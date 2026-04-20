વસ્તી ગણતરીના નામે તમારી સાથે આ રીતે થઈ શકે ફ્રોડ, નકલી-અસલી જનગણના અધિકારીને કેવી રીતે ઓળખશો?
ભારતની પહેલી ડિજિટલ વસ્તી ગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ ભેજાબાજો તેના બહાને વ્યક્તિગત ડેટા ચોરી કરી રહ્યા છે.
Published : April 20, 2026 at 6:12 PM IST
શિમલા: દેશવ્યાપી વસ્તી ગણતરી આ એપ્રિલમાં શરૂ થઈ છે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે દેશની વસ્તી ગણતરી ડિજિટલ રીતે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સરકારી કામનું નામ સાંભળતા જ લોકો ઘણીવાર તેમની બધી વ્યક્તિગત વિગતો જાહેર કરી દે છે. આ જ વાતનો ફાયદો ઉઠાવીને કેટલાક ચાલાક છેતરપિંડી કરનારાઓ લોકોને ફ્રોડનો શિકાર બનાવી રહ્યા છે. તેમના પ્રાથમિક ટાર્ગેટ ઘણીવાર વૃદ્ધો, મહિલાઓ અને મર્યાદિત શિક્ષણ ધરાવતા લોકો હોય છે. આ સાયબર ફ્રોડસ્ટરોએ હવે વસ્તી ગણતરીની આડમાં લોકોને છેતરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ આર્ટિકલમાં, અમે સમજાવીશું કે આ વ્યક્તિઓ વસ્તી ગણતરીના નામે તમારી સાથે કેવી રીતે છેતરપિંડી કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે અને તમે કેવી રીતે પોતાને સુરક્ષિત રાખી શકો છો.
વસ્તી ગણતરીનું નામ લેતા જ લોકો વધારે વિચાર્યા વગર વાત પર વિશ્વાસ કરી લે છે. બસ આ જ કમજોરીનો આ સાયબર ફ્રોડ કરનારાઓ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ફોન પર અધિકારીઓ તરીકે પોતાને રજૂ કરીને, લિંક્સ મોકલીને અથવા ફોર્મ ભરવાની વિનંતી કરીને, આ વ્યક્તિઓ તમારા મોબાઇલ અને બેંક ખાતાઓનો સીધો ઍક્સેસ મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. વસ્તી ગણતરીના બહાના હેઠળ આ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે તે જોતાં, પોલીસ વહીવટીતંત્ર અને વસ્તી ગણતરી નિયામકમંડળે સંયુક્ત રીતે ચેતવણી જારી કરી છે. તાજેતરના દિવસોમાં, છેતરપિંડી કરનારાઓ પોતાને વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓ તરીકે ખોટી રીતે ઓળખાવીને લોકોને ફોન કરીને છેતરપિંડી કરી રહ્યા હોવાની ફરિયાદો મળી છે. આ છેતરપિંડી કરનારાઓ વ્યક્તિઓ પાસેથી વ્યક્તિગત માહિતી, બેંક વિગતો અને બાયોમેટ્રિક ડેટા પણ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
શિમલાના સાયબર સેલના ડીએસપી વિપિન કુમારના જણાવ્યા અનુસાર: વસ્તી ગણતરી સંબંધિત છેતરપિંડીની ફરિયાદોનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે. લોકોએ અજાણ્યા નંબરો પરથી કોલ પ્રાપ્ત થયાની જાણ કરી છે જેમાં કોલ કરનારાઓ વસ્તી ગણતરીના રેકોર્ડ અપડેટ કરવાના બહાના હેઠળ સંવેદનશીલ વ્યક્તિગત માહિતીની વિનંતી કરે છે. સાયબર સેલ આ બધી ફરિયાદોની ગંભીર તપાસ કરી રહ્યું છે અને પરિસ્થિતિના તકનીકી પાસાઓ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે.
કેવી રીતે ફ્રોડ કરવામાં આવી રહ્યું છે?
