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'દૂરદર્શી નેતા': ભારતે કતારના પૂર્વ શાસકના નિધન પર એક દિવસનો શોક જાહેર કર્યો

કતારના પૂર્વ અમીર શેખ હમાદ બિન ખલીફા અલ-થાનીના સન્માનમાં ભારતે સોમવારે એક દિવસના રાષ્ટ્રીય શોકની જાહેરાત કરી છે.

કતારના પૂર્વ શાસક અમીર શેખ હમાદ બિન ખલીફા અલ-થાનીનું નિધન થયું હતું
કતારના પૂર્વ શાસક અમીર શેખ હમાદ બિન ખલીફા અલ-થાનીનું નિધન થયું હતું (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 8:58 AM IST

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નવી દિલ્હી: કતારના પૂર્વ અમીર શેખ હમાદ બિન ખલીફા અલ-થાનીના સન્માનમાં ભારતે સોમવારે એક દિવસના રાષ્ટ્રીય શોકની જાહેરાત કરી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને 'દૂરદર્શી નેતા' ગણાવ્યા હતા જે 'ભારતના સાચા મિત્ર' હતા.

કતારના શેખ હમાદનું આજે સવારે 74 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેમણે 1995થી 2013 સુધી કતાર પર શાસન કર્યું અને ઉર્જાથી સમૃદ્ધ ગલ્ફ રાષ્ટ્રમાં સામાજિક-આર્થિક વિકાસ લાવવાનો શ્રેય આપવામાં આવે છે. તેમણે ભારત-કતાર સંબંધોને ગાઢ બનાવવામાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

2013માં શેખ હમાદે તેમના પુત્ર, કતારન વર્તમાન અમીર શેખ તમિમ બિન હમાદ અલ થાનીને સત્તા સોંપી હતી. વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ જણાવ્યું હતું કે સરકારે શેખ હમાદના સન્માનમાં સોમવારે એક દિવસના રાષ્ટ્રીય શોકની જાહેરાત કરી છે.

એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, "ભારતભરમાં શોકના દિવસે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ નિયમિતપણે ફરકાવવામાં આવતી તમામ ઇમારતો પર અડધી કાઠીએ લહેરાશે અને તે દિવસે કોઇ સસ્તાવાર મનોરંજન કાર્યક્રમ નહીં યોજાય."

સંસદીય અને લઘુમતી બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુ ભારત સરકાર વતી કતાર રાજ્યને શોક વ્યક્ત કરવા માટે ટૂંક સમયમાં કતારની મુલાકાત લે તેવી અપેક્ષા છે, એમ તેમાં જણાવાયું છે. કતારે પહેલાથી જ સ્વર્ગસ્થ અમીર માટે ચાર દિવસના જાહેર શોકની જાહેરાત કરી છે.

અમીર ભારતના ઘણા સારા મિતર્ હતા અને બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધોથી પરિચિત લોકોએ યાદ કર્યું કે અમીર તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન કતારમાં ભારતીયોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો. અમીર તરીકે તેમણે 1999,2005 અને 2012માં ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. સત્તાવાર મુલાકાતો ઉપરાંત તેમણે ભારતની ઘણી વ્યક્તિગત મુલાકાતો પણ લીધી હતી.

ભારત માટે તેમનો પ્રેમ ભારતીય મહાનુભાવો સાથેની તેમની વાતચીતમાં પણ સ્પષ્ટ દેખાયો હતો, જે છેલ્લી વખત ફેબ્રુઆરી 2024માં પીએમ મોદી સાથેની હતી. વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર પણ ડિસેમ્બર 2020માં તેમને મળ્યા હતા.

PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યુ, "કતાર રાજ્યના અમીર શેખ હમાદ બિન ખલીફા અલ થાનીના નિધન પર અમને ખૂબ જ દુ:ખ છે. તેઓ એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા નેતા હતા જેમણે કતારને વિકાસ અને સમૃદ્ધિના ઉચ્ચ સ્તરે પહોચાડ્યું. અમે તેમને એક સાચા મિત્ર તરીકે પણ યાદ કરીએ છીએ જેમને ફેબ્રુઆરી 2024માં કતાર મુલાકાત દરમિયાન મળવાનું સન્માન મળ્યું હતું."

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