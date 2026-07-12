ઓમાનના દરિયાકાંઠે GFS ગેલેક્સી જહાજ પર હુમલો; 11 ભારતીય સવાર હતા, એક વ્યક્તિ ગુમ
વિદેશ મંત્રાલયે રવિવારે ઓમાનના દરિયાકાંઠે કોમર્શિયલ જહાજ GFS ગેલેક્સી પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરી હતી.
Published : July 12, 2026 at 2:10 PM IST
નવી દિલ્હી: વિદેશ મંત્રાલયે રવિવારે ઓમાનના દરિયાકાંઠે કોમર્શિયલ જહાજ GFS ગેલેક્સી પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરતા એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં સાઇપ્રસના ધ્વજ લાગેલા જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં 11 ભારતીય સવાર હતા.
વિદેશ મંત્રાલયે જહાજ પર હુમલાની નિંદા કરી
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "જહાજ પર સવાર 11 ભારતીય નાગરિકોમાંથી 10ને અત્યાર સુધીમાં બચાવી લેવામાં આવ્યા છે જ્યારે એક ભારતીય નાગરિક ગુમ થયાના અહેવાલ છે. આ વિસ્તારમાં કોમર્શિયલ જહાજો પર સતત હુમલાઓ ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. અમે તણાવ ઓછો કરવા અને વિસ્તારમાં શાંતિ અને સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે ચાલી રહેલા રાજદ્વારી પ્રયાસોને પૂર્ણ કરવા માટે અમારા આહ્વાનને પુનરાવર્તિત કરીએ છીએ. કોમર્શિયલ જહાજો અને નાગરિકો માટે જરૂરી મહત્ત્વપૂર્ણ માળખાગત સુવિધાઓને નિશાન બનાવવાનું બંધ કરવું જોઈએ, અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અનુસાર, પ્રદેશના આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો દ્વારા જહાજો અને વેપારની અવરજવર કોઈપણ અવરોધ વિના અને વહેલી તકે પુનઃસ્થાપિત કરવી જોઈએ."
અમેરિકા તરફથી ઇરાન પર તાજેતરના હુમલાઓ પર ટિપ્પણી કરતા મિડલ ઇસ્ટ બાબતોના જાણકાર વાએલ અવદે જણાવ્યું હતું કે, "એ સ્પષ્ટ સંકેત છે કે અમેરિકા ઈરાન પર તેના હુમલાઓનો વ્યાપ વધારી રહ્યું છે, અને તેમાં કોઈ શંકા નથી કે તેઓ ઈરાનીઓ સાથે થયેલા કરારનું પાલન કરશે. એટલા માટે ઈરાનીઓ અમેરિકા દ્વારા નિર્ધારિત વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરીને તમામ જહાજોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. પરિણામે, હુમલાઓની આ શ્રેણી બંધ થવાની શક્યતા ઓછી છે.
MEA issues an official statement condemning the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman earlier today.— ANI (@ANI) July 12, 2026
MEA says, " of the 11 indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while 1 indian national is reportedly missing... the continuing incidents… pic.twitter.com/V0tgkFF5aA
એક મહત્ત્વપૂર્ણ પરિબળ એ છે કે ઈઝરાયલ અમેરિકાને સંપૂર્ણ યુદ્ધ તરફ ધકેલી રહ્યું છે. ઈઝરાયલે ઈરાની શહેરો પર પણ હુમલા કર્યા છે. ઈરાન પર હુમલાઓ એટલા વધવાની ચર્ચા છે કે તે પૂર્ણ-સ્તરીય યુદ્ધ શરૂ કરી શકે છે, કારણ કે ઈઝરાયલના બે ઉદ્દેશ્યો અધૂરા રહે છે: ઈરાનને પ્રાદેશિક શક્તિ તરીકે નાબૂદ કરવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવા. આ લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં ઘણો સમય લાગશે."
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