સ્કેમર્સ માનસિક દબાણ લાવીને અને સરકારી અધિકારીઓના ડરનો ઉપયોગ કરીને લોકોને ફસાવે છે. વિપિન કુમારે સમજાવ્યું કે, હાલમાં કેટલીક ટ્રિક દ્વારા લોકોને શિકાર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેમ કે:
- ફેક વેરિફિકેશન કોલ
તમને એક કોલ આવી શકે છે જેમાં કોલ કરનાર પોતાને વસ્તી ગણતરી વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારી તરીકે ઓળખાવે છે. તેઓ દાવો કરશે કે તમારું નામ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યું છે અથવા તમારી માહિતી અધૂરી છે. આ 'ચકાસણી' કરવાના બહાના હેઠળ, તેઓ તમારો આધાર નંબર પૂછશે, ત્યારબાદ તમારા મોબાઇલ ફોન પર વન-ટાઇમ પાસવર્ડ (OTP) મોકલવામાં આવશે. જે ક્ષણે તમે OTP શેર કરશો, તે ક્ષણે તમારા બેંક ખાતામાંથી પૈસા ગાયબ થઈ શકે છે. તમને વસ્તી ગણતરી અંગે ક્યારેય ફોન કોલ પ્રાપ્ત થશે નહીં; વસ્તી ગણતરી ફક્ત ઘરે-ઘરે જઈને કરવામાં આવે છે. ફોન પર કોઈપણ માહિતી શેર કરશો નહીં.
- ફિશિંગ વેબસાઇટ્સ અને ઇમેઇલ્સ
સ્કેમર્સ એવી વેબસાઇટ્સ બનાવે છે જે વાસ્તવિક વેબસાઇટ્સ (દા.ત., censusburea.com અથવા સમાન નામો) જેવી દેખાય છે. તમને "તમારો ડેટા ઓનલાઈન અપડેટ કરો" માટે સૂચના આપતો SMS અથવા ઈમેલ મળી શકે છે. તે લિંક પર ક્લિક કરવાથી તમને એક નકલી પોર્ટલ પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે જ્યાં તમારી નાણાકીય માહિતી ચોરાઈ જશે.
- ઘરે-ઘરે જઈને નકલી પૂછપરછ
કેટલાક સ્કેમર્સ ગ્રુપ બનાવીને વિસ્તારમાં ફરે છે. તેમના ગળામાં નકલી ID કાર્ડ પહેરીને ફરે છે. તેઓ ઘરોમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરે છે અને 'દસ્તાવેજ ચકાસણી' ના બહાને આધાર અથવા PAN કાર્ડની ફોટોકોપી માંગે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, તેઓ ફોર્મ ભરવા માટે 'પ્રોસેસિંગ ફી' તરીકે ₹100-₹500 ની રકમ પણ માંગે છે. કેટલીકવાર, તેઓ ગુનો કરતા પહેલા જગ્યાની રેકી પણ કરે છે.
- મોબાઈલ એપ્સ દ્વારા ફ્રોડ
સ્કેમર્સ તમને નકલી વસ્તી ગણતરી-સંબંધિત એપ્લિકેશનો ઇન્સ્ટોલ કરાવી શકે છે. વાસ્તવમાં, આ ઘણીવાર 'રિમોટ એક્સેસ એપ્લિકેશન્સ' હોય છે જે તેમને તમારા મોબાઇલ ઉપકરણ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવવાની મંજૂરી આપે છે.
ગુપ્ત દસ્તાવેજો લોકો પાસેથી માંગવામાં આવતા નથી
દરમિયાન, શિમલા સ્થિત વસ્તી ગણતરી સંચાલન નિયામક દીપ શિખા શર્માએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે: "જનગણના ખૂબ જ સુરક્ષિત અને વ્યવસ્થિત રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે. જનતાએ સમજવું જોઈએ કે સરકાર ક્યારેય ફોન પર અથવા તમારા ઘરે જઈને ગુપ્ત દસ્તાવેજોની વિનંતી કરતી નથી. જે તમારા બેંક ખાતાને જોખમમાં મૂકી શકે છે. સત્તાવાર પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરવું એ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા તરફનું પ્રથમ પગલું છે. તમારા બેંક ખાતાની વિગતો કોઈની સાથે શેર કરશો નહીં."
અસલી અને નકલી અધિકારીઓ વચ્ચે કેવી રીતે તફાવત કરવો?
