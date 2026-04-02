નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં ભારતની સંરક્ષણ નિકાસ રુ.38,424 કરોડના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચશે: રાજનાથ સિંહ

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં, ભારતે સંરક્ષણ નિકાસમાં એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે

સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ અને ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (સીડીએસ) જનરલ અનિલ ચૌહાણ
સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ અને ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (સીડીએસ) જનરલ અનિલ ચૌહાણ (ફાઇલ ફોટો/ એએનઆઈ)
Published : April 2, 2026 at 2:59 PM IST

નવી દિલ્હી : વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં, ભારતે સંરક્ષણ નિકાસમાં એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં રુ.38,424 કરોડના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યું છે, એમ સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું. આ પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 62.66 ટકાનો નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે.

સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં, રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ ઉછાળો ભારતની સ્વદેશી ક્ષમતાઓ અને અદ્યતન ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વૈશ્વિક વિશ્વાસ દર્શાવે છે. પીએમ મોદીના પ્રેરણાદાયી નેતૃત્વ હેઠળ, ભારત એક નોંધપાત્ર સંરક્ષણ નિકાસ કરી રહ્યું છે! ભારતની સંરક્ષણ નિકાસ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માં રુ.38,424 કરોડની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચી છે, જે પાછલા નાણાકીય વર્ષની સરખામણીમાં 62.66 ટકાની મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.

સંરક્ષણ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન જાહેર અને ખાનગી બંને ક્ષેત્રોના યોગદાનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સંરક્ષણ જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (DPSUs) નિકાસમાં 54.84 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, અને ખાનગી ઉદ્યોગ 45.16 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. આ એક સંકલિત અને આત્મનિર્ભર સંરક્ષણ ઇકોસિસ્ટમની મજબૂતાઈ દર્શાવે છે.

પોસ્ટમાં વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 'ડિફેન્સ પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ્સના 54.84 ટકા અને ખાનગી ઉદ્યોગના 45.16 ટકા યોગદાન સાથે, આ સીમાચિહ્નરૂપ કાર્યકારી અને આત્મનિર્ભર સંરક્ષણ ઇકોસિસ્ટમની મજબૂતાઈ દર્શાવે છે.'

અગાઉ, માર્ચમાં એક કાર્યક્રમને સંબોધતા, રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું હતું કે સરકારના પ્રયાસો પરિણામો આપી રહ્યા છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં સ્થાનિક સંરક્ષણ ઉત્પાદન રુ.1.50 લાખ કરોડને વટાવી ગયું હતું, અને સંરક્ષણ નિકાસ લગભગ રુ.24,000 કરોડના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી હતી. તેમણે કહ્યું કે એપ્રિલ 2026 સુધીમાં નિકાસ આશરે રુ.29,000 કરોડ સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે, અને સરકારે નાણાકીય વર્ષ 2029-30 સુધીમાં સંરક્ષણ નિકાસમાં રુ.50,000 કરોડનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે.

ખાનગી ઉદ્યોગની વધતી જતી ભૂમિકા પર ભાર મૂકતા, રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું હતું કે આ ક્ષેત્ર આજે સંરક્ષણ પ્લેટફોર્મ, સાધનો અને એસેસરીઝમાં લગભગ 25 ટકા ફાળો આપે છે અને ભવિષ્યમાં મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ કુલ ઉત્પાદનના 50 ટકા સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે.

તેમણે એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો કે ભારતીય નૌકાદળ માટે ઓર્ડર કરાયેલા તમામ યુદ્ધ જહાજો અને સબમરીન, ડિઝાઇન અને એન્જિનિયરિંગથી લઈને બાંધકામ અને જીવનચક્ર સહાય સુધી, ભારતીય શિપયાર્ડ્સમાં બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, આને આત્મનિર્ભરતા તરફ એક મોટી છલાંગ ગણાવી.

આત્મનિર્ભરતા હવે માત્ર એક સૂત્ર નથી. તે એક વ્યવહારુ વાસ્તવિકતા તરીકે સ્થાપિત થઈ રહી છે. બિલ્ડર્સ નેવી ફક્ત એક સૂત્ર નથી. તે એક વાસ્તવિકતા છે.

આ પણ વાંચો...

  1. PM મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ: PMએ સાણંદ સ્થિત કેન્સ સેમિકોનની OSAT સુવિધાનો શુભારંભ કરાવ્યો
  2. "જાગૃત રહો, ગેરમાર્ગે ન દોરાવ..." PM મોદીએ મન કી બાતના 132મા એપિસોડમાં નાગરિકોને કરી અપીલ

