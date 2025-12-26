ETV Bharat / bharat

'ચિંતાનો વિષય', ભારતે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ વ્યક્તિની હત્યાની નિંદા કરી

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ વિરુદ્ધ વધતી હિંસાની આકરી ટીકા કરી છે.

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 26, 2025 at 5:38 PM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે વિદેશ મંત્રાલયે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ વિરુદ્ધ વધતી હિંસાની કડક નિંદા કરી. આ સંદર્ભમાં, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતીઓ વિરુદ્ધ વધતી જતી દુશ્મનાવટ ચિંતાનો વિષય છે.

તેમણે કહ્યું, "બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતીઓ વિરુદ્ધ સતત દુશ્મની ખૂબ ચિંતાનો વિષય છે. અમે બાંગ્લાદેશમાં તાજેતરમાં એક હિન્દુ યુવાનની હત્યાની નિંદા કરીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે આ ગુનાના ગુનેગારોને સજા મળશે."

બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP) ના તારિક રહેમાનના પરત ફરવા અંગે, રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, ભારત બાંગ્લાદેશમાં મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીઓનું સમર્થન કરે છે અને આ વિકાસને તે સંદર્ભમાં જોવો જોઈએ.

"અમે બાંગ્લાદેશમાં શાંતિ ઇચ્છીએ છીએ"
બાંગ્લાદેશ પર નવી દિલ્હીના વલણ પર ભાર મૂકતા, જયસ્વાલે કહ્યું, "ભારત બાંગ્લાદેશના લોકો સાથે તેના સંબંધોને મજબૂત બનાવવા માટે ઉભું છે. અમે બાંગ્લાદેશમાં શાંતિ અને સ્થિરતાને સમર્થન આપીએ છીએ. અમે બાંગ્લાદેશમાં મુક્ત, ન્યાયી, સમાવિષ્ટ અને સહભાગી ચૂંટણીઓ ઇચ્છીએ છીએ, જે શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં યોજવી જોઈએ."

તેમણે કહ્યું કે, બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતીઓ વિરુદ્ધ હિંસાની ઘટનાઓને મીડિયા અતિશયોક્તિ અથવા રાજકીય હિંસા તરીકે નકારી શકાય નહીં.

ટોળાએ હિન્દુ વ્યક્તિને માર માર્યો

બુધવારે, બાંગ્લાદેશમાં એક ટોળાએ ખંડણીના આરોપસર અમૃત મંડલ નામના હિન્દુ વ્યક્તિને માર માર્યો હતો. પોલીસે આ કેસમાં મોહમ્મદ સલીમની ધરપકડ કરી હતી અને તેની પાસેથી બે હથિયારો, એક પિસ્તોલ અને એક બંદૂક જપ્ત કરી હતી.

આ પહેલા, મૈમનસિંહના ભાલુકામાં કપડાના કારખાનાના કામદાર, 25 વર્ષીય હિન્દુ દીપુ ચંદ્ર દાસની ટોળાએ હત્યા કરી હતી, જેના કારણે સમગ્ર ભારતમાં વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા હતા.

કેનેડામાં ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મૃત્યુ

કેનેડામાં માર્યા ગયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થી વિશેના પ્રશ્નના જવાબમાં, જયસ્વાલે કહ્યું, "અમે તેના પરિવાર સાથે સંપર્કમાં છીએ. આ ખૂબ જ દુઃખદ છે. અમે અમારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ. મૃત્યુની પરિસ્થિતિઓ અંગે અમે સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે પણ સંપર્કમાં છીએ... અમારું કોન્સ્યુલેટ પરિવારને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડી રહ્યું છે..."