દીપ શિખાએ જણાવ્યું હતું કે, છેતરપિંડીનો ભોગ ન બનો તે માટે, વ્યક્તિએ ચોક્કસ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને વસ્તી ગણતરી અધિકારીની ઓળખ ચકાસવી જોઈએ; ઉદાહરણ તરીકે, એક વાસ્તવિક વસ્તી ગણતરી અધિકારી ભારત સરકાર અથવા સંબંધિત રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ અધિકૃત ફોટો ઓળખ કાર્ડ રાખશે. ઓળખ કાર્ડ વિના ફરતા કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈ માહિતી આપશો નહીં. એક વાસ્તવિક અધિકારી ફક્ત પરિવારના સભ્યોની સંખ્યા, શિક્ષણ, વ્યવસાય, મૂળભૂત સુવિધાઓ અને વસ્તી ગણતરી માટે ખાસ અધિકૃત અન્ય પ્રશ્નો સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછશે. તેઓ તમને ક્યારેય તમારા UPI PIN, ડેબિટ કાર્ડ CVV, બેંક પાસવર્ડ અથવા OTP માટે પૂછશે નહીં. વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓ સામાન્ય રીતે ઘરના દરવાજા પર જ માહિતી એકત્રિત કરે છે; તેમને તમારા ઘરના કબાટ, લોકર અથવા બેડરૂમમાં પ્રવેશવાની જરૂર નથી. જો કોઈ તમારા ઘરમાં પ્રવેશવાનો આગ્રહ રાખે છે, તો તરત જ સાવચેત રહો. જો તમને કોઈ શંકાસ્પદ સંદેશ મળે અથવા કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ તમારા ઘરે આવે, તો તાત્કાલિક 1930 (સાયબર હેલ્પલાઇન) પર કૉલ કરો અથવા તમારા સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરો. વધુમાં, ફોન પર કોઈની સાથે વસ્તી ગણતરી સંબંધિત માહિતીની આપ-લે કરશો નહીં, કારણ કે વસ્તી ગણતરી અધિકારીઓ ક્યારેય વ્યક્તિઓને ફોન કરતા નથી.
વસ્તી ગણતરીના નામે છેતરપિંડી
દીપ શિખા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "વસ્તી ગણતરીને બહાને ફોર્મ ભરવા માટે હોય કે અન્ય કોઈ કથિત ફી માટે વ્યક્તિઓ તમારી પાસેથી ₹100, ₹500 અથવા ₹1,000 ની રકમની માંગણી કરી શકે છે. જો આવું થાય, તો તાત્કાલિક સાવધ રહો, કારણ કે સરકાર ક્યારેય વસ્તી ગણતરી માટે કોઈ ફી વસૂલતી નથી. સરકાર આ હેતુ માટે ખાસ અલગ બજેટ ફાળવે છે. વસ્તી ગણતરી ફક્ત તમે આપેલી મૌખિક માહિતીના આધારે હાથ ધરવામાં આવે છે; તમારા આધાર અથવા પાન કાર્ડની ફોટોકોપી કોઈને સોંપવાની કોઈ જરૂર નથી. કોઈપણ સંજોગોમાં તમારે સત્તાવાર સરકારી કાર્ય કરવાનો દાવો કરતી કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે તમારો OTP શેર કરવો જોઈએ નહીં. સરકાર ચકાસણી હેતુ માટે ક્યારેય ફોન પર OTP ની વિનંતી કરતી નથી. કોઈપણ રેન્ડમ લિંક પર ક્લિક કરશો નહીં. જો કોઈ વ્યક્તિ શંકાસ્પદ લાગે, તો તમને તેમનું નામ, સત્તાવાર હોદ્દો અને તેમના સુપરવાઇઝરનો સંપર્ક નંબર પૂછવાનો અધિકાર છે. આ સાવચેતીઓ લેવાથી તમે છેતરપિંડીનો ભોગ બનતા બચી શકો છો."
