનો ભાગ" તરીકે દર્શાવવાનો સખત વિરોધ કરે છે.
પાકિસ્તાને જાળવી રાખ્યું છે કે, જમ્મુ અને કાશ્મીર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત વિવાદિત પ્રદેશ છે અને કહ્યું છે કે તેની અંતિમ સ્થિતિનો નિર્ણય સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના સંબંધિત ઠરાવો અને કાશ્મીરી લોકોની આકાંક્ષાઓ અનુસાર થવો જોઈએ.
🔈 PR No. 2️⃣2️⃣2️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) August 19, 2026
Demarche on the Visit of the US Ambassador to India, Sergio Gor, to IIOJK, and Incorrect Statement regarding the Status of the Disputed Territory
🔗⬇️ pic.twitter.com/Vlg9IwiWlC
તેણે એમ પણ કહ્યું છે કે, યુએસ રાજદૂતનું નિવેદન જમ્મુ અને કાશ્મીર વિવાદ પર વોશિંગ્ટનના "લાંબા સમયથી ચાલતા" વલણ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને યુએન ચાર્ટર પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતાની વિરુદ્ધ છે.
તે જ સમયે, પાકિસ્તાને "માર્કા-એ-હક" પછી જમ્મુ અને કાશ્મીર મુદ્દા પર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવાની અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ઓફરનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેણે અમેરિકાને ખાતરી કરવા વિનંતી કરી કે તેના જાહેર નિવેદનો ઇસ્લામાબાદ દ્વારા જમ્મુ અને કાશ્મીરની વિવાદિત સ્થિતિ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલા નિવેદન સાથે સુસંગત રહે.
બુધવારે શ્રીનગરની મુલાકાત દરમિયાન, દક્ષિણ અને મધ્ય એશિયા માટે અમેરિકાના ખાસ દૂત ગોરે સ્થાનિક મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, "આ ભારતનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને તેથી હું અહીં પહેલી વાર મુલાકાત લઈ રહ્યો છું. તે એક અતિ સુંદર સ્થળ છે અને હું અહીં આવીને રોમાંચિત છું, આ સ્થળ જોઈને રોમાંચિત છું."
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અમેરિકા આ પ્રદેશ માટે તેની મુસાફરી એડવાઈઝરીને ડાઉનગ્રેડ કરવી કે નહીં તે અંગે વિચારી રહ્યું છે, જેમાં કેન્દ્ર અને જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકાર દ્વારા સલામતી સુધારવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાંનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ગોરે કહ્યું કે, "હું આજે અહીં કોઈ મોટી જાહેરાત કરી શકતો નથી, પરંતુ તે એવી બાબત છે જેના પર અમે નજર રાખીશું."
તેમણે ઉમેર્યું કે, અમેરિકાએ તેની મુસાફરી ચેતવણીને ડાઉનગ્રેડ કરવી જોઈએ કે નહીં તેની સમીક્ષા કરશે, એમ કહીને કે આ પ્રદેશ એક સુંદર સ્થળ છે જેની મુલાકાત ઘણા અમેરિકનોને ગમશે.
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