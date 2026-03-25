પશ્ચિમ એશિયા સંકટઃ સરકારે બોલાવી સર્વપક્ષીય બેઠક, રાજનાથ સિંહ કરશે અધ્યક્ષતા
સાંજે 5 વાગ્યે સંસદ પરિસરમાં બેઠક યોજાશે જેમાં રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં વિદેશ મંત્રી જયશંકર પાર્ટી નેતાઓને તાજા ઘટનાક્રમથી અવગત કરાવશે.
Published : March 25, 2026 at 10:27 AM IST
નવી દિલ્હીઃ પશ્ચિમ એશિયામાં વધી રહેલા તણાવ અને તેના ભારત પર પડી રહેલા આર્થિક-સુરક્ષા સંબંધી પ્રભાવોની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકારે આજે સાંજે 5 વાગ્યે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી છે. આ મહત્વપૂર્ણ બેઠક સંસદ પરિસરમાં યોજાશે, જેની અધ્યક્ષતા રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ કરશે.
સરકારના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, બેઠકમાં વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર વિવિધ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓને પશ્ચિમ એશિયાના તાજા ઘટનાક્રમ અને સરકાર દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા કૂટનીતિક રુખ વિશે વિગતવાર માહિતી આપશે. આ પહેલ એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંસદના બંને ગૃહોમાં આપેલા નિવેદનમાં આ પરિસ્થિતિને 'અભૂતપૂર્વ સંકટ' ગણાવી હતી, જેના લાંબા ગાળાના પરિણામો આવી શકે છે.
યુદ્ધનું ચોથુ અઠવાડિયું શરું
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલ યુદ્ધ હવે ચોથા અઠવાડિયામાં પ્રવેશી ચૂકી છે. આ તણાવને કારણે ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ જેવા મહત્વના દરિયાઈ માર્ગો પર વેપારી પ્રવૃત્તિઓ ખોરવાઈ છે. વૈશ્વિક ઊર્જા બજારમાં ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે, જેના કારણે પુરવઠા શૃંખલા અને વધતી મોંઘવારી અંગે ચિંતાઓ વધી છે. આ જ પશ્વાધાયમાં સરકારે તમામ રાજકીય હિતધારકો સાથે વાતચીત વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે.
વિપક્ષની માંગણીઓ અને પ્રતિક્રિયા
કોંગ્રેસ સહિતની વિપક્ષી પાર્ટીઓ આ મુદ્દે સંસદમાં વિગતવાર ચર્ચા કરવા માટે સરકાર પર દબાણ બનાવી રહી છે. રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ સરકારના આ નિર્ણય પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા કહ્યું કે, બ્રીફિંગથી બધું સ્પષ્ટ થતું નથી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને સદનમાં સંપૂર્ણ ચર્ચા થવી જરૂરી છે.
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પણ સરકાર પર તીખો હુમલો કર્યો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભારતની વિદેશ નીતિ નબળી પડી ગઈ છે અને હવે તે રાષ્ટ્રીય હિતોને બદલે ખાનગી સ્વાર્થથી પ્રેરિત છે. સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાના સરકારના પગલાનું સ્વાગત કરતાં ગાંધીએ જણાવ્યું કે, કેરળમાં પૂર્વ નિર્ધારિત કાર્યક્રમને કારણે તેઓ આ બેઠકમાં હાજરી નહીં આપી શકે.
ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા સમીક્ષા પછીનું પગલું
આ સર્વપક્ષીય બેઠક રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં ગઈકાલે યોજાયેલી ઉચ્ચ-સ્તરીય સુરક્ષા સમીક્ષા બેઠકના એક દિવસ બાદ યોજાઈ રહી છે. આ સમીક્ષા બેઠકમાં ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ અનિલ ચૌહાણ, ત્રણેય સેનાઓના વડાઓ અને ડીઆરડીઓના ચેરમેન ડૉ. સમીર કામત સહિતના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ બેઠકનો મુખ્ય હેતુ ક્ષેત્રમાં ઝડપથી બદલાઈ રહેલા હાલાતનો જાણીતો અભ્યાસ કરવાનો હતો.
ભૂ-રાજકીય તણાવ સતત વધી રહ્યો છે અને તેની વૈશ્વિક અસરો સ્પષ્ટ થવા લાગી છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે, આજની સર્વપક્ષીય બેઠક સરકાર માટે એક મહત્વપૂર્ણ મંચ સાબિત થશે. આ મંચ દ્વારા સરકાર વિપક્ષી નેતાઓને વર્તમાન પરિસ્થિતિથી અવગત કરાવશે અને આ સંકટનો સામનો કરવા માટે ભારતની વ્યૂહરચના પર વ્યાપક રાજકીય સહમતી બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.