આ ડિજિટલ વસ્તી ગણતરી માટે, સરકારે નાગરિકોને "સ્વ-ગણતરી" (પોતાની વિગતો જાતે ભરવા) માટે પરવાનગી આપતો વિકલ્પ રજૂ કર્યો છે; જોકે, આ માટે એક ચોક્કસ પ્રક્રિયાનું પણ પાલન કરવું આવશ્યક છે. તમારે સત્તાવાર વસ્તી ગણતરી પોર્ટલ - https://se.census.gov.in/ ની મુલાકાત લેવી પડશે અને પોતાની નોંધણી કરાવવી પડશે. નોંધણી પછી, તમને એક અનન્ય સંદર્ભ નંબર પ્રાપ્ત થશે, જે તમારે વસ્તી ગણતરી કરનાર અધિકારી તમારા ઘરની મુલાકાત લે ત્યારે રજૂ કરવો પડશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તમે તમારી વિગતો ઓનલાઈન ભરવાનું પસંદ કરો છો કે નહીં તે ધ્યાનમાં લીધા વિના, વસ્તી ગણતરી અધિકારી દ્વારા તમારા નિવાસસ્થાનની મુલાકાત ફરજિયાત રહે છે. છેતરપિંડી કરનારાઓ ઘણીવાર સત્તાવાર પોર્ટલ જેવા નામો ધરાવતી વેબસાઇટ બનાવે છે; લોકો વારંવાર આને સાચી સાઇટ સમજી લે છે અને અજાણતાં તેમનો વ્યક્તિગત ડેટા શેર કરે છે, જેનો ઉપયોગ છેતરપિંડી કરનારાઓ કરે છે. વેબસાઇટ અધિકૃત છે અને સરકાર દ્વારા સંચાલિત છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે, ખાતરી કરો કે URL ".gov.in/" થી સમાપ્ત થાય છે.
વસ્તી ગણતરીમાં આ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે
તમારા માટે વસ્તી ગણતરી દરમિયાન કયા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે તે ચોક્કસ રીતે જાણવું જરૂરી છે જેથી તમે છેતરપિંડીનો ભોગ ન બનો. ભારત સરકારે 34 પ્રશ્નોના સમૂહને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે. જો તમને આ ચોક્કસ પ્રશ્નો સિવાય કોઈ અન્ય માહિતી માંગવામાં આવે, તો તમે તે આપવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરી શકો છો, જેનાથી તમે છેતરપિંડીનો ભોગ ન બની શકો.
- ઘરનો નંબર શું છે?
- ઘરના વડાનો મોબાઇલ નંબર
- શું ઘરમાં ગેસ કનેક્શન છે?
- શું રેડિયો કે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે?
- રસોઈ માટે મુખ્ય ઇંધણ શું વપરાય છે?
- શું તમારી પાસે લેપટોપ કે કોમ્પ્યુટર છે?
- શું ઘરમાં ટીવી છે?
- શું ઇન્ટરનેટ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે?
- કાર, જીપ, વાનમાંથી તમારી પાસે શું છે?
- મુખ્ય અનાજ કયુ વાપરો છે?
- લેન્ડલાઇન ટેલિફોન, મોબાઇલ ફોન કે સ્માર્ટફોનમાંથી તમારી પાસે શું છે?
- સાયકલ, સ્કૂટર કે મોટરસાઇકલ છે કે નહીં?
- બિલ્ડિંગ નંબર કે વસ્તીગણતરી નંબર શું છે?
- ઘરના ફ્લોરિંગની મુખ્ય સામગ્રી શું છે?
- મકાનનો ઉપયોગ
- મકાનની સ્થિતિ
- પરિવારનો ક્રમાંક
- પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે?
- ધરની દિવાલમાં કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરાયો છે?
- મકાનની છતમાં કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરાયો છે?
- ઘરના વડાનું નામ શું છે?
- ઘરના વડાનું લિંગ શું છે?
- જાતિ, જનરલ, SC, ST અથવા OBC કઈ છે?
- ઘરની માલિકીની સ્થિતિ શું છે?
- ઘરમાં કેટલા રૂમ છે?
- ઘરમાં કેટલા પરિણીત યુગલો છે?
- પીવાના પાણીનો સ્ત્રોત શું છે?
- શું પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ છે?
- વિજળીનો સ્ત્રોત શું છે?
- શું શૌચાલયની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે?
- શૌચાલયનો પ્રકાર શું છે?
- શું ગંદા પાણી માટે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ છે?
- શું બાથરૂમની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે?
