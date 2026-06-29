"શું મોદી સરકાર ગુપ્ત રીતે પાકિસ્તાન સાથે વાટાઘાટો કરી રહી છે?", વિદેશ મંત્રાલયે આપ્યો જવાબ
એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે શ્રીલંકામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટ્રેક-2 રાજદ્વારી વધુ તીવ્ર બની છે.
Published : June 29, 2026 at 7:02 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતે એક મહત્વપૂર્ણ રાજદ્વારી નિવેદન જારી કરીને ઇસ્લામાબાદ સાથે રાજદ્વારી સંબંધોમાં કોઈ સુધારો થયો હોવાના અહેવાલોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા છે. તેણે પાકિસ્તાન સાથેના કથિત ગુપ્ત સંપર્કોથી પોતાને સંપૂર્ણપણે દૂર રાખ્યા છે અને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવી વાતચીતોનું નવી દિલ્હી માટે કોઈ સત્તાવાર મહત્વ કે માન્યતા નથી.
એપ્રિલ 2025 માં જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં પાકિસ્તાની રાજ્ય પ્રાયોજિત આતંકવાદીઓ દ્વારા 26 નાગરિકોની હત્યા બાદ દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં સંપૂર્ણ મડાગાંઠ વચ્ચે આ નિવેદન આવ્યું છે, જે ઐતિહાસિક નીચા સ્તરે પહોંચી ગયું હતું.
જવાબમાં, ભારતે મે 2025 માં "ઓપરેશન સિંદૂર" શરૂ કર્યું, જેમાં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર (PoK) માં આતંકવાદી છાવણીઓ, ઠેકાણાઓ અને લોન્ચ પેડને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. સરહદ પાર આતંકવાદી માળખા સામે ભારતની બદલો લેવાની લશ્કરી કાર્યવાહી બાદ, નવી દિલ્હી અને ઇસ્લામાબાદ વચ્ચે ઔપચારિક રાજદ્વારી સંબંધો સારા નથી. હાલમાં, બંને દેશોના ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ મિલિટરી ઓપરેશન્સ (DGMOs) વચ્ચે ફક્ત એક હોટલાઇન કાર્યરત છે.
Blunt takedown by Foreign Secretary:— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) June 29, 2026
“India does not take cognisance of so-called Track-2 India-Pakistan events as they have no value and do not matter.”
On being asked about the so-called Track-2 India-Pakistan dialogue in Colombo, Foreign Secretary Vikram Misri tells media at… pic.twitter.com/IqxdAtcuYP
હાલની પરિસ્થિતિને જોતાં, તાજેતરના કેટલાક મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અનૌપચારિક બેક-ચેનલ અને ટ્રેક-2 રાજદ્વારી વધુ તીવ્ર બની છે, જે વિવાદના નિરાકરણથી સંઘર્ષ વ્યવસ્થાપન તરફ આગળ વધી રહી છે.
આ મીડિયા અહેવાલો એવું પણ સૂચવે છે કે 2025 ના અંત સુધીમાં ટ્રેક-2 ના કેટલાક જાહેર સંપર્કો સ્થાપિત થઈ ગયા હશે. તાજેતરમાં, અહેવાલો અને દાવાઓ બહાર આવ્યા છે કે ટોચના નિવૃત્ત સંરક્ષણ અધિકારીઓ અને બંને દેશોના શાસક વર્ગના નજીકના વ્યક્તિઓ શ્રીલંકાની રાજધાની કોલંબોમાં એક સુરક્ષા પરિષદ દરમિયાન મળ્યા હતા.
જોકે, વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ આ મીડિયા અહેવાલોમાં રજૂ કરાયેલી વિગતોને ફગાવી દીધી હતી, અને કહ્યું હતું કે આવી કોઈ સરકાર દ્વારા મંજૂર વાટાઘાટો થઈ નથી. કોલંબોમાં ટ્રેક-2 ભારત-પાકિસ્તાન વાટાઘાટો વિશે પૂછવામાં આવતા, વિદેશ સચિવ મિશ્રીએ ANI ને કહ્યું, "મેં અહેવાલો જોયા છે. હું તેનાથી વાકેફ છું. વિશ્વભરમાં ડઝનેક સ્થળોએ વિવિધ વિષયો પર આવી ડઝનેક ઘટનાઓ થાય છે. આ ઘટનાઓમાં કંઈ નવું કે ખાસ નથી. જ્યાં સુધી અમને ચિંતા છે, આ ખાનગી પક્ષો દ્વારા આયોજિત ખાનગી કાર્યક્રમો છે. જ્યાં સુધી અમને ચિંતા છે, તેમના વિશે કંઈ સત્તાવાર નથી."
અનધિકૃત બેઠકો સામે ભારતના સ્પષ્ટ અને સૈદ્ધાંતિક વલણનો પુનરોચ્ચાર કરતા, વિદેશ સચિવે વધુમાં કહ્યું, "હું પાકિસ્તાન સરકાર વતી બોલી શકતો નથી, પરંતુ જ્યાં સુધી ભારત સરકારનો સવાલ છે, આ મુલાકાતોમાં કોઈ સત્તાવાર સંડોવણી નથી, કોઈ સત્તાવાર સમર્થન નથી, કે સંડોવણી નથી. આ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેનાર ભારતનો કોઈપણ વ્યક્તિ, પછી ભલે તે નિવૃત્ત રાજદ્વારીઓ હોય, નિવૃત્ત લશ્કરી અધિકારીઓ હોય કે નાગરિક સમાજના સભ્યો હોય, આવા કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેતી વખતે પોતાના માટે બોલે છે અને પોતાના દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કરે છે." આ કોઈપણ રીતે ભારત સરકારના વિચારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી. અમે આ કાર્યક્રમો પર કોઈ ધ્યાન આપતા નથી. આ અમારા માટે કોઈ ખાસ મહત્વના નથી.
ટ્રેક-2 રાજદ્વારી પરંપરાગત રીતે નિવૃત્ત રાજદ્વારીઓ, ભૂતપૂર્વ લશ્કરી અધિકારીઓ, શિક્ષણવિદો, થિંક ટેન્ક નિષ્ણાતો, પત્રકારો અને નાગરિક સમાજના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે અનૌપચારિક વાતચીતનો ઉલ્લેખ કરે છે જેઓ સંઘર્ષ વ્યવસ્થાપનના ઉકેલો શોધવા માટે તેમની વ્યક્તિગત ક્ષમતામાં ભાગ લે છે. જો કે, વિદેશ સચિવની ટિપ્પણીઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે નવી દિલ્હી અનધિકૃત પ્રવૃત્તિઓને કોઈ મહત્વ આપતું નથી.
આ રાજદ્વારી અને આર્થિક એકલતાને દર્શાવતા, પાકિસ્તાન નવી દિલ્હી સાથે ઊંડા વ્યૂહાત્મક અવરોધમાં રહે છે, કારણ કે 5 ઓગસ્ટ, 2019 ના રોજ ભારત દ્વારા કલમ 370 રદ કર્યા પછી, ઇસ્લામાબાદે એકપક્ષીય રીતે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને ઘટાડ્યા હતા, જેના કારણે જમ્મુ અને કાશ્મીરનો વિશેષ દરજ્જો સમાપ્ત થયો હતો. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી દ્વિપક્ષીય સંબંધો વધુ બગડ્યા હતા.
સરહદ પાર આતંકવાદ પર ઇસ્લામાબાદના સતત નિર્ભરતાના પરિણામે, હાલમાં બંને પડોશી દેશો વચ્ચે કોઈ સીધો વેપાર કે રાજદ્વારી આદાનપ્રદાન નથી. જ્યારે આ સસ્પેન્શનથી પાકિસ્તાની હવાઈ ક્ષેત્ર પર ભારતના ઓવરફ્લાઇટ અધિકારો મર્યાદિત થયા છે, ત્યારે પાકિસ્તાન વધુ ગંભીર વ્યૂહાત્મક પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે.
પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી, નવી દિલ્હીએ દાયકાઓ જૂની સિંધુ જળ સંધિને સ્થગિત કરવાનું અભૂતપૂર્વ પગલું ભર્યું. સરહદ પારના આક્રમણ સામે ભારતના વલણને મજબૂત બનાવતા, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેર કર્યું કે "લોહી અને પાણી એકસાથે વહી શકતા નથી." પાણી કરારને સ્થગિત કરવાથી પાકિસ્તાન માટે નોંધપાત્ર પરિણામો આવશે, જેની ખેતી અને વીજ ઉત્પાદન સિંધુ નદીના પાણી પર ભારે નિર્ભર છે.